想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

【文．許雅綿】

丹尼斯在航空公司不分晝夜努力工作，好不容易熬到主管職，並在55歲提早退休，他拿了一筆700萬元的退休金，開心地想著「終於可以享受退休生活了！」接著每天揮霍的消費、出國旅遊，花錢絕不手軟，不到幾年就把這筆退休金花光，慘成「窮老族」，目前賣直銷商品過活。

圖取自達志 分享 facebook

反觀，在科技業部門主管退休的喬治，擁有超過10萬月薪的他，即便擁有多間房地產，但他還是節省度日，開了一台20幾年的老車。

為了幫自己規劃一筆退休後的現金流，喬治42歲還在科技業上班時，就固定買進台積電的股票，除了每年的存款之外，他也會將股票每年產生的股利一起拿來規劃年金險。

目前陸續買進了至少4張新台幣、美元計價的年金險，包括繳費6年期、年繳保費10.8萬美元，70歲開始每年領3.6萬美元的利變型年金險，以及新台幣計價年繳保費87.6萬元，60歲開始年領120萬元等年金型的保險商品。

喬治將手中可動用的資金，幾乎都投入年金險，每年至少要繳100~300萬元不等的保費。而他近兩年已經退休了，現在光靠年金險一年就有超過200萬元的現金流，每個月可領超過16萬元。

「退休金規劃，我不能犯任何錯！」他做對兩件事，退休月領超過十萬元

「我不怕錢給別人管，理財簡單就好，」喬治還是上班族時，退休理財只做兩件事：存台積電股票、把存款和股利拿來買年金型保險。他說，40多歲時有很大的危機感，「當時想著我40多歲，離退休也不遠了，理財上不能再犯任何錯，」所以他選擇最保守的方式，存熟悉公司的股票、買年金險，為自己創造可預期的現金流。

根據英國保誠人壽今〈2019〉年透過網路進行的退休議題調查，民眾準備退休金的理財工具選項上，多數民眾仰賴政府的勞保、國民年金和勞退〈80.3%〉，其次是透過股票和基金投資收益〈61.3%〉，再來則是保險金規劃〈56.9%〉、定存儲蓄〈54.8%〉，顯示民眾在退休金準備上仍偏保守穩健。

英國保誠人壽總經理王慰慈表示，觀察近兩年民眾準備退休金的理財工具，排除勞保、勞退及國民年金，保險都是民眾的前兩大選擇。而保險商品中，分紅保單和年金型特別深受民眾喜愛。

「規劃退休金較適合的工具，確實是年金險，」錠嵂保經桃園營業處襄理俞瓛指出，因為年金險屬於現金確定給付，可提供退休後穩定的收入來源；若是風險偏好者，則可考慮投資型年金險或是分紅保單。

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俞瓛表示，市面上銷售的年金險主要分成3大類，包括：第一、傳統即期年金，主要是採躉繳形式，整筆資金投入後，馬上就可以每年領取，領到身故。

此種年金險較適合手頭上有大筆資金、距離退休只剩十年以內的屆退族。專款專項的方式，錢投入之後就可固定領年金，通常用來避免老年人被詐騙、子女不孝等道德上的風險。

第二、利變型年金險，依靠宣告利率進行滾存，並在約定保險年齡，給付生存年金。俞瓛說，利變型年金險主要透過時間、宣告利率做資產的滾存，較適合距離退休還有一長段時間的年輕人，可透過時間讓資產依靠宣告利率進行滾存。

而他也強調，退休金規劃越早越好，因越年輕開始準備，繳費成本越低〈詳見下圖〉。以25歲和35歲來做比較，年金險同樣繳費時間20年，25歲繳20年存放成本282萬元，65歲時就可滾存累績745萬元，但35歲同樣繳20年，想要達到相同的金額，總存放成本就要增加至406.7萬元。準備時間越短，需要負擔的繳費成本就會越高。

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第三、變額型年金險，屬於連結投資標的型態的商品，一般分為全委型、類全委或是自操，風險係數比較高，這類商品比較適合距離退休至少還有20年以上，風險承受能力比較高的人。

俞瓛觀察，目前市場上比較主流的年金型商品，是結合利變型增額、即期年金險做操作，也就是先透過時間增額給保戶回饋金，待累積一筆資金後，接近退休時，可以更約轉入即期年金險，結合財富累積、專款專用的功能，這類商品民眾的詢問度非常高。

要留意的是，雖然年金險的特性，適合作為退休規劃，但民眾在入手前，還是要釐清以下年金險相關的風險和注意事項，以免因不了解商品，而造成自身權益受損。

買年金險前，搞懂「4數字、1損失」才不吃虧！

「退休不能失敗、重來，」俞瓛表示，若想透過年金險規劃退休金的話，建議民眾首先可以先留意「4個數字」：附加費用率、解約費用率、預定利率和宣告利率。其中，附加費用率〈詳備註〉、解約費用率越低越有利；預定利率、宣告利率則是越高越有利。

備註：附加費用率為保險公司的行政費用，包括製作保單的成本、員工薪水、業務員佣金、獎金等，保戶所繳的保費在扣除附加費用後，才會將剩餘的金額滾入年金複利。

再來，年金險若提早解約，也是會有損失的。俞瓛認為，投入年金險的資金，應該要是閒置的資金，且用每個月薪資的2成做撥款即可。

「個人的退休規劃，可以採多方配置，」俞瓛說，他一般都會建議年輕人，將每個月收入的3成做為投資理財規劃，其中1成可放在積極的股票，2成放在保守的定存和保險上，因他認為，退休並不是要狹隘的把資產全部都放在保險。

整體而言，王慰慈提醒，無論退休金準備使用何種理財工具，都要堅守三大原則：及早準備、選對工具、持之以恆，才能為自己打造理想的退休生活。

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