想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

文 / 姚佩穎

王立強共諜案延燒，這次向心、龔青夫妻在桃園機場被緊急攔下，讓劇情突然急拉高潮。如今兩人遭限制出境，究竟是否負有蒐集情資任務？這次他們能否在理律律師的專業辯護下全身而退？

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王立強共諜案」持續延燒，11月26日凌晨，這兩位風暴中的男女主角：中國創新投資、中國趨勢控股的主要負責人向心和龔青夫妻，在台灣律師陪同下，被北檢裁定限制出境出海後，驅車離開北檢。據調查，這次向心夫妻委託的台灣律師，還是理律律師事務所律師吳至格領導的團隊。理律同時也是先前台大兼任教授高成炎爆料，擔任向心投資台灣資金牽線人的陳長文擔任資深合夥人的律師事務所。

近日向澳洲投誠的共諜「王立強案」，引發全球高度關切。其中涉及的兩家港股上市公司「中國創新投資」與「中國趨勢控股」，以及這兩家公司的負責人向心、與其妻子龔青兩人，在王立強的爆料中，被指涉為經營台灣情資的風暴中心。

當台灣正為了王立強的證詞，掀起真假存疑的辯述之際，沒想到向心、龔青兩夫妻人就在台灣。在２人打算從桃園中正機場出境時，被調查局緊急攔人，請到調查局說明，讓這起事件在台灣突然掀起了戲劇性的變化，如今北檢裁定出爐，兩人肯定要在台灣待上好一陣子。

理律再接敏感案子

王提黃向墨事件恐有把握

雖然王立強的證詞真偽還有待商榷，但其實其中有一段，他接受《看中國》中文周報訪問時，提到了之前在澳洲轟動一時的「黃向墨事件」，中國商人黃向墨涉嫌透過政治獻金、收買媒體各種管道，在澳洲進行滲透，最後被澳洲政府撤銷永久居留權並拒絕再入境申請，這件事之前曾在澳洲引起社會各界高度關注。

這次王立強的證詞中提到了黃向墨和這次事件的主角向心之間的關係，他說「中共情報網對澳洲的滲透幾乎無處不在，遠遠超過了澳洲情報局的想像。他們抓出個黃向墨，其實黃還不算大人物，他也是要向香港的向心作匯報，幾年前黃帶領一群澳洲商人與政客去面見向心，或許為了安全，最後改在廣州見面。」

知情人士認為，澳洲政府對黃向墨事件全程掌握，來龍去脈都知之甚詳，最後才將其拒絕入境；王立強受訪敢提及黃向墨與向心的關係，以及兩人見面有具體時間地點等等，內容恐非完全空穴來風。

除了黃向墨，這次王立強的證詞中，更直指由向心、龔青擔任負責人的兩家港股上市公司：中國趨勢控股、中國創新投資，都負有蒐集台灣與香港情資的任務，這份供詞雖尚待進一步證明，但《今周刊》查證許多資料後，發現這兩家公司確實有許多詭異之處。

其一是，這兩家市值分別僅有4.27億元港幣、1.92億元港幣的公司，在港股中規模實在不算大，卻從約莫2015年起，開始出手大買媒體，包括2015年以3000萬元港幣買下香港亞洲電視旗下亞洲電視國際推廣公司，同一時間，中國創新則買下亞視另一大股東—中國文化傳媒旗下的四間公司股權，與香港亞視之間的關係緊密。

更早之前，中國趨勢和中國創新還公布與博思文化、多達中國、廣遠中國三家的共同投資框架協議，這三家公司的背後分別擁有財富房產頻道、互動電視平台等業務。之後中國趨勢又與深圳的天和基金共同投資新媒體等。

與本業無關卻大買港媒

曾與台灣奇美電簽備忘錄

中國趨勢控股在港股掛牌的所屬行業為「資訊科技業－資訊科技器材－電腦及周邊器材」，中國創新投資則為「金融業－其他金融－投資及資產管理」，卻突然大買與本業毫不相關的媒體，之間的轉折頗耐人尋味。

其中，還有一位關鍵人物，分別在中國趨勢和中國創新中都掛名執行董事，名叫「陳昌義」。陳昌義在香港證券界、影劇界十分活躍，且人脈廣闊，他曾在專門從事電影製作的比高集團及其一系列附屬公司中擔任董事，比高集團大股東為知名的喜劇影星周星馳。此外，他還曾是中國光大證券集團旗下多家公司的董事。向心夫妻似乎是透過陳昌義搭橋，將觸角伸向香港媒體業，是否也藉此與台灣的媒體娛樂圈有所接觸，不得而知。

這對夫妻曾在2016年12月30日向經濟部投審會申請以資本額1億元台幣，成立「中華資本股份有限公司」，主要經營不動產相關買賣，但這項申請被投審會駁回，18年繼續向行政院提起訴願，再度遭駁回。

事實上，除了有意以設計新公司來台投資房地產，甚至還有一說，兩人的女兒向子璇曾來台灣當交換學生1年，但本刊向就讀的銘傳大學查證，銘傳以個資為由拒絕回應。

此外，向心夫婦主導的這兩家公司其實早就與台灣有所關聯。因為中國趨勢的前身叫「思拓通訊」，提起這家公司，台灣資深的面板業者可能略有耳聞，2008年，時名為思拓通訊的中國趨勢公司，與台灣當時上市公司－奇美電子、奇力光電簽署諒解備忘錄，雙方就研發、生產簽署合作關係。

奇美電子原由台灣石化業南霸天奇美集團所投資，其董事長許文龍後來決定撤出面板產業，奇美電子於是在10年與群創合併，奇美電子為消滅公司。且不論雙方到底針對哪些技術互相合作，但這件事證明向心所領軍的公司與台商的接觸，恐怕是早就開始。

這次向心會在台灣待上多久時間，恐怕得看檢察官手上的證據而定。

陳昌義在香港媒體界相當活躍，也是這次事件中2家公司的執行董事。

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