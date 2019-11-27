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香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36今周刊

【文．許依函】

展示香港人意志的「區議會選舉」結果最終出爐——泛民主派共取得 388 席、親中的建制派則僅得 59 席。外界認為催淚彈近乎成了最強「催票機」，催出史無前例的投票率、更催出泛民主派的大獲全勝。儘管香港民意明白地打了港府一巴掌，但更為重要的是，北京政府的下一步將會怎麼做？

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親北京政權的建制派慘輸，這項結果無非是跌破北京與香港政府的期待。

香港選舉前夕，中國官媒央視評論提到，「這是一個以票止暴、挽救香港不容錯過的機會，沉默的大多數必須反擊。」同時，《人民日報》也發布了成龍等港星影片，呼籲拒絕暴力，但選舉結果令全世界都改觀。

實質而言，泛民主派在這次選舉獲得過半數議席，將可能推派117席進入「香港選舉委員會」（即為推派行政長官）。

屆時，原本已在各行業界別及立法會等領域擁有325席位的泛民派，最終將獲得442席，在下屆特首選舉可發揮關鍵作用，被視為可能威脅北京的控制權。

走向一：林鄭月娥的「去留」，為建制派大敗負責

多家外媒剖析，此次選舉結果對北京、香港當局是個「當頭棒喝」，儘管北京政權曾寄望「沉默的大眾」支持，但多位親中派候選人如立法會議員何君堯、民建聯兩名副主席張國鈞和周浩鼎通通落馬；反而舉辦反對《逃犯條例》修例遊行的「民陣」召集人岑子杰、香港眾志秘書長黃之鋒力挺的林浩波皆順利當選。

民意力挺反送中運動，特首林鄭月娥第一時間發布聲明，表示「尊重這次選舉結果」，同時也接收到坊間不少分析與解讀，對社會現狀的不滿，「特區政府一定會虛心聆聽市民的意見，並認真反思」。

林鄭月娥的回應確實是尊重「民意」，但對於泛民主派的「反送中」五大訴求，林鄭月娥選擇「冷處理」，離不開「實質主導權」並不在她手上的事實。

有消息指出香港「建制派」大敗，完全出乎北京意料之外，北京將不再單純堅持「以暴制亂」的原則，而若要為建制派空前慘敗的選情負責，最好的替代羔羊便是林鄭月娥。

走向二：民意如流水，長期培養建制派捲土重來

儘管建制派大敗，但有一處值得細細觀察。被視為是「激烈建制派」立法會議員何君堯，就算是連任失敗，但得票數卻比上一屆增加了500多票，顯示建制派在地方工作的資源與奔走，仍有一定的支持群眾。

值得借鑑的是，以台灣太陽花學運為例，選民都將熱情挹注在選票上，使得民進黨選情如虎添翼，更促成了年輕、社運起家的小黨「時代力量」。但來到三、四年後的「九合一選舉」，台灣的保守勢力反撲，實際反映了「民意如流水」；同樣地知往鑒今，香港反送中運動的「支持熱情」，很可能是一時的。

因此，對於北京政府、香港建制派而言，現今當前的首要任務，便是如何重整旗鼓、絕地反攻。尤其對於多數是「素人上任」的新議員而言，若無法做好地區工作，或是挹注額外資源，都很有可能再度被民意拉下，現今的勝利也將成了「曇花一現」。

可預期的是，前香港總領事館職員鄭文傑「被嫖娼」事件，就可得知「謠言」、「抹黑」等人格攻擊手段，勢必也是重振選情的策略之一，到時將會是泛民主派議員很可能面臨到的考驗。

走向三：民主法案反敲響「實質收回香港」的訊號

不少人認為，泛民主派的勝利對北京政府是挫敗的訊號，但若以長期戰略思考的模式，這次選舉卻是提供了北京政權極大的修正作用。

「無論發生甚麼事，香港都是中國的一部分，任何企圖搞亂香港，或者破壞香港繁榮與穩定的圖謀，都不會成功。」

第一時間回應香港區議會選舉結果的中國外交部長王毅，其實就已定調了北京政府的態度，剩下的只是「如何」達到目標。

尤其中國媒體《環球時報》直接定論，此次的選舉結果，是「非理性的政治能量對選舉進程的直接影響」，同時，西方外部勢力的助選，包括像是澳洲的王立強特務事件、BBC揭露的鄭文傑在中國遭遇酷刑、美國國會緊急通過「香港人權與民主法案」，強調「都是衝區議會選舉來的」。

因此，這次區議會選舉彰顯了兩件事，一是香港地方工作做的仍「不夠成熟」，二是香港對於中國的經濟依賴仍「不夠深」。

尤其美國國會緊急通過「香港人權與民主法案」，又再度提醒了北京政權，香港雖早已是北京轄下的「特別行政區」，但港幣匯率至今仍與美元緊密聯繫，若要實質收回香港，長遠來看，便是要「與美國經濟的依賴盡量脫鉤」、加深「內地經濟與香港」的連結。

短期內，北京政權仍得善用香港國際地位，成為中國對外籌資與資金流通的門戶，同時也是國際金融接觸的重要窗口。

以阿里巴巴赴港第二上市案為例，是近9年來香港最大的掛牌上市（IPO）案，以這樁上市案為例，脫離不了中國向美國宣示「經濟實力」，說明中國是世界最有籌資實力的國家，更說明了香港金融地位不輸紐約。

但勿忘今年中國國務院發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，中長期戰略而言，便是要將香港納為大灣區的一部分，從人口、交通、經濟的方面入手，在中港越加緊密的情況下，「內地經濟與香港為一體」在未來甚至可能發生。

總而言之，雖然對支持反送中運動的港人們來說，選舉結果「大快人心」，但如何走得長久、又如何與北京政權的策略相互角力，實質而言才是這場大選背後的真正含意。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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