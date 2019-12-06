塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

【撰文 馬瑞璿】

「塞車」可說是紐約、倫敦人心中永遠的痛，研調機構Intrix統計數據顯示，倫敦駕駛一年要浪費227小時待在擁擠的車陣中，紐約客若是尖峰時間上路，一年也得浪費133小時堵在車陣裡；澳洲政府預估，30年後，雪梨的城市規模將與現行的紐約、倫敦一樣大，為了解決30年後的交通問題，澳洲政府決定推行共乘制度，降低交通流量。

澳洲旅遊與大眾交通論壇執行長奧斯蒙德（Margy Osmond） 分享 facebook

走在雪梨市中心，一般時段車流量相當多，行車速度不快，但至少不塞車，一旦到了上下班交通尖峰時間，塞車已成常態，根據歐洲圖資公司Here Technologies城市流動性指數（Urban Mobility Index）數據顯示，雪梨的交通情況不會比紐約好到哪裡去，駕駛每行駛100公里，平均延誤時間超過40分鐘。

澳洲是都市化程度最高的國家之一，約有90%人口住在0.22%的國土上，其中，40%人口居住在雪梨、墨爾本兩大城市。

1950年可說是雪梨最重要的關鍵發展時期，不斷上漲的房價，讓民眾紛紛選擇搬遷至郊區居住，城市不斷擴張，更讓民眾開始高度依賴汽車作為代步工具；經過將近70年的發展，2019年的雪梨人大多還是以汽車作為通勤工具，雪梨僅有35%住宅區緊鄰大眾交通運輸系統，這也使得塞車成為常態。

雪梨目前的人口數為523萬人，看似比紐約、倫敦的862萬、890萬人口數來得少，但是交通壅塞狀況卻也大幅影響市民生活品質，因此，雪梨所在的新南威爾斯州決定推動共乘服務，希望透過共乘機制降低車流量。

新南威爾斯州是澳洲第一個規範共乘服務的州政府，澳洲旅遊與大眾交通論壇執行長奧斯蒙德（Margy Osmond）指出，新南威爾斯州在「新型態交通的完備程度」已經領先澳洲全國，所謂的新形態交通包括了自駕車、移動服務、支付創新和預約式交通服務等領域。

澳洲共享經濟相關法規讓網路叫車、共乘服務產業獲得良好發展環境，美國的Uber、印度的OLA、愛沙尼亞的Bolt（前身為Taxify）等共享汽車服務紛紛站穩澳洲市場。

奧斯蒙德指出，澳洲民眾以前不是很熱衷共乘服務，但交通科技公司的出現，讓定期通勤、一次性長途等不同行程的共乘變得更簡單，消費只要動動手指頭就能夠預約乘車，大幅提升民眾使用共乘服務的機會。

此外，美國的Uber今年也在澳洲墨爾本推出Uber Air服務，未來，民眾通勤不再只能選擇汽車、火車、輕軌、渡輪等運輸工具，也能選擇搭乘空中飛行器，用最快的速度抵達目的地，交通方式更多元，能夠有效紓解人口稠密區的往來時間。

Uber澳紐暨北亞地區總經理安德森（Susan Anderson）指出，澳洲是共享乘車領域的發源地，共乘服務除了成為澳洲交通服務的一環之外，也為當地經濟做出貢獻，增加了司機收入與政府稅收。

Uber在澳洲也曾面臨「不合法」的時期，直到2015年澳洲政府通過共享經濟相關法規後，Uber等叫車平台才開始「合法」提供服務。

談起澳洲Uber從「不合法」走向「合法」，澳洲Uber司機Louis Lee表示，過去，Uber還沒合法前，計程車司機只要看到Uber司機，態度都相當不友善，總覺得Uber司機是來「搶生意」的。合法之後，計程車司機也曾有一陣子大量轉型開Uber，但開了一陣子之後發現還是「計程車賺得比較多」，這也讓部分司機又回歸計程車老本行執業，2015年新法規上路後到現在的4年時間，計程車司機、Uber司機逐漸在市場中找到「平衡點」。

澳洲政府近年積極在為智慧交通進行改革，不斷思考如何投資，才能讓交通運輸系統符合大眾需求；對於擁擠的城市來說，共乘服務用得好會是一種解方，在減少車流量的同時，也大量減少二氧化碳排放量，為環境永續發展也帶來正面助益。

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