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台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10今周刊

【文．謝金河】

立委曾銘宗質詢老實的經濟部官員，大聲說出台商投資台灣是「零」，這個質詢引來藍綠的政治攻防，一般老百姓也熱烈討論這個事，甚至有三個計程車司機都主動問我，事情的真相如何？顯然大家都很關心這個事。

謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片
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眼前台灣的民眾，因為政治立場的不同，看台灣和中國大陸的經濟也涇渭分明，通常大力看好中國經濟的，都很看壞台灣，而看好台灣的，通常對中國經濟很悲觀，這是很合理也是正常的事，尤其台灣是民主社會，人人都各自吹一把號，這無可厚非。

不過，我常說，我們是歷史上最幸運的一代，可能會重創人生的戰爭，我們這一代都避過，但歷史上的重要轉折點，我們都親眼目睹。

我來說這幾天遇到的事，一位好朋友A先生，最近打電話給我，問我有沒有從大陸匯錢出來的地下管道？後來我發現他找了很多人，看起來他很急著想把錢從中國大陸匯出來。我的這個朋友90年代在上海買了很多不動產業，簡直賺翻了，也因為這樣，他非常看好中國，也非常看壞台灣，最近他似乎有些不安。

在看好台灣與看壞台灣，最大的轉折點在1990年前後，我是那個時候看壞台灣的人之一。那時，台股惡炒到12682，鴻源地下投資公司吸金，社會浮誇風氣大盛，我相信台灣必有大災難，我是唱衰台灣的代表。

記得在台股萬點行情的時候，有一天榮安邱先生問我，三商銀市值幾乎超過匯豐，這太不可思議了，我建議他可以大買匯豐的股票，邱先生減碼台股，大買港股，那時台股12682，香港恆生指數大約1850點，後來恒指最高漲到33848，台股30年未再創歷史新高。

我常說人生轉折點，最怕看錯方向，90年代，知道逢高出脫台灣和日本資產，逢低切入中國大陸的，都成了超級大贏家，像鴻海郭董、旺旺蔡衍明、康師傅魏家、寶成集團的蔡其瑞家族...都是90年代超級大贏家。

但30年一大運，好壞照輪，用跑百米速度奔馳30年的中國經濟面臨調整是必然，而躺在地上30年，失落30年的台灣與日本，慢慢出現機會。

我非常注意安倍首相的改造日本，台灣能不能再有30年大運，要看未來領導台灣的人怎麼做？韓國瑜市長最近批評一例一休，我是當年最反對一例一体的，但國民黨堅持二例，如果當年是通過國民黨與時代力量主張的二例，台灣恐怕已趴在地上...。

台灣正在大運開始的轉捩點上，看好台灣，唱衰台灣都可以，但千萬別弄錯方向。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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