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沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48今周刊

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撰文‧今周刊編輯團隊

「你是怎麼和那家美國電動車廠合作的？」這是幾乎所有初次見面的人，都會對富田電機董事長張金鋒問起的「必考題」。

「展現台灣的實力」是過去十幾年來，張金鋒與他一手打造的富田電機最想辦到的事；而這個夢想，因為電動車的大好前景，已成為現在進行式。

成立於1988年、專做工業用伺服馬達的富田電機，打從創業就認清自己無法在既有產品線上和大廠競爭，只能從研發創新著手，因此率先投入變頻馬達與交感伺服馬達研發生產，並多次獲得國家精品標誌認證，「富田習慣多種少量，用一個成熟的產品『養』一個新產品，才能一路生存過來。」張金鋒說。

「產品養產品」自我突破 他「包辦」電動車動力系統

2005年，富田與美國電動車廠結緣，成為最早投入車用馬達領域的廠商，日後也因電動車成為趨勢而獲得全球知名度。但站在浪頭尖上的張金鋒並未安於「關鍵零組件供應商」身分，依舊秉持「一個產品養一個」的原則，不斷思索如何利用既有基礎，在電動車動力系統上持續突破。

「過去幾年，台灣廠商在電動車領域已經舉足輕重，富田也打出國際名氣，但張董一直想提升台灣供應鏈的位階，主導動力系統規格。」同屬電動車供應鏈的齒輪大廠和大工業董事長沈國榮觀察。

張金鋒認為，電動車供應鏈上的每一家台灣廠商，就像是一顆顆價值不菲的珍珠，若能將珍珠結成一串項鍊，附加價值自然大幅提高。

「中鋼的馬達電磁鋼片、大亞的銅線、和大的齒輪箱、勤美的鑄造精密加工……，沒有這些頂尖的公司配合，我們也做不出好的產品。」張金鋒細數長期合作的供應商，強調富田那顆享譽全球的電動馬達，其實也是「台灣隊」集體作戰的成果。

在苗栗銅鑼工廠裡，張金鋒幹勁十足地宣示，要把所有「台灣製造」的好料串聯起來，「向世界展現台灣實力！」而這位農家出身、在桃園龍華工專（現龍華科技大學）打下電機基礎的標準「台灣黑手」，早已是美國、日本汽車大廠推進電動車產業的最強夥伴。

在距離地表700公里外的暗黑太空間，福衛七號衛星系將用六顆衛星完整監測地球氣象。這群由台灣人一手設計的「星系」，已被國際間認為是「太空最精準的溫度計」。

在世界屋脊喜馬拉雅山的山腳下，百位台灣「仁醫」與志工翻山越嶺進入與世隔絕的小城義診，而這僅是每年數百回台灣人道暖流送進世界暗角的其中一景……。

這些人、這些事，或許你過去沒有注意，不會像迎接台灣之光般那樣地瘋狂喝采，但他們在每個領域都已悄悄地獲得世界肯定，這是軟硬兼具的台灣真實力。

今周刊調查 74.8%台灣人：我以國家為傲

身為台灣人，你為哪些台灣事而驕傲？

放眼全球，許多成熟國家都有針對人民「驕傲感」、「認同感」程度進行檢視。為理解台灣人是否為自己生活的國家感到驕傲，《今周刊》參考蓋洛普民調形式，委託波仕特線上市調網進行問卷調查。整體受訪者對身為台灣人感到「非常驕傲」、「很驕傲」與「還算驕傲」，合計74.8％，其中有16.1％表示「非常驕傲」；認為「完全不驕傲」的受訪者有13％，另有12.2％僅「一點點驕傲」。

在這片總被認為充滿紛擾、對立的土地上，竟然有約4分之3民眾，以身為台灣人為榮，這無疑是個令人振奮的發現。但更令人驚喜的是，愈年輕的台灣人，對自己的身分愈感到驕傲。

年輕人驕傲感更勝年長者 性平、人道慈善、民主多人喊讚

這次調查中，20到29歲民眾認為「非常驕傲」、「很驕傲」、「還算驕傲」的比率皆是所有年齡層最高，隨後依年齡增加遞減；回答「完全不驕傲」與「一點點驕傲」的民眾，則以50到59歲比率最高，並依年齡層下降遞減。

對於年輕人更以身為台灣人為榮，台大學生會會長凃峻清認為，從過去幾年主要社會運動多能看見年輕世代身影，證明這一輩青年確實看見一些新的可能性。但他也強調，積極參與社運，意味著年輕人對未來發展存在危機感，後續社會改革議程必須更重視世代正義，才能扭轉年輕人面臨的不利結構。

若細分議題，受訪者對台灣「醫療服務與社會福利」最為自豪，共有85.7％感到驕傲，其次依序為「多元包容與族群融合」75.1％、「人道慈善成就」74.2％、「民主法治」70.1％。

最讓台灣人不滿意的領域則是「教育制度」，僅3成受訪者感到驕傲；「環境保護與生態保育」及「經濟成就」表現也差強人意，分別僅47.6％及50.1％受訪者感到驕傲。這項警訊，同樣值得主政者重視。

「一般人對經濟表現不滿意，很自然會質疑是教育系統失能，無法培育出有競爭力、符合產業需求的人才。當社會認為所得分配不均、貧富差距拉大，如果又看見企業汙染環境的消息，當然更難忍受。」李仁芳分析，讓民眾感受不佳的3項問題，其實環環相扣。

生活、美食「小確幸」獲青睞 景點環境、物價、人民素養要加油

這次調查也針對台灣社會常見的「小確幸」，徵詢受訪者是否感到驕傲。結果發現，民眾對「生活便利」、「美食文化」、「交通便利」較為有感；對「觀光景點整潔衛生」、「物價合理」、「人民素養與道德感」的認同度較低。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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