荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

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2019-12-04 12:59今周刊

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撰文‧今周刊編輯團隊

「這將是7個季度以來，貿易緊張減緩與貨幣政策擴張首度同步……。」11月17日，知名投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley，以下簡稱大摩）在最新發布的《2020全球經濟展望》報告開頭，嘗試以一種略帶張力、同時能讓投資人快速領會的方式，傳遞一個關於全球經濟的「好消息」。

在大摩眼中，2020年，就宛如是一場全球經濟擴張週期尾巴的「延長加賽」（The Late-Cycle Expansion Extends）。

景氣派對注定脆弱復甦

不確定性因素多變，經濟榮枯仍未知

這場7個季度以來罕見的景氣派對，卻注定將是一場脆弱的復甦。根據IMF報告，自2014年歐債危機高峰以來，4個合計占全球54％GDP的主要經濟體——美國、歐元區、中國與日本（簡稱G4），它們每年平均經濟成長的速度皆快於全球平均；換言之，過去五年全球經濟成長的動能，主要由G4這「4大巨頭」所驅動。

IMF報告中指出，這一趨勢恐在2020年迎來反轉。根據IMF預測，上述4大巨頭2020年整體的經濟成長，將創下歐債危機以來的最低增速，成長率僅有3.3％。

新興市場明年週期回溫

IMF預測走強，牛津經濟：太樂觀

原來在IMF計算中，明年新興市場的加溫動能，主要奠基在「近年表現黯淡經濟體的反彈」，例如阿根廷、伊朗與土耳其等，這兩年遭遇匯率急貶、地緣政治風險升高、債務逼人等影響。此外，包括巴西、印度、墨西哥、俄羅斯與沙烏地阿拉伯等近年經濟顯著放緩的國家，也有可能在明年出現週期性的回溫。

值得留意的是，IMF對2020年經濟預測相對謹慎的論調，看在歐洲知名智庫牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）的眼中，依然「太過樂觀」。

達科在接受今周專訪指出，不僅僅是G4，所有已開發經濟體的成長速度，都將在明年寫下歐債危機以來的新低，「相較IMF對已開發經濟體將近1.7％的成長預估，我們估計僅有1.3％。」

經濟最大變數「重啟戰端」

美中相互提高商品關稅，全球景氣放緩

明年經濟展望相對悲觀的另一關鍵——中美貿易。曾精準預測亞洲金融風暴、現任瑞士信貸私人銀行亞太區副主席的陶冬，對今年年底前中美雙方簽訂階段性協議的可能性審慎樂觀，「因為雙方都需要喘息、調整，儘管美國經濟目前看似還好，但民調落後的川普必須丟出好消息。」陶冬表示。

但陶冬也強調：「明年是美國大選年，對於中國，川普有太多方面可以著墨，貿易之外，還有科技、金融等手段，難保（川普）不會伺機又啟戰端。」

重啟戰端，也是幾乎所有國內外法人對明年全球成長前景一致同意的最大變數。一旦貿易談判再度陷入僵局，大摩認為，美國經濟將在明年第二季步入衰退，2020年全年將僅微幅成長0.3％，2021年甚至將邁入負成長；此外，在財政政策助益有限下，聯準會預期會再度將利率下調至零的水位，並採取量化寬鬆等救市手段。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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