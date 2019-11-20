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台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41今周刊

文 / 陳唯泰

台股近期面臨「三難」：總統大選的逼近、指數逼近歷史高點、成交量不增反減，因此不少大戶、法人紛紛調節手中持股，而這些短線轉弱的個股，都有一個跡象……。

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台北股市近期面臨了兩難抉擇。喔不，應該是「三難」抉擇，讓投資人不知道該不該再繼續玩下去。這「三難」抉擇分別是：總統大選的逼近、指數逼近歷史高點、成交量不增反減。

關於第一點的困難，我想只要是台灣土生土長的投資人，都知道選舉對台北股市的影響。從早期的選舉行情，再到「兩顆子彈」事件，再到政策護盤，再遲鈍的人都感受得到，台北股市似乎有一隻看不見的手，在看顧著股市。

這事看起來很不錯呀，為什麼會是第一個「難」呢？因為若是執政黨選舉結果不如預期，先前護盤買入的部位會不會賣出來？就像我們常常聽到的：「出來混，總是要還的。」只要想到這點，投資人的手就縮了一半起來。

關於第2點的困難，這是人之常情。加權指數在今年11月以來的高點是11668點，距離歷史高點12682點，僅僅只有1014點的空間，大約8.7％的漲幅，說小不小，但說大也不大。如果是50歲以上的投資人，對於過往從萬點閃崩的餘悸猶存，自然不敢在此任意加碼買進。

關於第3點的困難，其實是多項因素的綜合結果。除了上述的一難、二難之外，舉凡MSCI調降台股權重，或是季底結帳，又或是財報公告不如預期，都會影響投資人買進的意願。而一旦量縮，位處指數高檔，就算是指數再創新高，也有可能形成量價背離。

籌碼鬆動且股價轉弱股

營收衰退易造成法人賣超

因此，不少大戶、法人紛紛調節、賣出手中的持股，這些短線上股價轉弱的個股，或許還沒有立即翻空，但是如果也沒有轉強，很可能就會形成盤頭的前兆，這一點不得不小心。

所以我們針對近日股價已領先跌破月均線，而且出現籌碼鬆動的個股，來做一個掃描吧（詳見附表）。

近期股價疑似轉弱的個股，其中不少有法人籌碼鬆動的跡象。法人會由買轉賣，往往是月營收成長的幅度不如預期，甚至出現衰退，就算是公認的績優股，也有可能成為大家的箭靶。

從附表中可以發現，過去一、兩個月，股價表現很不錯的矽晶圓類股，如中美晶（5483）、環球晶（6488），十月營收呈現年增率下滑的跡象，連帶引發了投信的賣壓；一旦投信籌碼鬆動，按過去經驗，往往可能出現波段跌勢，後續值得留意。

另外，部分半導體上游個股，例如：創意（3443）、訊芯－KY（6451）、環宇－KY（4991）等，10月營收也表現不佳、呈現衰退，因此造成了法人的調節賣壓。還有今年表現相當強勢的PCB（印刷電路板）類股中，如嘉聯益（6153）、臻鼎－KY（4958），近期的股價也呈現高檔爆量之後拉回，雖然市場仍看好未來5G市場對於PCB需求的提升，但股價在經歷波段上漲之後，也難免存在技術性修正的風險。

利多不漲更要留意

維持多頭 唯量是問

除了營收不好造成股價下跌之外，另一個更可怕、更值得留意的是營收成長，但股價卻逆勢下跌的個股，市場稱之為利多出盡。例如今年很熱門的PA（功率放大器）族群宏捷科（8086），半導體族群矽格（6257）、立積（4968），網通的眾達－KY（4977）等，這些疑似利多出盡的股票，如果下一個月營收仍佳，但股價仍舊漲不起來，手中握有這些個股的朋友，可能就要考慮一下是否要換股操作了。

最後補充一下大盤的看法。在美股看回不回的情況下，台股加權指數要再創波段新高，其實還是有機會的，但是成交量必須要相對應地放大。如果指數在後續創高的過程中，日成交量無法維持在1千500百億元以上，可能難以消化高檔解套的賣壓，以及波段獲利了結的賣壓，屆時高檔震盪的幅度會加大，投資朋友要留意。

如果美股呈現回檔，台股當然也會跟進回檔，但是回檔幅度，就要視護盤力道夠不夠抵抗外資的賣壓了；但預料在大選之前，理論上不會出現太難看的崩跌，因此目前檢視個股狀況、先汰弱再留強，就顯得格外重要了。

（本文作者為證券分析師，現任仲英財富投資長）

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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