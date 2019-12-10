30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

【文．許雅綿】

明明年薪有500萬元，屬於高資產族群，為什麼錢就是存不下來？

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30歲的小M在中國大陸擔任外商品牌主管的工作，單身族的她，不用負擔家計和保費〈父母規劃處理〉，年收入將近500萬元的她，換算下來，每個月有40萬元左右的收入，但目前卻還是「零存款」，讓不少友人覺得訝異！究竟小M的理財和消費習慣，出了什麼問題？

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由於小M在中國大陸工作，若以當地的消費水平來看，根據中國國家統計局最新發布的2019年上半年居民收入及消費支出來看，中國大陸居民人均可支配收入人民幣15294元〈約新台幣67308元〉、中位數為13281元〈約新台幣58449元〉，而人均消費支出為10330元〈約新台幣45462元〉。

以小M每月平均超過40萬元的薪資來看，已經是中國大陸居民平均的6倍之多，為什麼高薪的她，存款金額還是零？其實，若仔細觀察小M單月的消費支出表會發現，小M是不折不扣每個月把錢花光光的「月光族」。

若進一步觀察小M的消費細項，除了交通費和醫療費之外，光是她個人伙食費、衣服、鞋子、包包、美妝保養和健身課程等吃喝玩樂的費用，單月就高達25萬元；另外，居家的小物，包括床墊、坐墊和居家裝飾品等費用，也累積了10幾萬元的消費，支出高得嚇人。

犯3個理財錯誤，高薪族比低薪族更難存到錢

「像小M這類的高薪族，通常比低薪族更難存到錢，」獨立理財規劃師廖義榮觀察，一般而言，低薪族收入較低，在消費和理財上會比較理性、節制；而高薪族一般在理財和消費上，很容易做錯以下3件事，導致高薪卻存不到錢的窘境。

第一件事：高估收入會維持不變

廖義榮表示，很多高收入的菁英分子，例如行銷顧問、外商公司主管等，他們薪水很高，但都沒有做長期的財務規劃，「習慣賺多少錢就花多少錢，因為他們都高估自己的工作環境，以為收入會一直維持不變。」

他觀察，像小M一樣的高薪族，很多都會輕忽工作上的風險，例如萬一公司突然裁員，需要重新找工作，中間的工作空窗期，財務該怎麼辦？或是忽略未來退休生活財務的重要性，導致沒有事先存錢或做縝密的財務規劃。

以小M的支出來看，因沒有設想未來可能的風險，所以沒有「儲蓄、理財」的概念，才會成為所謂的「月光族」。廖義榮建議，不管薪資多高，建議每個月都要設定存錢的目標，「透過儲蓄、投資，把一部分的錢，留給未來的自己。」

第二件事：衝動投資、偏好高財務槓桿的操作

至於很多高薪族，因為沒有金錢的壓力，不太會精打細算，包括投資也是。以小M的例子來看，她沒有固定投資的習慣，偶爾看到新聞報導，公司看起來不錯，就進場買一些股票或基金，目前持有不到十檔的股票、基金標的，但投資之後就放著，並沒有定期追蹤收益，屬於衝動投資類型。

此外，廖義榮也指出，財務狀況佳的人，喜歡高財務槓桿的操作，例如同時貸款買四間房子，即便薪水可以支出，但忽略的是，房地產的流動性低、房貸佔收入比重太高，以及資產分散的重要性。

第三件事：分不清楚「需要」和「想要」

從小M的單月消費支出表來看，收入的一半以上都花費在吃喝玩樂、居家相關的裝飾上，而交通費的部分，大眾運輸工具僅占少數，出門主要都以計程車代步。

廖義榮表示，高薪資所得的人，很容易產生高支出的行為，因為常常分不清是「想要」還是「需要」，這類的人一般都不會設定消費目標，每個月拿到一筆收入看到想要的就馬上消費。

以小M來看，光是名牌衣服、包包都一次花了超過10萬元，美妝保養費用也花了2萬多元，這部分其實是可以設定消費目標，並將一半的錢省下來；另在交通費支出上，可增加搭乘大眾運輸的次數，減少計程車費用，長期下來，也能累積一筆可觀的費用。

廖義榮建議，小M可以「先存錢、再消費」，也就是先存錢目標，再來針對大筆開銷設定年度預算。例如每年設定存下150萬元，每個月存12.5萬元；另大筆開銷，例如旅行、買名牌包包等就可編個年度預算，每個月固定存下幾千元的，累積成一筆可動用的金額。

想穩穩存到第一桶金，善用「5122法則」

「雖然小M屬於高薪資所得，但她犯的理財錯誤，同時也是很多年輕人的理財通病，」廖義榮表示，年輕人若不想成為「月光族」，每個月想要穩穩存到一筆錢，建議可善用「5122法則」。

也就是，將每個月薪資分成4筆，分別是日常生活開銷〈含貸款〉50%、年度支出費用〈保費、稅〉10%、儲蓄投資20%〈先儲蓄、再投資〉、生活品質上的開銷〈旅遊、學習計畫〉20%。

廖義榮也觀察，很多年輕人存不到錢的原因主要有三個，包括第一、保單規劃不合理，買太多終身險，導致高保費、低保障。他建議可以買低保額〈例如保額20萬〉的終身險搭配定期壽險〈例如保額400到500萬元〉，用此方式就可提高保障並壓低保費。

第二、支出等於收入，沒有整體財務規劃的概念。他建議，可以先設定財務目標，再來透過記帳整理收入和支出，並依個人財務狀況，以「5122法則」將支出控制在一個合理範圍內，用此方式來做初步的財務規劃。

最後是沒做功課就投資。廖義榮認為，投資應該要有基本觀念、投資前要先搞懂想要投資的金融商品。他建議，年輕人不要因為害怕風險，一窩蜂跟著買配息型的商品，因為年輕人工作時間長，可承擔較高的風險，因此，可選擇較高風險性的投資標的，以獲取較高的投資報酬率。

而即便是投資配息型的高收益債基金等，也可以改選累積型，也就是獲利、配息可以持續滾入再投資，長期獲利會比較好。

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