5部強片讓電影營收擺脫「連2衰」 迪士尼票房直衝百億美元的底氣打哪來？

【文．林信男】

根據研調機構Comscore統計，2019年迄今，迪士尼全球總票房直逼創紀錄的100億美元，但回顧迪士尼近4季財報會發現，其電影營收並非一帆風順，2019財年第1、2季，電影娛樂部門營收，皆呈現負成長，直到5部強片陸續上映，才扭轉情勢，進而朝百億美元票房邁進。

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相較於當前的亮眼成績，很難想像迪士尼在1年多前，一度陷入缺乏強片撐場，電影娛樂營收「連2衰」的窘境，直到2019財年第3季，4部強片創造絕佳票房，才讓迪士尼電影娛樂營收由負轉正。

由迪士尼2019財年第1季（截至2018年12月29日）財報可得知，當季迪士尼電影娛樂營收為18億美元，年減27%，營業利潤（Operating Income）為3.09億美元，年減63%。

財報內容稱，當季《愛‧滿人間》、《胡桃鉗與奇幻四國》等2部電影，票房表現不及前一年同期的《星際大戰：最後的絕地武士》和《雷神索爾3：諸神黃昏》，是導致電影娛樂營收衰退的主因之一。

《驚奇隊長》苦撐 電影營收仍下滑

2019財年第2季（截至2019年3月30日），迪士尼電影娛樂營收仍呈現負成長，金額為21億美元，年減15%，營業利潤5.34億美元，年減39%。

當季雖有《驚奇隊長》撐場，但相較於2018年同期，《黑豹》和《星際大戰：最後的絕地武士》聯手搶攻票房的盛況，《驚奇隊長》想靠一己之力，超越前述2片票房，難度仍高，導致迪士尼電影娛樂營收吞下「連2衰」。

迪士尼電影娛樂營收在2019財年第1、2季，皆呈現負成長。（圖：翻攝自迪士尼財報） 分享 facebook

2019財年第3季（截至6月29日），轉機到來，包括《復仇者聯盟：終局之戰》、《阿拉丁》、《玩具總動員4》，以及較早上映的《驚奇隊長》等4部強片（全球票房收入皆超過10億美元）都在本季「發威」，拉抬當季電影娛樂營收至38億美元，年增33%，營業利潤7.92億美元，年增13%。

《獅子王》助攻 延續電影營收正成長

迪士尼電影娛樂營收由負轉正，並非單季行情，2019財年第4季（截至9月28日），受惠於《獅子王》、《阿拉丁》和《玩具總動員4》，優於去年同期《超人特攻隊2》、《蟻人與黃蜂女》的票房表現，當季電影娛樂營收來到33億美元，年增52%，營業利潤10.79億美元，年增79%。

整體來看，《復仇者聯盟：終局之戰》、《阿拉丁》、《玩具總動員4》、《獅子王》和《驚奇隊長》等5部電影，全球票房收入皆超越10億美元大關；其中，《復仇者聯盟：終局之戰》甚至高達27億美元；而下一部可望加入「10億美元俱樂部」的電影，應為上映17天就橫掃逾9億美元票房的《冰雪奇緣2》。

2019財年第4季，迪士尼電影娛樂營收，延續了前一季的正成長。（圖：翻攝自迪士尼財報） 分享 facebook

併購策略奏效 埋下票房創紀錄的種子

值得注意的是，讓迪士尼全球總票房直衝百億美元的關鍵，和董事長兼執行長勞勃．艾格（Robert Iger）大膽的併購策略，極為有關；艾格於接任迪士尼董事長隔年（2006年），便以74億美元，併購了皮克斯動畫工作室（Pixar），迪士尼因此獲得《玩具總動員》動畫版權。

2009年，艾格斥資42億美元買下漫威漫畫（Marvel）版權，等同將復仇者聯盟納入旗下；2012年，他又「加碼」，買下創辦皮克斯動畫的盧卡斯影業（Lucasfilm），取得《星際大戰》版權。

觀察讓迪士尼擺脫電影娛樂營收「連2衰」的5部強片可發現，《復仇者聯盟：終局之戰》、《驚奇隊長》和《玩具總動員4》，都來自艾格主導的併購案；由此可見，迪士尼電影票房直衝百億美元的「底氣」絕非「運氣」，創紀錄的種子，早在10多年前，就已埋下。

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