「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

【文．劉又榛、馬瑞璿】

文曄本月十一日才剛舉辦一季一次的法人說明會，董事長鄭文宗會後與媒體交流時，還提到「會議結束後要去趕飛機了，我要去談生意」，鄭文宗前腳剛離開台灣，不久後，證交所就對外發出了「大聯大因有重大訊息待公布，十一月十二日起暫停交易」的訊息；僅隔一天，大聯大對外宣布啟動非合意併購，公開收購文曄三成股權。

文曄董座鄭文宗。吳東岳攝 分享 facebook

沈默了將近十天之後，鄭文宗於二十二日首度面對媒體大眾，以親赴台北地檢署按鈴控告的方式，回應大聯大收購文曄三成股權的訊息。

十月二十三日的周六下午《今周刊》獨家採訪鄭文宗。面對《今周刊》記者，鄭文宗強硬表示，「我們會努力到最後一刻。」他同時也談及這段日子心境，以及接下來文曄將要採取的反擊行動。

同一天，大聯大也決定在報紙連續刊登廣告，呼籲文曄股東「踴躍參與應賣」，表達買進動作並不會因鄭文宗按鈴申告而停止。可以預見，雙方的檯面上交鋒可能不會太快告一段落。

大聯大收購文曄股權的消息傳出後，引起不少員工不滿抗議。（圖／吳東岳攝） 分享 facebook

大聯大宣布收購文曄三成股權的這一個時間點，鄭文宗正在上海飛深圳的飛機上，董娘許文紅也不在台灣，「我都還記得，我到深圳正要進門，大概是晚上六點左右，我打開手機看到了這項訊息」。第一時間，鄭文宗告訴自己，要鎮定，應該冷靜思考下一步該做什麼，「與其去想對方的目的或手段，還不如趕緊商討出應對策略」他說。

我該把話說清楚 這是我的第一步

「我該把話說清楚，這是我的立場，也是我的第一步」，鄭文宗說，「我決定先跟大股東、董事溝通，這不是我一個人可以做決定的時候，我也跟律師談，我們必須內部先溝通，再跟獨董溝通。」

大聯大、文曄是半導體通路第一、第二大業者，這兩家業者併成一家，抑或是策略合作，對於半導體通路產業來說，究竟會帶來什麼樣的影響？當晚鄭文宗便下達指令，研究若大聯大與文曄合併後，兩者之間是否能夠共創產業利益？

「我們跟大聯大是一、二名，在亞洲競爭很激烈。」鄭文宗指出，文曄緊跟在大聯大後面追趕，兩方互相激勵對方，督促產業前進，才會創造更大的利益。「假使我們是做不同產品，那還可以考慮策略合作，但我們兩方是高度競爭關係，沒有策略合作的條件基礎。」鄭文宗分析道。

「這無關我個人利益或想法，但事實就是兩者結合只會造成全面壟斷。」鄭文宗認為，文曄與大聯大兩者市占率在台灣上市櫃通路中接近70%、在亞太區前10大通路商則超過50%，已經具有實質壟斷之影響力，這對原廠、客戶、股東或是員工皆造成不利局面，「這不是我們所樂見的。」

何況，從目前提出的買進價格來看，文曄獨董程天縱才表示，文曄每股價值至少可在50.48-53.68元之間，用45.8元買進是低估。鄭文宗則直言，「文曄每股淨值超過40元了」再度強調表達文曄的價值應不只如此。

按鈴提告的接下來 文曄已經做好三點攻防

「我這次提告就說三件事」，鄭文宗指出了三點攻防重點：

第一點，大聯大說希望長期持有文曄股權，但是，從大聯大公開資訊來看，竟以短期融通資金支應，這樣要如何長期持有本公司股權？

第二點，大聯大以短期資金做為長期股權投資之用，資金用途顯然與金融機構貸放目的不同，相關人士是否涉嫌隱匿實際資金用途？

第三點，大聯大本次突襲性公開收購，文曄事先完全不知情，但文曄公司股票成交量於今年10月間起卻有不正常價量波動，是否有不肖人士事先知悉大聯大公司本次公開收購之情事，而預先買賣文曄公司股票，涉犯內線交易罪嫌？

另外，儘管大聯大一再強調這僅是財務性投資，但鄭文宗認為三成的股權已造成對文曄擁有實質的掌控權力。「就算如大聯大所說，不覬覦董事席位，但三成就是文曄最大股東，能夠透過股東會表決議案，影響文曄正常運作。」鄭文宗提點道，並強調，明年股東會，大聯大就可以用三成持股來否決文曄經營層的任何提案；如此一來對經營層當然會產生壓力。

文曄的努力 近年業務持續成長

近年的文曄一步一腳印，讓自己的市占率持續提升，根據國際研究調查機構Gartner數據顯示，大聯大二〇一二年在亞太區半導體通路市場拿下四十四％市占率，當時，文曄僅有九％市占率，但經過了七年之後，Gartner預估大聯大今年市占率為三十一％，而文曄的市占率則已經來到了二十二％。

「我們的業務都是新長出來的」，鄭文宗說，文曄近年積極開發新業務，同時，也不斷優化企業內部系統工具，「三年前，文曄就已經開始進行全面系統化，智慧倉儲系統最困難的是軟體發展，且一定要發展高架倉儲，這樣才有意義，我研究得非常清楚。」鄭文宗描述為了文曄長遠發展，早就開始打基礎工程。

由於身為通路商重要供貨商的德儀將收回代理權，市場擔心對文曄衝擊更大，對此鄭文宗承認有一頂衝擊，但他也指出，除了德儀之外，文曄還有其他客戶，全球都在等待5G爆發，市場普遍預期5G要到二〇二一年才會明顯成長，文曄會有因應之道；文曄在法說會上也說明，未來文曄將會重新分配資源，未來二至三年也會持續擴大代理產品線，補足德儀每年對文曄造成的六百億元營收缺口。

空前的外患？ 股權加碼計畫？

面對大聯大加碼三成的動作，《今周刊》記者問目前家族、友人等人在內，加總持有文曄股權約八%多的鄭文宗，「是否會有加碼計畫」，他回應「目前還沒有決定」，但「會思考怎麼做，」強調會盡力保護公司。

當記者詢問鄭文宗是否意識到，未來雙方的攻防將是長期抗戰，鄭文宗喝了一口茶後表示，「相信會走很久，但有一句話是這樣，不信公理喚不回，不容公理盡成灰，我還是相信最後法律可以還給文曄一個公道」。

對鄭文宗來說，大聯大突然宣布投資文曄，對身為創辦人的他以及員工，都是突襲與震撼，但這段時間，不少身邊朋友、客戶或是原廠紛紛表示支持。他說，在公司搭電梯遇到員工時，對著他說「老闆加油」，成為鄭文宗長期抗戰的重要力量來源。

二〇一五年，日月光入股矽品案鬧得風風火火時，矽品董事長林文伯甚至緊急找到鴻海結盟，由鴻海擔任過白騎士的角色；此刻，面對大聯大繼續挺進的動作，鄭文宗是否也將尋求白騎士的協助？或後續將如何守住防線，捍衛一手創立的公司，業界都在看。

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