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打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57今周刊

文 / 勵心如

曾經被所有廣告公司拒絕錄用，兩年期間沒有支薪、僅靠朋友救濟；但如今星宇航空董事長張國煒最信任的創意設計鬼才，就是他。

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星宇航空最新釋出機上安全宣導動畫影片《StarWonderers星探者》，因獨特創意和高規格製作，又引發外界矚目，但少有人知道，這部7天就破百萬點擊次數動畫的幕後推手，其實是現年44歲的莊禧善。

擁有逾20年廣告經歷的莊禧善，3年前創業，現為大禧堂做創意執行創意總監，星宇航空是該公司現在最大客戶，星宇董事長張國煒更是他人生最大貴人。

雙方首次合作，正是2013年長榮航空金城武的《I See You》形象廣告，時任奧美廣告子公司我是大衛廣告創意總監的莊禧善，在比稿後擊敗國內4家頂尖廣告公司，獲張國煒欽點。奠基在這次的成功經驗，星宇航空籌備期間，張國煒就主動找上莊禧善，「我要設計Logo（商標），要開航空公司用的。」

就這樣，從星宇航空的Logo、飛機塗裝、公務車到最新的機上安全動畫影片，全都由莊禧善操盤設計。

「我真的很感謝張董事長（張國煒）、聶公關長（聶國維），很感恩他們給這個機會……。」第一次受訪的莊禧善，這句話說了好幾次。

兩年不領薪 為了學電腦繪圖

很難想像，他最早竟是從設計公司送稿小弟做起，才有機會翻身為張國煒御用設計師。「父母都是做工的，對我們的教育就是要有一技之長。」從小喜歡畫畫的莊禧善、篤定了這個一技之長就是畫畫，就讀復興商工時半工半讀，從送稿小弟開始，在設計公司做了3年多，「每次送到廣告公司客戶那裡，都覺得很氣派，心想以後一定要進去（上班）。」

為了不讓畫畫手藝生疏，他把能帶的畫筆全部帶進部隊中，沒想到1996年退伍後，風雲變色，「那時候開始有電腦繪圖、電腦修片，等於原本學的手工繪圖都沒有了、都是垃圾。」為了圓夢，他只能回到原來的設計公司重新學習電腦繪圖，哪怕降薪4成、只領2萬5也甘之如飴。

「不要拿這種作品出來丟人現眼！」那段期間，莊禧善持續投履歷到廣告公司，偏偏每家都對他說不，甚至後來他待的設計公司發不出薪資，他為了學電腦繪圖，足足兩年不領薪水。「最慘的時候，戶頭常常掛零……。」回憶這段日子，莊禧善吸了一下鼻子、眼角悄悄紅了一塊。

面對沉重的生活壓力，23歲的他幾乎放棄進入廣告公司的夢想，但好友鼓勵他再試一次，沒想到奧美廣告給了他工作機會，「那時候開始從來不敢休息，最怕沒飯吃、機會沒把握好，就再也沒有了。」

兩年後，莊禧善以一支Discovery頻道的廣告拿到廣告金像獎，後來到麥肯、李奧貝納等廣告公司任職；服務過福特汽車、光陽機車、凱迪拉克汽車、統一超商等客戶。

到了13年，他又因長榮航空金城武廣告比稿機會一炮而紅；16年底，他以「大禧堂做創意」自立門戶，開始承接星宇航空案子。

耗時2年多 打造4分半動畫

星宇航空公關長聶國維透露，星宇籌設時找了不少國內外Logo設計師，考量在設計、顏色上都要符合星宇的要求，最後決定交給莊禧善，「我們跟大禧（莊禧善）很熟悉，很多東西會交給他們做，他也比較知道星宇航空要什麼，做的東西也都是盡善盡美的，把星宇的精神詮釋得比較完整。」

日前亮相片長4分半鐘的機上安全動畫，是耗時兩年多、超過30000萬元成本打造。莊禧善緊抓住張國煒在公開演講時說過「飛行的夢想，不僅止於大氣層」這句話，作為核心理念，「這句話很有力量，意思是要放遠看、放高看，不是只做跟別人一樣的東西。」

「現在（星宇品牌）已經操作很好，頂多就是增加粉絲人數，1個1個航點開航。但未來這群小朋友會喜歡誰，對品牌來說就很重要。」莊禧善解釋，這支影片不僅成年人可輕鬆觀看，更要讓小朋友喜歡，長大後成為星宇航空忠實客戶，所以除了以動畫呈現，還設計系列人物，包括可愛空姐、3隻眼睛的外星人。

這些角色都是莊禧善團隊設計，半年畫了超過200張設計原稿才誕生；3D動畫則與大於製作、夢想動畫、動畫導演王谷神等超過百人團隊合作。「1個眨眼、1個晃腳，每個動作都要盯得很緊。」大禧堂客戶總監張裴君說。

動畫製作過程中，角色人物發想等各階段完成後，團隊都會向張國煒報告，張國煒也會從創意、專業角度給予意見。像原本最後空姐示範救生衣穿法時，嘴巴只示意吹的動作；但張國煒指出，應該要實際完成救生衣吹氣動作，觀眾才比較清楚要如何操作。

目前大禧堂做創意每月幾乎都損益兩平，也因為接了星宇的案子，陸續有知名客戶主動找上門。

持續追夢、永不放棄，才讓莊禧善從最底層的送稿小弟，變成張國煒御用設計師。隨著明年一月底星宇開航，這支動畫影片也將隨著星宇的飛機飛出台灣，莊禧善等台灣團隊的努力也會被世界看見。

莊禧善

出生：1975年

現職：大禧堂做創意總經理兼執行創意總監

經歷：我是大衛廣告創意總監、上奇廣告資深設計

學歷：復興商工廣告設計科

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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