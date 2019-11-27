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收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11今周刊

文 / 蔣宜婷

2014年，梁小姐向香港公司請了幾天假，隻身飛了一趟台灣。

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她始終記得那趟旅途有多忐忑。梁小姐當時34歲，結婚已經3年，但和丈夫一直懷不上孩子，如果還不能排上香港公立醫院的人工受孕療程，她再一年就將升格高齡產婦，時間所剩不多。生育對她而言，也將是更艱困的挑戰。

「我當時不太了解台灣技術好不好，但我看到很多成功例子。很多香港人去台灣，他們在網路上分享怎麼買機票、第一天住哪，診所價錢也比香港便宜很多，當時我就決定去台灣諮詢看看。」梁小姐接受《今周刊》電話訪談時說，朋友間來台灣做試管嬰兒是常見選擇；18年，香港TVB電視主持人甚至親自在節目中來台示範凍卵，「台灣行」因此更為普遍。

台灣生殖技術 亞洲首屈一指

療程數量 外國患者占一成

這個現象其實不只發生在香港，亞洲許多不孕夫妻都特地從日本、東南亞遠道而來，尋求台灣生殖醫學協助，一圓求子夢。

每年，有上千外國不孕家庭來到台灣。根據衛生福利部統計，17年，外國人在台灣進行人工生殖的療程數量，就有4219個週期（一次不孕症治療通常以週期計算），已經占了全台灣總治療週期的10分之1，是16年的1.5倍。其中，多達42％的患者來自中國，香港及日本人數則分別占32％和11％；同時，台灣的國際醫療門診住院比率上，婦產科排名第2，僅次於健檢中心，比醫學美容還高。

「在亞洲，我們的確是最先進、技術也是最好的。」台灣生殖醫學會祕書長何信頤難掩驕傲地說，台灣目前植入單胚胎的成功率相當高，醫師不需像從前一樣，重複植入或植入多個胚胎，而是一次就成功的機率大幅提升；「國際監測生殖輔助技術委員會」（ICMART）13年統計也顯示，台灣整體試管嬰兒治療著床率高達36.7％，居國際排名第2，直逼美國水準，是亞洲地區試管嬰兒治療的龍頭。

服務品質高、收費親民

每治療週期價格 僅需全球一半

除了高水準的醫療服務，台灣還有另一項吸引國際病患的優勢：價格親民。香港TVB主持人在節目中便曾感嘆：「在台灣凍卵是10萬元，香港做也是10萬元，但（幣值）是港幣！」

生殖醫學會調查發現，台灣試管嬰兒治療每週期平均價格約為新台幣12至18萬元，是世界各地平均價格的一半；台灣的費用甚至只有香港、菲律賓和新加坡的4成。

不過，真正讓台灣打開國際市場的，則是有特殊需求的不孕患者，都能在此獲得充分治療。日本《讀賣新聞》17年曾以頭版報導，14到16年間，日本至少有96位婦女來台灣接受受贈卵子治療，110個孩子因此誕生。

隨著婦女生育年齡上升，卵巢漸漸衰竭、無法取卵，已經是不少夫妻做試管嬰兒時碰到的困境。07年，《人工生殖法》在台灣上路，便規定已婚婦女可以接受匿名、非直系或非四親等內旁系親屬的第三者捐卵。

國泰醫院生殖醫學中心主任賴宗炫指出，國際不孕患者的流動通常與法規有關，由於中國捐卵不合法，日本則尚未完備關於第3者捐精卵的人工生殖法規，台灣這方面遂成為亞洲地區首選；如今全台也有多達85家登記在案的人工生殖機構，許多診所積極提供國際醫療服務。

「07年我們就決定走國際化，現在我們客戶一半來自海外，他們都有共同特質：周遊列國。他們在別的地方做很多次都沒成功，身心靈都受傷了，而我們可能是他們的最後一站。」台灣最具規模的生殖診所之一、送子鳥生殖中心院長賴興華認為，台灣不僅卵子冷凍技術先進，卵子來源也較豐沛；送子鳥便號稱有亞洲最大的卵子庫，隨時有兩百顆卵子可以配對。

這幾年，「第3代試管嬰兒」、「第3.5代試管嬰兒」更是吸引許多中國、港澳病患來台灣就診的熱門選項。何信頤說明，其實台灣醫界並沒有「第幾代」的說法，坊間所指的第1代，便是傳統試管嬰兒：單純將卵精取出、混合形成受精卵後，放回子宮中；第2代是因應部分男性患者精蟲數目太少，發展出「顯微注射」技術，將精子打進卵子內強迫受精。

至於第3代，是應用新興基因技術，在胚胎植入子宮前，先做胚胎切片、進行染色體篩檢或基因診斷，用以排除有唐氏症或是特定基因遺傳疾病的胚胎。第3.5代則是加上子宮內膜容受性的基因檢測，了解患者子宮這個「窗口」接收胚胎的最佳時機，藉此增加胚胎著床的成功率。

設備先進、臨床經驗充足

立法20年 8.6萬試管嬰兒誕生

「胚胎是鑑定過的，子宮內膜的窗口也鑑定過，兩邊都對了，懷孕率就提高了！這與傳統（試管）賭每個女人都一模一樣、套同一個公式，很不一樣。」賴興華強調「個人化精準試管嬰兒」是目前趨勢，這些技術雖不是台灣獨有，但最新技術、設備與藥品，台灣都與歐美先進國家同步，臨床經驗也相當充足。

隨著部分診所主打一條龍式服務、在中港日等地開設辦事處，病患來台灣的意願也更高。病患可以在當地婦產科預約，抽血、照超音波及打排卵針，直到取卵時再飛來台灣待個幾天；胚胎可以視病患意願，3、5天後植入，或冷凍起來，下個月再來植入。

「其實我請假總共不過四、五天，台灣醫師服務態度非常好，跟香港不一樣，不能生孩子已經不開心了，但他們對你很了解、很關心。」梁小姐說，台灣有些診所甚至包交通食宿，院內又有圖書館、藝術品展覽空間，氣氛與想像中截然不同。

如今，梁小姐的女兒已經5歲了。今年11月，近40歲的她又來了台灣一趟，希望能拚第2胎。雖然還不確定驗孕成果，但電話那頭的她，語氣聽來相當有信心。

台灣的生殖醫學，其實還有不少努力空間。何信頤指出，代理孕母草案已經躺了10年，不少女性仍受無法懷孕之苦，加上台灣同性婚姻合法化，愈來愈多人對代理孕母有需求；《人工生殖法》也應適度鬆綁，例如允許未婚女性也能進行試管嬰兒、有條件開放性別篩檢以及兄弟姊妹間的精卵指定捐贈等。

17年，台灣已經有9590個嬰兒透過人工生殖出生，20年下來，總數超過8萬6000人。這個從生命源頭開始的醫學革命，雖然仍遭受部分保守人士反對，但毫無疑問地，台灣醫療已幫助上萬海內外家庭，圓滿了一個心願。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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