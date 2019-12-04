豪砸4900億併購營運下滑的Tiffany 揭開LV母公司的3個盤算

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撰文‧乾隆來

販賣愛情的美國珠寶品牌蒂芙尼，以162億美元賣給法國LVMH集團。這場精品業世紀婚禮，有用不完的鈔票，數不盡的名媛富豪，還有令人歎為觀止的算計。

法國精品商酩悅．軒尼詩—路易．威登集團（LVMH）在11月25日宣布，以162億美元（約合新台幣4900億元），全數收購美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany & Co.）的股權。以金額計算，這是全世界精品行業，包括珠寶、首飾、服飾、皮件等奢侈品牌，總價金最高的一次併購，也是LVMH稱霸精品時尚產業、鞏固全球龍頭地位，戰略地圖上必須完成的最後一塊拼圖。

全世界最成功的品牌置入

蒂芙尼是美國結婚戒指的代表品牌，公司創設至今已經有182年歷史。1961年上映的愛情喜劇電影《第凡內早餐》，可能是全人類最成功的品牌置入案。

電影一開始，一輛黃色計程車在清晨時分停在紐約第五大道的蒂芙尼公司門口，戴墨鏡、梳著大包頭、頸上圈著華麗蒂芙尼項鍊的奧黛麗．赫本，仰望蒂芙尼閃亮的金字招牌，背景配樂是《月河》（Moon River），隨著電影在全球大賣座成為經典畫面，從此蒂芙尼第五大道旗艦店成為美國時尚品牌的終極地標，而蒂芙尼公司所使用的標準色，被稱為「蒂芙尼藍」、或是「勿忘我藍」（forget-me-not blue），成為精品企業最著名的標準色，蒂芙尼戒指、項鍊，以及獨特的藍色包裝盒，是許多女性夢想擁有的禮物。

《第凡內早餐》電影上映至今將近60年，蒂芙尼也已經擴張到全球各大城市，每年營業額超過40億美元，但紐約旗艦店仍然高居整個公司營業額的10分之1，一家3000坪的店面，一年營收超過新台幣120億元，持續多年不墜。

這家享有光榮歷史的美國企業終止182年的獨立運作，賣給法國財團，難免讓人感到扼腕。不過，蒂芙尼嫁給LVMH，並不是一個衝動的決定，而是買賣雙方都深思熟慮、布局多年，最終皆大歡喜的幸福大結局。

說到幸福大結局，對企業併購來說，買賣雙方公司的股票漲跌，無疑是最好指標。賣方蒂芙尼的股東獲得162億美元現金，而且預計在明年年中就可以獲利落袋，每股135美元的賣價，是10月26日合併案首度宣布之前的37％溢價，更是公司上市以來從未見到的最高價。

買方LVMH也沒有買貴，其在巴黎證交所的股價，從10月中旬的每股360歐元左右，一路上漲突破400歐元，也創下歷史新高，顯然投資人認為這是一筆非常划算的交易。

LVMH去年營業額468億歐元，換算約514億美元，是蒂芙尼去年41.7億美元營業額的12倍多，而且LVMH 2018年營業額年增10％，19年前9個月竟然還增長16％；公司財務穩健、現金充沛、增長動能強勁，公司總市值2200億美元，過去3年股價漲了3倍。

硬奢侈品領域爭冠

LVMH最大的競爭對手是總部在瑞士的歷峯集團（Richemont），該集團在珠寶、手錶類的「硬奢侈品」（hard luxury）領域擁有卡地亞（Cartier） 以及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等品牌，去年在硬奢侈品領域的營業額高達100億歐元。

LVMH在11年併購寶格麗（Bvlgari），雖然是龍頭品牌，卻必須加上蒂芙尼，在硬奢侈品領域的營業額才接近100億歐元，蒂芙尼對LVMH高度戰略意義由此可見一斑。

今年70歲的LVMH董事長阿諾特（Bernard Arnault）趁著低利率的環境，加快大型併購讓全球最大的精品集團高速擴張，17年他斥資約130億美元，取得迪奧（Dior）的控制權，去年花26億美元買下精品旅館品牌Belmond，今年集團業績繼續繳出年增16％的成績單，蒂芙尼併購案又做得漂亮。阿諾特自己受惠於股價上漲，身家淨值在12月1日來到1076億美元，今年連續超越巴菲特與比爾．蓋茲，成為全球僅次於貝佐斯的第2富豪。

今年10月17日，阿諾特飛到美國德州，與總統川普一起為LVMH的美國工廠開工剪綵，廣達3000多坪的廠房，生產經典LV Monogram花紋手提包，預計雇用1000名時薪13美元（約新台幣400元）的工人，每個包包都打上Made in USA的標籤，讓川普龍心大悅。阿諾特既能將寶格麗的義大利百年精品設計發揚光大，又能讓大量銷售的LV提袋打上美國製的標籤，戰略布局靈活，全球無出其右。

蒂芙尼作為美國的驕傲，這幾年卻面臨百年品牌老化的威脅。2年半之前的17年2月5日，蒂芙尼突然宣布解雇公司執行長、法國籍的庫門那（Frédéric Cuménal），原因是16年的耶誕節業績衰退，連美國第五大道的發跡總部都不能倖免。庫門那於一一年加入蒂芙尼，15年4月升任執行長，但是公司業績不只沒有起色，還在衰退中掙扎，他只做了22個月的執行長，就被當時的董事長柯瓦斯基（Michael Kowalski）主持的董事會趕下台。

為了拯救不斷下沉的業績，蒂芙尼的經營團隊積極進行海外擴張，結果歐洲沒有攻下來，努力半天，整個歐洲只占公司業績11％，相當紐約第五大道單店業績。另外，包括台灣在內的大中華區倒是非常喜歡「蒂芙尼藍」，幾年努力的擴張，中國、香港與台灣的分店每年貢獻43％的業績，幾乎與美國消費者46％的貢獻度相當。

不過，占營業額超過四成的中國市場，這幾年成為精品業績衰退的重災區，蒂芙尼耗盡力氣才勉強維持住中國業績，卻擔憂很快會爆發業績斷崖的危機。

趕走庫門那的17年，柯瓦斯基與華爾街的「積極股東」（Activist Investor）合作，著名的Jana基金公司（Jana Partners LLC）持有蒂芙尼五．1％股權，與柯瓦斯基一起改組蒂芙尼董事會。柯瓦斯基讓出董事長大位，改聘成功打造美國時裝品牌Tory Burch的法洛（Roger Farah）出任執行長；而Jana的合夥人之一，先前擔任寶格麗執行長的特拉潘尼（Francesco Trapani）同時進入蒂芙尼董事會。

一一年LVMH併購寶格麗的過程中，特拉潘尼是關鍵要角之一，其後看著寶格麗業績蒸蒸日上，一七年再進入蒂芙尼董事會，蒂芙尼嫁入LVMH就此進入訂婚階段。

改革不因併購而止 是真愛

董事會改組後，蒂芙尼隨即啟動一連串改革，包括找來具有傳奇地位的珠寶設計師Reed Krakoff來擦亮產品設計，找了女星Lady Gaga在19年的奧斯卡金像獎頒獎之夜，戴著128克拉的蒂芙尼鑽戒項鍊走紅地毯；另外也積極開拓男性產品線，從婚戒到袖扣，甚至撲克牌都有。還有，公司宣布要斥資2億5000萬美元，全面改裝紐約第五大道旗艦店，要給年輕的90後族群全新的購物體驗。

蒂芙尼的改革大計，每一項都需要口袋深厚的LVMH財務支持，甚至面臨中國市場衰退衝擊時，LVMH可以統合旗下75個時尚品牌，戰略靈活度與風險承受能力，能給予蒂芙尼更高的安全保障。當然，原本蒂芙尼面對每一季法說會的壓力，迫使公司政策必須向短期的業績低頭，併入豪門之後，能夠進行長期戰略布局的空間將加大。

蒂芙尼與LVMH的默契，還有一件「小事」可以證明。雙方董事會進行併購談判的同時，蒂芙尼還增聘美國時尚圈內著名的高級主管，曾任義大利時裝品牌Gucci美國總經理、美國精品連鎖百貨Barneys New York執行長的Daniella Vitale出任公司品牌長，12月1日就任。此人事案讓外界清楚看到，蒂芙尼的改革計畫不會因為合併而有重大變化，LVMH董事長阿諾特以及公司的財務長在合併後所說，將會繼續支持蒂芙尼轉型的承諾，的確是雙方共識，今天的合併，是雙方多年來戰略布局的收尾。

180多年來擁抱愛情、銷售婚姻真愛價值的蒂芙尼，選擇嫁入法國豪門，尋找未來的幸福，這是雙方多年來精心布局的婚禮，當然是金光閃閃，面子十足。不過，要確保裡子，也得精密計算，穩定布局，建立互信與默契，才會有Happy forever的幸福。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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