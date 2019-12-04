親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

網軍idcc來自綠委辦公室？黃國書：跟楊蕙如根本不熟

兒福社工不配用3.7億辦公室？呂秋遠：憑這點為何不行

搶快靈活吃轉單 這家科技公司黏出貿易戰商機

2019-12-04 12:59今周刊

分享

撰文‧萬年生

貿易戰轉單效益，訂單大爆炸，7月就有這種感覺，轉一大堆急單回來。客戶要快就跟它搶快；搶快，利潤就高！」說這話的，是7年級生創業家、立璽科技總經理魏自立，美中貿易戰的轉單效益，帶給他一波新商機，「我們代工生意業績去年一個月60萬到80萬元，今年成長到150萬元，毛利有7、80％！」

很難想像，創業6年就搬了6次家的他，從租70坪到花2億元買下700坪廠房，營收也從第1年的1000多萬元，快速成長到今年預估的8000萬元，「我們就是一直在準備，完全就是在等這些機會。」

目前員工約20人的立璽，是典型的中小企業，能成為貿易戰火下的奇兵，和魏自立靈活並創新的商業模式有關。

創業半年踢鐵板

前東家取消代理 賣起家厝變現求生

2013年，他看到中國市場價格殺到剩3分之1，決心離開待了8年的台灣點膠設備廠，自行創業，「我出來做，也許業績只要過去3分之1，收入就可以更好。」

所謂點膠機，是專門控制流體，可精確將液體點、灌、注、塗到工業產品表面或內部的自動化機器，因其防潮、防水、防塵等效果，應用十分廣泛。創業之初，代理老東家點膠機台設備的他，靠著過去人脈，賣設備3個月，公司就開始賺錢。

沒想到，前東家竟認為魏自立搶客戶，直接取消代理，他身為業務卻沒設備可賣，公司陷停擺危機；創業半年，不得不賣掉新北市中和的起家厝變現。

「我們家擺路邊攤，我是賣麵小孩，後面沒靠山，自己一路闖上來。」既然沒機器可賣，熟悉點膠設備的他就自己當製造商。在朋友介紹下，他找上竹科廠商合作開發軟體系統，又自己找廠商開模具、組裝硬體結構，5個月後就成功從代理商轉成製造商，「它（前東家）如果沒把我們殺成這樣，我們也不會殺出一條血路！」

為了生存，後進者如他，有開發新客戶的獨門方法。例如，由於點膠設備須和工業膠水材料搭配，但膠水廠不賣設備，上門買膠水的客戶也有設備採購或產品打樣等需求。他透過免費打樣等服務，同時和北、中部15家中大型膠商合作，藉此取得穩定客戶，更因此跨進點膠代工和設備租賃服務。

從代理商轉成製造商

不只賣機台 還跨進代工、設備租賃

原來，15年有客戶上門買膠水，卻不想自購點膠設備和自建產線，詢問能否協助代工點膠，讓立璽的商業模式轉變成不只賣機台，也替客戶代工。

一般來說，全台代工廠評估代工生意，都得看訂單的規模，以及能持續多久，「我接的單不是這種，都是只持續兩個禮拜或只做3天，下一次來3個月後，是那種……，規模愈大的廠愈不會接的單。」充分發揮中小企業的靈活，魏自立連20件產品的單都接，但數量不多的代工單，則改以小時而非數量計費，同時客戶指定作業員、客服和業務等不同技術層級的員工，收費也不同。

「我們強在別人寫（點膠機台自動運行）路徑要2小時，機台我的、參數我的，我寫只要10分鐘，比它快1小時50分鐘。我們算起來賺錢，其他家要做，沒辦法賺錢。」魏自立透露。

新增代工服務後，為讓公司機台效益發揮到最大，腦筋動很快的魏自立，又想到提供客戶機台租賃的新服務。「租賃市場很好玩，沒膽不敢做，因為技術、服務和教育訓練水準要求很高，」他解釋，租機器給客戶，先要教會客戶如何生產，有問題還要去解決，服務成本很重，「一個月租1萬、1萬5，台中出差兩趟，利潤就不夠。」但當客戶一試成主顧，要買機器時，租金也可完全折抵，藉此綁住客人。

把膠水當藥賣

收服電動機車大品牌、藝術家網紅

不只點膠設備、代工垂直整合，16年，又因有膠水廠看好買立璽設備的客戶都有膠水需求，透過交叉持股合作，立璽再轉變成既賣機台、又賣膠水材料的一條龍點膠服務創新商業模式。

獲得矽膠、光硬化樹脂（UV膠）、環氧樹脂（Epoxy）等工業膠水的資源後，魏自立接著又把膠水當藥賣，舉凡用在什麼材料上、耐熱、拉拔力、濃稠度，甚至什麼時間要乾、要不要烤等需求，全都可客製化調整，這樣的能耐，讓他收服全台電動機車各大品牌，連美國的藝術家網紅LittleLee and Rose也透過電商平台，成了固定下單的鐵粉。

設備下次再買可能要2、3年，偏向一次性生意，反觀膠水等耗材卻長長久久，又能回頭協助再綁定客戶設備生意，可說相輔相成。受惠設備租賃、代工服務，以及既賣設備、又賣膠水的靈活布局，讓他在轉單效益下搶得先機。

舉例來說，硬板組裝、表面貼焊技術（SMT）廠盈溢電子，同樣是這波貿易戰的受惠者。盈溢電子總經理室特助簡駿逸透露，仁寶、廣達等大客戶手上訂單要回台生產，短時間要滿足其產能，其中點膠製程就找上立璽。

簡駿逸觀察，一般代工廠專門做點膠代工，不賣設備，立璽設備開發商加代工的商業模式特別，由於設備到業界實際應用多少有落差，但它不只做設備，代工技術到位，兩者落差很快協助對接，「客戶沒提供產品詳細訊息，丟給立璽幾乎當天就馬上回覆製程、怎樣執行、用哪種材料等。」因此從代工開始合作，後來直接買設備，自建產線。

「美中貿易戰在打，一堆台商說要回來，但回來蓋好廠的沒那麼多，都還沒買設備，真的有訂單要回台生產的急單，小量別人不接，就是我們的機會。」魏自立透露，前陣子有客戶有急單，3天就要，但公司訂單滿載，早已宣布不再接單，但對方是自己想培養的客戶，於是出借公司樓上新買下的場地，「我人不夠，只能借你寫好設備路徑，但可以租設備、租場地給你，你自己派生產人員生產，1小時收費2000元。」

「要活下去，就要反應靈活！」魏自立不放過任何提供點膠服務的商機，他相信，「做錯的成本，遠低於錯過的成本。」所以寧願做錯，也不要錯過，哪怕試起來不行，再慢慢調整就好，「我一直不做，一直錯過，機會就沒了。」

或許立璽的規模還不大，但它的靈活和創新商業模式，讓它成了貿易戰火下突圍而出的奇兵。

立璽科技

成立：2013年

總經理：魏自立

主要業務：點膠設備、代工、膠水等

成績單：2019年營收估8000萬元，年成長逾三成

貿易戰奇兵這樣突圍

搶快，利潤就高：

不只賣設備，也提供代工服務，且專接急單。

材料能客製化調整：

既賣設備，也賣材料，相輔相成綁客戶。

訂單滿載也有替代方案：

設備、人員、場地通通可租賃。

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1198期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

豪砸4900億併購營運下滑的Tiffany 揭開LV母公司的3個盤算

2019-12-04 12:59

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

台灣旅宿DoMo插旗東京 勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

為何迪士尼不讓米奇老鼠「安享天年」 還能讓大家愛到死心塌地？

2019-11-20 12:45

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

1通電話叩回48億投資！「歐吉桑部長」助攻 讓台灣在貿易戰中撿到槍

2019-11-20 11:15

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:39

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

別人熄燈他展店！他靠一招進軍美國衝出80％住房率

2019-11-13 13:11

走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

2019-11-13 13:09

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

2020台灣要怎麼贏？

2019-11-28 15:34

中小型電子股編織作夢行情

2019-11-28 12:25

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

2020年三大轉機族群

2019-11-27 10:39

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top