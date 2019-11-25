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3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品、星巴克都捧錢找上門

2019-11-25 09:32今周刊

【文．廖元鈴】

沒有名氣、沒有業務，單靠「手提袋」，一年就闖出破千萬業績，創下2018年募資平台贊助金額最高產品，吸引星巴克、老協珍、誠品，先後捧錢找上門合作。

這個手提袋，背後擁有什麼誘人祕密？

吳昌霖攝影
吳昌霖攝影
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「我一直在做代工，做代工非常不好玩，真的很無聊！」fng寶特袋創辦人蔡僅鵬，近年在社群圈爆紅。

標榜用100%廢棄寶特瓶再製的「寶特袋」最聞名，讓手提袋不只是手提袋，綁帶繞一圈就能成「飲料袋」，變形金剛般的百變設計，猶如蔡僅鵬的多變人生。

擁有長達二十年的紡織經驗，蔡僅鵬原是紡織代工廠老闆，專門接Adidas、Nike等國際大廠訂單。

「基本上年度訂單，一年算下來上億元跑不掉，」蔡僅鵬常令旁人不解，好好代工廠老闆不做，非得跑到一個陌生環保領域，創立新品牌。

昔是代工廠老闆　棄億元營收孵「公益夢」

「我看見台灣特有的可能性，」蔡僅鵬說這話時，眼睛亮了起來。

早在2014年世足賽，10 個國家隊球員身上都穿著用廢瓶編織而成的「環保球衣」，這是台灣獨步全球的「環保紡織技術」—— 使用廢棄寶特瓶抽絲再製「環保紗」，在世足賽時躍上國際舞台。

四年後的世足賽，高達16 國球員，身穿MIT環保塑料球衣，被外媒盛讚「台灣贏了世足冠軍，但不是在足球場上，而是在球員更衣室裡」。

但令蔡僅鵬困惑的是，過了這麼多年，走進台灣島內，卻僅有一家廠商投入其中，產製環保塑料產品。

「為什麼沒有任何一個品牌跳出來做這件事情？除了大愛感恩科技，但竟然沒人出來做？」蔡僅鵬埋藏在心中的困惑，成了他創業萌芽契機。

蔡僅鵬走進環保產業，其實是他內心按奈不住的「公益魂」。

三年前曾有一罹患重大疾病女童，因沒有充足手術費，在社群平台引起網友關注。蔡僅鵬留了一句「我可以把你的畫作做成包包」，網友們熱烈迴響，收益成了女童醫療費用，女童康復後，再度找上了蔡僅鵬，協助銷售她畫的紅包袋，再把收支捐款給重大疾病基金會。

「真的讓我很感動，我一直在想，有沒有可能把『善的循環』持續下去，」蔡僅鵬說的瀟灑，但他沒說出口，曾為了做公益，至少賠了兩、三百萬，忍受旁人不看好的批評。

揭開產品背後生力軍

竟是撿回收者、家庭代工媽媽

根據環保署統計，台灣2018年塑膠總回收量為53萬公噸，其中寶特瓶回收量達54億支，如此龐大回收量，卻少見被製成日常用品。

直到兩年前，蔡僅鵬投入研究「環保紗」，才發現原來不是沒人願意做，是成本太高。

「我後來慢慢了解到，舊料其實還比新料成本高，（產品）裡面沒有使用原料達100%，而是5%、10%，到20%，主因成本考量，」他不氣餒，反倒運用自身紡織經驗，思考如何研發出「百分百」使用環保紗的產品。

台灣處理廢棄寶特瓶再製成「環保絲」技術先進。（圖片來源：FNG募資影片）
台灣處理廢棄寶特瓶再製成「環保絲」技術先進。（圖片來源：FNG募資影片）
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他織出100%回收的「寶特袋」，讓拾荒者、代工媽媽都一起加入合作，寶特瓶收購價低到一公斤僅有10元，回收者一天收入最高幾百元，一個月收入最多一萬出頭。於是他找上熟悉街賣者的社企「人生百味」，實際接觸回收者，用優於市價5倍價錢收購，成為寶特袋再製的原料，自助助人。

同時，他從苗栗苑裡、台中大甲、到彰化到處跑透透，一天最多跑15個地方，捨棄工廠大量製造方式，將台灣社會底層那群被產業外移所遺忘的「代工媽媽」帶入生產線。

「現在跟超過20個代工家庭合作，他們每一個家庭就是一條生產線」，蔡僅鵬還因此挖到一對擁有裁縫經驗40年的老夫妻，這都是生產線上的「寶」。

「一個媽媽就代表一個家庭，我賣出產品，就是在幫助她們擁有穩定收入。」

募資破萬人關注　爆紅背後竟曾一度開天窗

寶特袋在Flying V募資平台上，短短上線不到兩個月，竟吸引高達1萬多人關注、累積超過1千8百多萬元募款金額，成為該平台當年募資金額最高產品。

「5萬個包，到底要怎麼做！」蔡僅鵬回想當時面對募資群眾的期待，還是不免徬徨。

堅持「100%」品質，連袋子最上方的車縫線，都得用環保絲製作，但出貨前夕意外上門—— 家庭代工媽媽不管怎麼車，縫上去的線，就是會直接散掉。

「蔡蔡（蔡僅鵬），這個線到底是要我們怎麼車？」面對代工媽媽們的質疑與責罵，當下他也傻了。後來發現是「黏度」不夠，緊急與廠商溝通調整，「那時候我每天都三點睡、六點起床，就是怕出狀況！」

選擇「裁剪對位」創新作法，連 40 年老師傅都抱怨「這是要怎麼做」，為突破難題，團隊所有人都蹲點現場，只為了能一次裁 20 層布料，加快產製腳步。

「我們只能不斷道歉、不斷延後出貨時間，」蔡僅鵬說起這段坎坷經歷，仍是深懷歉意，有些網友等不到商品，直接留言責罵，但所幸大部分訂購者，支持產品理念，遠高於等待的不耐。

連台達電、誠品都主動找上門

站穩後要走進歐美市場

一年時間闖出驚人成績，不只將「FNG為下一代設計」品牌擦亮，還吸引多家關注環保、公益議題企業訂購。

「老協珍、台達電、KKBOX、星巴克，都主動找上門，」蔡僅鵬沒料到一下就打開知名度，博客來、iCook愛料理等電商通路也來洽談合作。

目前FNG最大瓶頸，是寶特袋產量趕不上回收者提供的寶特瓶量。

收購價優於市價5倍，一度還出現回收者到處收購廢棄寶特瓶，目的就是為了用好價格賣給FNG。

面對這有些失去美意的情況，蔡僅鵬檢討自己，「我們產量速度太慢了，沒辦法符合回收者提供的數量，所以我們現在加緊腳步，持續開發新產品，」從寶特拖、野餐墊、保冷袋，可見FNG不斷以可回收材料，走進人們的生活裡。

有趣的是，FNG 不因為在網路上賣的火紅，就貿然走進實體通路，「實體店的庫存量（SKU）一定要夠多，我十五年前創業做自創品牌，走過太多冤枉路…」因為曾在商場上跌跤，使他更加謹慎評估市場。

FNG寶特袋理念，不只誠品主動找上門提供販售據點，更有韓國、香港代理商上門談授權。

「我想要以台灣為基地，把FNG的產品帶到全世界，」相信台灣特有的先進環保技術與設計力，蔡僅鵬的眼光放得很遠。

話題拉回身旁，蔡僅鵬說著：「我兒子他們安親班整班老師，都來跟我訂購FNG袋子，一次就訂20、30個。」「我三個小孩，才知道他老爸做的事情很酷！」從他得意的笑容裡，看到他的堅持。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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