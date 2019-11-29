豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

主圖攝影／蕭芃凱 分享 facebook 【撰文 梁任瑋】

向心與龔青共諜案持續延燒，兩人不僅在台灣砸大錢買豪宅，《今周刊》調查發現，他們在信義計畫區「冠德遠見」共有三戶豪宅，其中十四樓那戶目前以每月十六萬元對外出租，十樓兩戶打通的合併戶，向心拿來當招待所自用，《今周刊》並獨家掌握這三戶豪宅室內照片，招待所的客廳裝潢得非常氣派、舒適，可以接待十幾位訪客，引發外界高度關注。

本刊調查，向心夫婦先後在2017年2月與7月買下「冠德遠見」十四樓與十樓豪宅，該案是由冠德建設投資興建，屋齡已有12年，向心夫婦所購買的總坪數共252.8坪，總價分別為7800萬元、2億元，合計2.78億元全部採現金交易，完全沒有向銀行貸款，向心一口氣就豪擲兩億元買兩戶的大手筆，當時曾經一度在交易冷清的豪宅市場引起熱議，只不過外界並不知道這位神秘的買方，如今竟是引起軒然大波的共諜案嫌犯。

據了解，向心夫妻有住過冠德遠見一段時間，後來才對外出租，三戶皆由向心出面處理，其中十四樓的那戶以每月十六萬元低於行情的價錢出租，十樓的合併戶曾開價四十萬元出租，但後來向心又以自用為由取消委託。

▲向心位於冠德遠見十四樓的豪宅目前正對外出租。 分享 facebook

「當時就覺得向心很神秘，他自稱是香港人，但從口音聽起來就是大陸腔，」一位曾經替向心租賃豪宅的仲介業者透露，向心話很少，不留手機電話，都是用email聯絡租賃事宜，曾透過一位台灣友人當代理人處理事務，但也不留電話，行事相當低調。

仲介印象很深刻，十樓的合併戶是兩戶打通，空間非常寬敞，一邊設計為招待所，另一邊是他們的住家房間，公私領域區隔開來。從照片也可看出，客廳裡擺放高級的全白皮椅沙發，還有一台三角平台鋼琴，環境非常素雅。

▲向心將冠德遠見的豪宅當作招待所，裝潢非常高雅氣派。 分享 facebook

然而台灣對於大陸人士來台購屋限制超嚴格，向心夫婦卻可輕而易舉就買下大坪數豪宅，從登記資料就可看出，原來向心與龔青皆有香港身份證，其中向心的香港住家登記在「會景閣」，完全符合法令規範。

向心夫婦購買冠德遠見的登記資料。 分享 facebook 分享 facebook

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，陸資來台購屋仍受到「五四三條款」限制，也就是買房三年不得轉售，三年後轉售將依台灣稅制課稅、陸籍人士不得於台灣滯留超過四個月、貸款成數不得超過五成，加上台灣總量管制與同社區不得超過10%陸籍所有權人等規定外，一位陸籍身分的客戶還必須要經過身分認證與資格審核，在這一來一往就是二到四個月之譜，這不只是折騰買方，對於賣方而言也是一大困擾。

「真心要買的陸資多數也寧可透過其它方式，無論是第三地公司，或是他國護照，更有甚者用信得過的人當人頭，都是勝過開大門、走大路的解方，」徐佳馨說，港人來台買屋，近幾年累積約莫在千筆，且台灣對於港人購屋條件也相對寬鬆，除了某些特殊區域土地不能購入，只要持有「香港特別行政區護照」以及「香港永久性居民身分證」，港人購屋只要填寫「購屋申請登記」送各地地政事務所會報請直轄縣市政府，比起真正以陸資身分購屋，門檻並不高。

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