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不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17今周刊

【文．林信男】

別小看1杯咖啡、1雙鞋或1件衣服的開銷，小錢花多了，等於失去存下一筆大錢的機會。29歲的美國YouTuber格拉漢（Graham Stephan），靠著經營YouTube頻道、投資房地產，在26歲那年，就坐擁100萬美元（約合新台幣3000萬元）淨資產，但他「發大財」的秘訣，不只是能賺，更重要的，是他「很會省」。

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根據CNBC報導，自認「超沒個性」的格拉漢，當初拍攝YouTube影片，談「如何成為1名成功的房地產經紀人」時，他的感覺是「誰想看啊？」最後，這支影片初登場的成績，是獲得9次觀看。

但這9次觀看，「鼓舞」了格拉漢，「喔！天啊！居然有9個人看了這支影音。」之後，他陸續製作出更多影片，經過1年努力，他替自己賺得了2萬6000美元。

收入高、支出低　能不花錢就不花

如今，格拉漢的年收入高達160萬美元，85%來自2個YouTube頻道創造的廣告收益，其餘15%來自他的線上課程、租金和佣金收入。

既然口袋麥可麥可，格拉漢肯定過著奢華生活吧？錯！他從小就節省成性，能不多花錢，就不多花錢，「我的收入很高，但支出很低，因此我能省下約99%的收入。」

格拉漢的節省性格，從以下3個實例，就可窺知一二。首先，他認為星巴克和許多咖啡店的咖啡，售價極為「荒謬」，他只要去Smart＆Final超市，就能用比其他超市便宜一半的價格，買到一大包咖啡豆，自己煮咖啡的成本，每杯大概只要20美分（約合新台幣6元）。

想成為富翁？你需要的是創造性思考

其次，設計師操刀的高價服飾，也不會出現在格拉漢的消費清單上，「我不知道花700美元買1雙Gucci的鞋子有何意義，我花百分之一的錢，就能在Aldo、Call It Spring或H&M，買到類似商品。」

再者，格拉漢通常會去Ralphs 、Smart&Final之類的超市購買食材，節省伙食費，和女友外出用餐時，也會2人分食1餐。

格拉漢坦言，自己在儲蓄方面很「極端」，但他頗感自豪，「沒人比我節儉」。

不過，他也強調，對他有用的省錢術，未必適用於其他人，「想成為富翁，不必每天工作12小時，你需要的是創造性思考，做一些和多數人不同的事情。」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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