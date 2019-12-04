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起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17今周刊

【文．林信男】

「誰說白海豚會直直走，去撞台中港，牠會轉彎啊！」若只聽聲音，你會以為，國民黨主席吳敦義正在大談白海豚，但眼前這名男子，並非吳敦義，而是模仿達人吳奇鴻，曾靠模仿秀1個月賺進86萬元的他，生活十分簡樸，過去擔任職業軍人時，起薪不到3萬，卻能在3年內，靠省吃儉用「硬存」百萬。

模仿秀達人吳奇鴻。受訪者吳奇鴻提供
模仿秀達人吳奇鴻。受訪者吳奇鴻提供
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在YouTube頻道「網得紅wonderful」中，吳奇鴻一人分飾多角，無論是前總統陳水扁、國民黨總統參選人韓國瑜，或前新北市長朱立倫，任何角色都能一秒上身；很難想像，在投身表演事業前，他曾是職業軍人，且早在服役期間，就培養出一身模仿功力。

「我從小就知道自己愛表演，有人來瘋特質」，今年43歲、外型斯文的吳奇鴻，很早就立定志向，打算從事表演事業，但因家境並不寬裕，選擇先當職業軍人，卻意外發現，部隊裡的表演機會，比預期來得多，「外面的活動，不可能找沒經驗的人主持，你不收錢，人家也不要；但部隊不一樣，個性活潑，就有機會上台。」

部隊晚會演「郭掏」　緊張到忘光台詞

一開始，吳奇鴻只是在部隊活動中，參與短劇演出，偶爾負責主持工作，後來「越玩越大」，藝人郭子乾模仿「郭掏」（資深媒體人李濤）、侯冠群模仿前總統李登輝，他邊看電視邊學，竟也維妙維肖，還因此獲得在部隊大型晚會，挑大樑演出「郭掏」一角的機會。

「我緊張到爆掉，腦袋一片空白，台詞都忘光了」，要在長官們面前模仿「郭掏」的壓力，讓吳奇鴻亂了手腳，上台一開口就卡詞，最後乾脆豁出去，即興表演，靠「郭掏」上身壯膽，大捧長官，竟順利炒熱氣氛、大獲好評。

除「郭掏」外，吳奇鴻模仿的李登輝，甚至讓他紅到眷村去；當時，若長官們要去眷村幫忙拉票，就會帶著吳奇鴻一同前往，讓他上台模仿李登輝，「挺受歡迎的，沒料到這麼有成就感，算是我從事表演工作前的代表作。」

每個月「只花尾數」　3年存下第一桶金

服役6年期間，吳奇鴻不但累積了許多表演經驗，還存下人生中第一桶金；軍校畢業後，就從事職業軍人工作的他，起薪約2萬3500至2萬4000餘元，為了累積退伍後的進修、買房基金，他卯起來省錢，每個月「只花尾數」，逼自己存下2萬元，「1年領14.5個月，含年終、考績獎金，可存近30萬元。」

「在部隊裡有住、有吃，我沒什麼額外花費」，談到存錢訣竅，吳奇鴻的方法很簡單，就是放定存「死存錢」，外加省吃儉用，「我很宅，休假就窩在家打電動，把開銷壓到最低，再來就是，買東西一定要比價；例如，買1罐醬油，不是便宜就好，我還會觀察它的容量，再用售價去計算。」

憑著這套「一宅二比三計算」省錢術，吳奇鴻在3年內，就存下人生中第1個100萬；第1年薪水最少，存錢很辛苦，但隨著待遇逐年提升（第3年月薪已達3萬元），吳奇鴻扣除日常開銷後，能存下的金額，也越來越多。

「我退伍時是上士，薪水有加級，每月能存的錢，早就超過2萬塊了」，吳奇鴻認為，對剛出社會的年輕人來說，目前的薪資水平，確實偏低，很多人都是拿2萬6000至2萬8000元薪水，但只要努力節省，在職場上奮鬥個3、5年，就有機會升主管，薪水也會增加，還是可以存錢。

退伍後當大學生　模仿功力更上層樓

退伍後，吳奇鴻朝成為表演工作者的方向前進，報考台灣藝術大學戲劇系，在術科考試時，拿出模仿李登輝的絕活，順利錄取；20多歲才成為大學新鮮人的他，一邊讀書，一邊經營自己的表演事業，開始接模仿秀，且陸續參與《電視笑話冠軍》、《全民大悶鍋》等節目演出。

大學期間，吳奇鴻依舊「省到最高點」，常靠冷凍水餃果腹，遇到高麗菜跌價時，他就開始「囤貨」，不僅煮來吃，還做成泡菜，一連吃上好幾個月；有時，手邊的高麗菜才吃完，剛好又遇上一波跌價，他就再度展開「囤貨循環」。

進入台藝大戲劇系進修，讓吳奇鴻的模仿功力，更上層樓，他透過「角色分析量表」，觀察模仿對象的咬字、發音位置，進行聲音練習，「模仿蘇貞昌，不是聲音沙啞就像，他的發音位置在丹田，那很累的，模仿一下就滿頭汗；吳敦義就不一樣，他是額頭在用力。」

擅長模仿政治人物　卻對馬英九沒轍

模仿過許多政治人物的吳奇鴻，只對1個人沒轍，那就是前總統馬英九，「好難！因為，聲音就模仿不來，（聲音）這關就過不去了。」

平時經營劇團、YouTube頻道，選舉期間接模仿秀，吳奇鴻一步步朝自己理想中的表演生涯邁進，生活條件也逐漸改善，曾有1個月（2012年總統大選前夕），光靠政治模仿秀，就賺進86萬元，但「省慣了」的他，吃50元便當，就能打發1餐，簡樸的生活方式，和當年在部隊裡，沒太大差別。

「花錢的誘惑，讓很多年輕人變成月光族」，吳奇鴻強調，享樂不是壞事，但，必須培養儲蓄的習慣，只要願意節省，努力工作爭取加薪，財富一定會隨時間累積而來。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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