親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

看國民黨不分區立委名單 郭台銘：到底在傻什麼

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56今周刊

主圖攝影／蕭芃凱
主圖攝影／蕭芃凱
分享
【撰文 梁任瑋】

向心與龔青共諜案持續延燒，兩人不僅在台灣砸大錢買豪宅，《今周刊》調查發現，他們在信義計畫區「冠德遠見」共有三戶豪宅，其中十四樓那戶目前以每月十六萬元對外出租，十樓兩戶打通的合併戶，向心拿來當招待所自用，《今周刊》並獨家掌握這三戶豪宅室內照片，招待所的客廳裝潢得非常氣派、舒適，可以接待十幾位訪客，引發外界高度關注。

本刊調查，向心夫婦先後在2017年2月與7月買下「冠德遠見」十四樓與十樓豪宅，該案是由冠德建設投資興建，屋齡已有12年，向心夫婦所購買的總坪數共252.8坪，總價分別為7800萬元、2億元，合計2.78億元全部採現金交易，完全沒有向銀行貸款，向心一口氣就豪擲兩億元買兩戶的大手筆，當時曾經一度在交易冷清的豪宅市場引起熱議，只不過外界並不知道這位神秘的買方，如今竟是引起軒然大波的共諜案嫌犯。

據了解，向心夫妻有住過冠德遠見一段時間，後來才對外出租，三戶皆由向心出面處理，其中十四樓的那戶以每月十六萬元低於行情的價錢出租，十樓的合併戶曾開價四十萬元出租，但後來向心又以自用為由取消委託。

▲向心位於冠德遠見十四樓的豪宅目前正對外出租。
▲向心位於冠德遠見十四樓的豪宅目前正對外出租。
分享

「當時就覺得向心很神秘，他自稱是香港人，但從口音聽起來就是大陸腔，」一位曾經替向心租賃豪宅的仲介業者透露，向心話很少，不留手機電話，都是用email聯絡租賃事宜，曾透過一位台灣友人當代理人處理事務，但也不留電話，行事相當低調。

仲介印象很深刻，十樓的合併戶是兩戶打通，空間非常寬敞，一邊設計為招待所，另一邊是他們的住家房間，公私領域區隔開來。從照片也可看出，客廳裡擺放高級的全白皮椅沙發，還有一台三角平台鋼琴，環境非常素雅。

▲向心將冠德遠見的豪宅當作招待所，裝潢非常高雅氣派。
▲向心將冠德遠見的豪宅當作招待所，裝潢非常高雅氣派。
分享

然而台灣對於大陸人士來台購屋限制超嚴格，向心夫婦卻可輕而易舉就買下大坪數豪宅，從登記資料就可看出，原來向心與龔青皆有香港身份證，其中向心的香港住家登記在「會景閣」，完全符合法令規範。

向心夫婦購買冠德遠見的登記資料。
向心夫婦購買冠德遠見的登記資料。
分享
分享

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，陸資來台購屋仍受到「五四三條款」限制，也就是買房三年不得轉售，三年後轉售將依台灣稅制課稅、陸籍人士不得於台灣滯留超過四個月、貸款成數不得超過五成，加上台灣總量管制與同社區不得超過10%陸籍所有權人等規定外，一位陸籍身分的客戶還必須要經過身分認證與資格審核，在這一來一往就是二到四個月之譜，這不只是折騰買方，對於賣方而言也是一大困擾。

「真心要買的陸資多數也寧可透過其它方式，無論是第三地公司，或是他國護照，更有甚者用信得過的人當人頭，都是勝過開大門、走大路的解方，」徐佳馨說，港人來台買屋，近幾年累積約莫在千筆，且台灣對於港人購屋條件也相對寬鬆，除了某些特殊區域土地不能購入，只要持有「香港特別行政區護照」以及「香港永久性居民身分證」，港人購屋只要填寫「購屋申請登記」送各地地政事務所會報請直轄縣市政府，比起真正以陸資身分購屋，門檻並不高。

分享

延伸閱讀》

聯發科技發表旗艦級5G晶片「天璣1000」，全球最快、最省電！

中國半導體土豪也低頭　四年前狂言「買下聯發科」　現在說中國IC業「還要坐十年冷板凳」

贈台積電、聯發科今年沒驚人成長，為何股價卻大漲？　謝金河說分明

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

為何迪士尼不讓米奇老鼠「安享天年」 還能讓大家愛到死心塌地？

2019-11-20 12:45

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

1通電話叩回48億投資！「歐吉桑部長」助攻 讓台灣在貿易戰中撿到槍

2019-11-20 11:15

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:39

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

別人熄燈他展店！他靠一招進軍美國衝出80％住房率

2019-11-13 13:11

走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

2019-11-13 13:09

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 13:37

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

2020年三大轉機族群

2019-11-27 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top