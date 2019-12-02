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狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13今周刊

【文．林信男】

美東時間11月27日晚間，美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，讓香港政府及北京當局極為不滿，在美中貿易談判進入最後階段的情況下，外界擔憂，川普此舉恐使貿易協議告吹；令人好奇的是，川普到底握有哪些籌碼，讓他敢「提汽油桶」玩香港之火？

川普。圖取自達志
川普。圖取自達志
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川普為何選在周三晚間簽署《香港人權與民主法案》？就過去經驗來看，當美國經濟數據亮眼時，川普就特別敢對中國「嗆聲」，簡言之，底氣足，講話就大聲；27日當天，美國上修第3季國內生產毛額（GDP）至2.1%，優於預期，同日公布的10月核心資本財訂單增幅，創9個月最大，兩項數據激勵美股再創新高。

相較之下，中國官方周三公布的工業企業利潤表現不佳，前10月降幅近1成，創2011年以來最大，同日公布的前10月國企應交稅費，也持續下滑，當日上證指數、深證成指和創業板指等三大指數，全數收跌。

在白宮發布聲明，稱川普已簽署《香港人權與民主法案》後，香港政府今（28）日一早8點43分，便以「特區政府強烈反對涉港法案成為美國法律」為題，發布新聞稿回應，「兩項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。」

不怕貿易談判破局？川普靠經濟撐腰

川普在簽署《香港人權與民主法案》時，難道完全不擔心，美中貿易談判會因此破局？這點，或許可從川普手中握有的籌碼，找出可能的解釋方向。

首先，比起中國，美國經濟仍屬穩健，這也是川普三不五時，就敢拿關稅威脅中國的本錢之一；除美股屢創新高、GDP上修外，美國10月非農就業人口新增12.8萬人，顯示勞動市場依舊穩健，有利支撐經濟。

近期中國經濟，則面臨「3個新低」和「2把火」困境，GDP、非製造業採購經理人指數、固定資產投資年增率，皆創下新低紀錄；CPI（消費者物價指數）因豬肉價格大漲而攀高，香港問題持續延燒，都讓北京當局相當頭痛。

中央經濟工作會議前夕　對北京施壓

其次，工銀標準銀行首席中國經濟學家嚴瑾（Jinny Yan），日前接受CNBC採訪時表示，中國政府可能會在未來2周內，召開「中央經濟工作會議」，對中國國家主席習近平和各地政策制定者而言，首要任務就是穩定經濟，但無論是美中貿易或香港情勢，都是顛覆穩定的因素。

「中央經濟工作會議」是中國政府最高級別的經濟工作會議，每年召開1次，目的是為隔年的經濟發展，設定國家議程；川普在「中央經濟工作會議」前夕，簽署《香港人權與民主法案》，等同挑戰北京當局的維穩目標，使其面臨更大壓力。

經濟牌有利選情　一支獨秀拚連任

最後，川普對自己的連任之路，似乎信心滿滿，一旦他順利當選，沒了連任壓力，就可「盡情」對付中國；11月初，紐約時報／謝納學院（New York Times/Siena College）的民調顯示，雖然川普無法獲得多數選民支持，但仍可能受益於選舉人團制度，在關鍵州取得勝利。

另一方面，共和黨已是川普「一支獨秀」，民主黨卻有路線之爭問題，該選擇溫和派的前副總統拜登，或立場偏左派的華倫？目前仍未定調；川普任內經濟成績不俗，加上「對中國強硬」是共和、民主兩黨，都可接受的立場，整體來看，川普連任的機率，並不算低。

經濟、時機、選情等3項籌碼，讓川普膽敢提著汽油桶，大玩香港之火，藉此對北京施壓，那怕貿易戰線延長，他也有足夠底氣因應，就算貿易協議簽署時間持續延後，只要能在大選前拍板，對川普的選情來說，就是利多，至於接下來的劇情發展，就看習近平如何出招了。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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