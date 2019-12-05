12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

【文．呂玨陞】

隨著上漲勝率最高的十二月來臨，一年一度的集團作帳行情又將啟動。

面對市場上大小皆有的眾多集團股，投資人又該如何掌握？

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時序到了十二月，根據資料顯示，台股十二月分上漲的機率為全年度最高，過去三十二年以來，共有二十四個「十二月」指數表現上漲；其中，二○○八年到一七年更是連續十年十二月分台股表現上漲。

若將時間縮短到過去十年，則只有去年度受到美中貿易戰的影響，導致十二月的表現下跌。從歷史經驗可以稍微窺視，年底作帳行情對台股確實有撐盤向上的紅利。

這樣的年底行情，部分原因在於每年年底在台股都會上演的戲碼——集團作帳，可以說是過年前的送分題。

由於上市櫃公司每到年底，有不少企業、集團為了讓當季財報數據更好看，或是想增加市場對企業經營的信心，會在年底前釋放利多消息、提高能見度，常常以新訂單、新技術，以及擴大產能等消息炒熱話題；也會透過處分部分資產、賣出轉投資股票的方式，為企業帶進業外收入，修飾年底財報數字；甚至透過集團交叉持股，創造帳面收益和市場熱度。

然而，並非所有的集團都能躬逢其盛，台股上市櫃公司超過一千七百家，大大小小的集團也有數十個，集團底下又那麼多公司，要如何挑到啟動集團作帳行情的股票？

兆豐投顧董事長李秀利指出，主要可從兩個指標來綜合研判集團作帳的熱度。首先，從企業基本面尋找集團內出現成長力道的個股，例如在年底業績有明顯成長，就有可能是來自於集團資源分配的挹注。

此外，如果旗下企業今年有擴充產能，代表明年上半年有成長空間。這類有業績、有題材的個股，其實就有機會在年底前搶先拉抬。

其次，就要關注法人有沒有買盤。李秀利認為，三大法人同樣也會趁著集團行情進場加碼，若有法人籌碼加持，則可提升並延長集團作帳的熱度。

傳產作帳常客 亞泥營運旺

以傳統被認為作帳常客的遠東集團為例，亞泥（一一○二）、遠百（二九○三）與裕民（二六○六）今年表現皆呈現漲勢，攤開遠東集團的八家企業，今年上漲家數就占該集團的一半以上，集團營運利多不言而喻。

先看遠東集團龍頭亞泥，今年前三季每股稅後純益（EPS）四．二九元，就超過去年全年。除了基本面的營運有大幅成長，若看產業環境前景，水泥業受惠於今年第四季中國的供給側改革，開始禁用「低標水泥」的利多影響之下，宏遠投顧副總經理陳冠升分析，除了水泥報價走揚，更推升第四季旺季熟料（水泥半成品）利用率。

亞泥十一月以來股價的漲幅，也證明市場對其後市看好的程度，接下來的十二月應該還有支撐股價的動能。

除此之外，遠東集團旗下航運股裕民，雖然因為美中貿易戰導致今年上半年表現慘淡，不過，第三季以來營運表現則漸入佳境，股價也觸底反彈。根據裕民法說會表示，目前還有二艘巴拿馬極限型的船舶正在建造，建造完成之後，有機會再提高裕民營收。

值得注意的是，即使股價已經慢慢墊高，三大法人在十一月底還是連續買超十日，顯示法人籌碼仍持續集結。

科技股也啟動 金居後市俏

不同於以往，集團作帳以傳統產業集團為主，今年科技集團作帳也不遑多讓。

除了大型的泛鴻海集團、聯電集團今年下半年整體市值開始拉升，聚焦於光電元件的光寶集團今年表現也相當亮眼，整個集團市值在今年成長十九．三六％，將近二成。

光寶旗下生產電解銅箔的金居（八三五八），不同於中國低價紅海競爭，將產品應用高階資通訊產品，是5G高頻高速領域中，銅箔基板的解決方案之一。

尤其是明後年5G商轉、開始爆發，金居後市成長空間也已被法人看中。在十一月的最後十個交易日，三大法人總計買超金居近七千張，籌碼面受到法人青睞，金居有機會再搭上作帳行情的熱度。

至於什麼時候該獲利出場？李秀利提醒，年底的作帳行情雖然投資勝率較高，加上今年過年較往年稍早，以內資為主的元月行情有可能提早。明年一月十一日又有選舉影響，投資人要注意，若作帳行情沒有接續至紅包行情，投信、外資法人一旦獲利了結，股價反轉速度會相當迅速，散戶高點套牢風險也不低。要搭作帳順風車，仍須謹記停利停損的鐵律。

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