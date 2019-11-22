從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

【撰文 許雅綿】

小小的身子，卻擁有大大的能量。她，是春山出版創辦人莊瑞琳，同時也是簽下今〈2019〉年諾貝爾經濟學獎得主班納吉（Abhijit Banerjee）與杜芙若（Esther Duflo）新書《Good Economics for Hard Times》的總編輯。友人笑稱她根本是「諾貝爾獎評審的真面目」，總能早一步挑中有重大影響力人物的書籍。

不管是2008年看中的《歐巴馬的夢想之路》，還是2014年熱賣的《二十一世紀資本論》，獨到的挑書眼光，總能跌破眾人眼鏡。她，到底是如何辦到的？

攝影：陳弘岱 分享 facebook

身材瘦小，隱身在書堆中，很難想像曾就讀台大外文系、輔大大傳所的她，考上記者工作後，自告奮勇回到自己的家鄉─高雄，主跑社會新聞。當時她被派到人口和刑案最多的三民區，在懵懂的菜鳥記者生涯，經歷了臺灣發生SARS、319槍擊案、楠梓加工出口區最後一批紡織廠關廠歇業…。

「我想回到社會的第一線，」經歷兩年半的記者工作，她學會獨自面對問題，同時找到埋藏在心裡的「出版能量」。

她想用文字保存潛伏在社會底下的脈絡變遷，從過去的衛城出版到2018年成立春山出版，她持續以出版為當代大家所關心的問題，提出可信賴的文本，今年春山與《報導者》合作出版《煙囪之島》圖文調查報導，也出版《拚教養》、《颱風：在下一次巨災來臨前》，橫跨石化業、教養到防災科普等不同領域。

今年，諾貝爾經濟學獎頒給實地實驗，並研究解答貧窮的3位學者，包括：美國麻省理工學院教授夫妻檔班納吉（Abhijit Banerjee）與杜芙若（Esther Duflo），以及任教於哈佛的發展經濟學家克雷默（Michael Kremer），當中杜芙若成為史上第二位獲得該獎項的女性。

諾貝爾經濟學獎名單出爐後，莊瑞琳這三個字在出版業受到討論。原因在於，早在公布名單的一個月多月前，莊瑞琳和團隊就簽下班納吉（Abhijit Banerjee）與杜芙若（Esther Duflo）夫妻檔的新書《艱困時代的經濟學思考》〈Good Economics for Hard Times〉，並預計在明〈2020〉年推出中文版。

友人笑稱她根本是「諾貝爾獎評審的真面目」，總能早一步挑中有重大影響力人物的書籍，還有人讚譽她「眼睛裡的書世界，真的不容易」、「太有眼光了！」

莊瑞琳挑書哲學：前瞻性、整合性、中生代作者。

其實，這並不是莊瑞琳第一次慧眼獨具挑中重大影響力人物的書籍。

2008年，當莊瑞琳還是時報出版的版權專員時，曾收到版權代理寄來的歐巴馬自傳《Dreams from My Father》，打開這本書閱讀後，她非常驚訝歐巴馬的文筆和文學造詣如此深厚，除了對這本書一直念念不忘，她更主動向各路線的主編推薦這本書，可惜最後並沒有人願意簽下這本書。

她積極推薦這本書的態度，被總編輯看到，於是問她願不願意從版權專員轉型當出版編輯，自己把這本書簽下來。她做了，也跌破市場眼鏡，這本書獲得很大的迴響，《歐巴馬的夢想之路-以父為名》兩年內賣出數萬本。

莊瑞琳回憶：「把這本書簽下來的時候，很多人告訴公司這本書一定會賠錢，因為歐巴馬不會選上總統，美國不會選一個有黑人血統的人，」但她就是對歐巴馬很有信心，一方面覺得書寫得很好，這是無庸置疑的，而且不論歐巴馬有沒有選上，他都是很重要的政治人物，只是沒有想到，他真的就選上了。

這件事給了莊瑞琳很大的鼓勵，黑人在台灣是一個很邊緣的主題，但她說：「時代來的，舞台來了，邊緣也有可能變主流。」

直到現在挑書，她還是抱持著這樣的心態，「看起來很邊緣，怎麼知道未來會不會變成很重要的主題，若等到那時候再來準備，已經來不及，因為全世界的人都看到這題很重要時，到時已經沒有你的位置了。」

而做翻譯書最輝煌的時期，是莊瑞琳在沒有美國銷售數字參考下，簽下法文原版厚達一千頁的《二十一世紀資本論》，過了幾天這本書在美國上市，爆紅登上美國暢銷榜，而後中文版也熱賣超過2萬本。

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「會先吸引我的書籍，一定是非常前端、有未來性的題目。不管這些書會不會賣，都會回答未來十年或二十年的問題。」

其實，早在今年簽下班納吉（Abhijit Banerjee）與杜芙若（Esther Duflo）夫妻檔的新書《Good Economics for Hard Times》之前，多年前莊瑞琳就評估他們寫的《窮人的經濟學》，當時評估這本書離台灣讀者距離較遠，所以作罷並沒有爭取翻譯版權。

過了七、八年之後，今年1月看到《Good Economics for Hard Times》的書訊，「其實，只要看前言和第一章，你就知道這本書不用考慮，一定要買的。」

莊瑞琳說，雖然這對夫妻檔研究窮國，但很多窮國發生的問題，在已開發的世界都在發生，且整合二十、三十年重要的對於難民是否影響當地就業、貿易，以及社會的分裂和不平等加劇的重要研究，「這對夫妻用現有的經濟學研究，一一理解我們現在面對的社會上所有的問題」。

「對我來說，這本書就是大補帖啊！只要看完導論，你就會心跳的很快，因為你知道這本書十年內不會再出現第二本，」有這樣視野和格局的經濟學家並不多，莊瑞琳甚至覺得Thomas Piketty總有一天也會是諾貝爾獎得主，認為他們對世界的貢獻，真的非常的大，「對我來講，要辨識他們並不困難。」

而莊瑞琳也透露自己的挑書哲學，包括第一、前瞻性，能不能回答未來重要的問題；第二、書中有整合非常多近二十年研究；第三、中生代作者。

「我非常喜歡中生代的作者。我覺得30歲到50歲這世代的作者腦袋所想的問題，很多就是未來重要的問題。」例如《二十一世紀資本論》的作者Thomas Piketty 當時才40歲出頭，非常年輕。

又如衛城時期出版的《國家為什麼會失敗》，作者Daron Acemoglu、James A. Robinson同樣是中生代。我們在經歷這個世界的變化，但這些有研究能力的人是我們的前導，重要的是「他們幫我們看到了什麼」。

不過，莊瑞琳也有「看走眼」的經驗，一度為了討好市場，嘗試輕鬆的主題，例如做漢堡、冰淇淋與披薩的故事，通路覺得有趣、書店也覺得會賣，「我們還給它取了一個很好笑的名字，叫《吃史》，就是吃的歷史，又能引起諧音的話題。」結果就是賣不起來，她苦笑地說。

「我發現我們團隊的品牌，比較能說服讀者的比較不是輕鬆的東西，是在有知識性、有硬度的東西，想要討好市場，不一定能夠成功喔。」

不想迎合當下熱門話題，她只想專注社會的潛伏問題

擁有對社會問題的高敏感度，其實也和莊瑞琳過去的記者工作有關。「我大學唸的是文學，我們以前唸文學，有一種離社會有點遠的感覺，所以一直想當記者，回到社會的第一線。」

考上報社記者後，面試時莊瑞琳說：「我想回到高雄，跑社會新聞。」長官回說：「妳瘋了嗎？每個人都爭取要留在台北，只有妳想要回地方〈指高雄〉。」她接著說：「我的第一志願就是回高雄，」當時就被分派到刑案最多的三民區。

莊瑞琳出生於高雄，大學到了台北念書，「老實說我完全不了解高雄…」在高雄當記者的兩年半時間，她時常騎著摩托車在高雄街上，她自嘲「在高雄當記者的兩年半時間，可能比她過去十八年在高雄生長，還要更了解高雄。」

她回憶，當社會記者時期，接觸到黑道大哥、警察和罪犯，包括不斷偷竊的小偷，或是明明懷孕還要吸毒的媽媽等。對她而言，這是打破她以前生活的世界，且可以在新聞的邏輯裡，碰觸到社會的脈絡。

跑新聞過程中，曾遇到高雄楠梓加工出口區最後一批沒有西進的紡織廠要關廠歇業，公司員工被大規模資遣、抗議的勞資糾紛事件。莊瑞琳說，這類新聞可能連地方新聞的版面都排不上，但「這是台灣產業變遷的一部分，我當時就想說，為什麼這些新聞變得不重要了」。

莊瑞琳喜歡觀察、比較社會脈絡與變遷，「社會上很多問題，雖然不是新聞價值上很重要的議題，但還是需要有人去保存。」

「社會上非常多重要的問題，還沒有形成新聞事件，是潛伏在社會底下的。而這需要其他的文化內容去勾勒，可能是一本書或一部紀錄片。」

「當記者時，教了我一些東西，但同時也讓我理解到，可能出版可以去補足媒體做不到的事情。可以去做比較長線的議題。」當時她認為，好像回到出版的場域，才能去做自己眼中看到的事情。

從衛城到春山，從員工到經營者

回顧莊瑞琳的職涯歷程，在研究所階段後，先進入新新聞雜誌出版部門，接著轉職當記者，後來又回到出版業擔任版權專員，而後領導衛城出版。去年，想尋求一個自由做書的空間，創造自己想要的出版環境，她離開一手打造的衛城，成立了春山出版。

「從衛城到春山，我們團隊出的專業書籍並不少，我們認為世界上重要的問題，或是台灣內部的衝突，應該要有好的知識去面對。」

關於春山出版的定位，她的想法是，對當代大家所關心的問題，提出可信賴的文本，讓大家有所依據，做知識的流通。莊瑞琳說，很多辯論若沒有好的依據是沒有意義的。

就如春山出版今年出版臺大社會系教授藍佩嘉的《拚教養》，作者將研究受惠於家長，為對教養感到焦慮的家長寫一本書，這本書除了告訴家長不要那麼焦慮，也告訴他們為什麼會焦慮的原因。

創業的第一年，莊瑞琳過得並不輕鬆。從員工到一名經營者，她必須和銀行打交道、管理金流，並規劃營運資金的應用。靠著過去團隊累積的本土書人脈，創業初期一邊製作本土書讓金流維持穩定，一邊也準備規劃翻譯書的書單。

走進知名的誠品書店，暢銷排行榜以國外翻譯書居多，別於主流市場，莊瑞琳一直想嘗試在品牌中，做出台灣本土的書籍，例如過去衛城出版的《南風》、《百年追求：臺灣民主運動的故事》，或是春山出版的《地震：火環帶上的臺灣》、《亡國感的逆襲：臺灣的機會在哪裡》。

過去，莊瑞琳為了理解國外如何看待台灣作品，曾隻身到日本拜訪六家出版社，以討論版權為名，當時還帶了自己的作品跟日本出版社介紹，後來發現版權輸出國對台灣的作品是很陌生的。

「世界對我們陌生不是問題，重點是要拿出更好的作品，當你有夠好的作品，別人一定要來認識你。」

她說，如果想在出版業努力，希望我們不是一直在買別人的版權，我們也能夠對等地把我們版權賣出去。但先決條件是，要有能力做出一樣好的作品。

春山出版聚焦的人文、社會、科學與文學領域，在出版社裡，一直都是小眾的市場，但莊瑞琳認為「你不知道分眾什麼時候會變成大眾，」時代因素太不可預期了，目前常態能做的，就是持續累積屬於春山的書單，說不定哪一天舞台就來了。

莊瑞琳

出生：1974年

經歷：衛城出版總編輯，現任春山出版創辦人兼總編輯

學歷：臺灣大學外文系、輔仁大學大傳所

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