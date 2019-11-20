為何迪士尼不讓米奇老鼠「安享天年」 還能讓大家愛到死心塌地？

撰文．乾隆來

迪士尼於11月12日推出影音串流服務Disney+，1天內湧入1000多萬名新訂戶，隔日股價暴漲逾7％。這種自我毀滅式的創新與企圖，正是美國企業稱霸全球、國力百年不墜的最佳保證。

分享 facebook

米老鼠剛在11月18日過完生日，你猜他幾歲了？

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

迪士尼董事長兼執行長勞勃．艾格（Robert A. Iger）今年已經68歲，他在2005年接任董事長，領導這家員工20萬人的龐然巨獸近15年，預計兩年後退休交棒。他任職的迪士尼公司，創立於1923年，再三年就要晉升百年企業；而公司的招牌明星米老鼠，1928年以《汽船威利號》（Steamboat Willie）在紐約電影院首映中亮相，是已經做了91年的超級明星。

一連串的數字，都讓人覺得這是一家又老又龐大，步履蹣跚、滿臉皺紋的老店。

錯了！艾格做了15年的迪士尼董事長兼執行長，工作龐雜，加上外在環境朝夕驟變、觀眾口味刁鑽又挑剔，迪士尼起家的電影、電視、卡通、遊樂園等，每個都面臨殺頭競爭；但是，在煉獄般的殺戮戰場廝殺了15年，艾格的外貌不僅毫無風霜，甚至還比實際年齡要年輕20歲，猶如剛過50歲生日的中年大叔。

串流平台訂閱夯

股價大漲創歷史新高

多年來，艾格每天清晨4點15分起床，這是許多美國洛杉磯與矽谷企業家的習慣。因加州與紐約有3個小時的時差，因此艾格會設法把作息調整到與紐約一樣，當員工還在睡夢中，甚至剛從夜店狂歡回家的時刻，他已經起床、健身、收發email、思考公司策略，並且參加紐約或華盛頓主持的電話會議了。這個習慣讓艾格青春常駐，更讓他在公司上班之前就做足準備，能夠做出有效的重大決策。

艾格青春常駐，即將跨過百年大慶的迪士尼，同樣毫無疲態，並且在11月12日才演出一場極為華麗的破繭而出大戲。迪士尼徹底改變數十年來的商業模式，推出影音串流服務Disney+，只要每個月6.99美元，訂戶就可以從米老鼠到鋼鐵人、從獅子王到美國隊長、從辛普森家庭到阿凡達，欣賞到所有迪士尼旗下超過500部電影、7500部影集，還有國家地理（National Geographic）的影片。

當然，迪士尼最重要的資產之一《星際大戰》的所有電影都能在Disney+串流平台收看，公司還推出新版的《曼達洛人》（The Mandalorian）影集，這個融合星際大戰、西部英雄、未來科技元素的影集，在試片過程中，獲得主流媒體影評的高度好評。今年3月一場試映會的隔天，迪士尼股票更暴漲13％。

串流平台大戰的勝負不能只靠老片庫，更要有源源不絕的吸睛新片。艾格投資1億美元拍攝《曼達洛人》，還承諾Disney+影音平台推出第1年，就會有25檔電視影集，外加十部好萊塢大片。

11月12日，Disney+影音平台正式在美國、加拿大、荷蘭開通，消費者的熱情訂閱超出預期，1天之內就湧進1000多萬名新訂戶。Disney+平台，加上原本就有的ESPN運動影音平台，以及以成人為目標族群的Hulu，預計到2024年，迪士尼將會直接面對全球1億6000多萬名用戶。這是迪士尼老店新開，百年來最大的翻轉。

華爾街投資人用真金白銀投票，對迪士尼的轉型大計給予高度肯定。Disney+平台上線的第2天，公司宣布1天之內就吸引超過1000萬名新訂戶，刺激迪士尼的股價大漲7.3％，再度創下歷史新高。截至11月15日，迪士尼股價從年初至今漲幅高達32％，總市值來到2687億美元（約台幣8兆2000億元）。

去年6月，影音串流開創者網飛（Netflix）的總市值一度超越迪士尼與Comcast，如今，迪士尼總市值已經是網飛的兩倍。光是迪士尼決定轉型，從傳統電影、電視與有線電視通路，轉向全力發展影音串流平台，公司總市值在一年之內就暴增超過1000億美元（約台幣3兆500億元）！

一路併購買貨

成全球最賺IP大本營

迪士尼的華麗轉身絕非輕而易舉，如果光靠91歲高齡的米老鼠、82歲的白雪公主，或者年輕幾歲的高飛狗、小飛象等，迪士尼早就成了掛在牆上的歷史照片了。

遠的不說，光是艾格就任後，在2006年以74億美元、當時被認為不可置信的天價，併購皮克斯動畫工作室（Pixar），取得《玩具總動員》、《海底總動員》、《Cars》、《料理鼠王》等新世代卡通動畫的版權。

迪士尼的併購，每次都面臨文化衝突、衝擊股權結構等重大挑戰，例如併購皮克斯動畫，讓蘋果的賈伯斯成為迪士尼最大單一股東，直到11年賈伯斯過世後，股權才完全歸入迪士尼。

皮克斯之後，艾格在09年買下漫威漫畫（Marvel）版權，把美國隊長、鋼鐵人、雷神索爾、蜘蛛人，還有整個復仇者聯盟全數納入旗下，那次迪士尼用了42億美元；接著，在12年又買下創辦皮克斯動畫的盧卡斯影業（Lucasfilm），這次用22億美元的現金、加上18億美元的迪士尼股票，買下《星際大戰》與《印第安納瓊斯》（Indiana Jones）的版權。

然後是去年的世紀併購，經過漫長的併購戰爭，迪士尼終於在18年7月27日宣布以713億美元買下21世紀福斯（21st Century Fox）的大部分資產。

21世紀福斯，原本是全球第4大媒體集團，掌控在傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）手中，旗下有堅定支持川普總統的福斯新聞網（Fox News）、國家地理，以及迪士尼旗下ESPN的對手福斯運動台（Fox Sports），還有全系列的福斯電影台、犯罪影集、音樂等。

跟著21世紀福斯嫁過來的是《辛普森家族》、《阿凡達》、《X戰警》、《納尼亞傳奇》、《ID4》、以及李安的《少年Pi的奇幻漂流》等。原本迪士尼是個溫馨、家庭價值至上的企業，是一家不拍限制級影片的公司，反觀福斯卻是百毒不侵，不乏充滿犯罪、兇殺、毒品、不倫與髒話的影視作品；艾格一路買貨，在影視產業的製作與智慧財產權（IP）取得無可匹敵的霸主地位。

拆掉豪宅蓋豪宅

以破壞式創新確立覇主地位

不過，拍電影、畫卡通出身的迪士尼，對於新穎的網路串流科技畢竟還是外行。面對網飛、亞馬遜、蘋果，還有極為專業的YouTube等網路科技公司搶進影視娛樂戰場，迪士尼決定要自己擁有最尖端的串流技術。

在2016年，艾格先花10億美元，隔年再加碼近16億美元，取得總部在紐約的BAMTech控制權。這間原本屬於美國職棒大聯盟、職業曲棍球聯盟的影音串流科技公司，為迪士尼的ESPN+與Disney+兩個串流平台提供技術，確保播放技術能夠與網飛等科技公司對決。

網路串流與有線電視的戰爭，在去年出現「死亡交叉」，勝負已見。根據美國電影協會（MPAA） 統計，全球網路影音串流服務的訂戶在18年達到6.13億戶，年成長27％，總戶數正式超越有線電視的用戶（5.56億戶、年減2％）。網飛、亞馬遜（Amazon Prime Video）、Hulu是先行者，擁有海量片庫的迪士尼、華納媒體的HBO Max正式加入戰局，更加確認網路影音串流的主流地位。

同樣的趨勢也在台灣發生，國家通訊傳播委員會（NCC）統計的有線電視用戶，在17年創下524.85萬戶高峰後就一路下滑，今年即將跌破500萬戶大關，跌回14年的用戶數，幾乎等於每月都有1萬2000個有線電視用戶「剪線」。這迫使有線電視網如凱擘等，也得擁抱影音串流，在原有封閉的網路開放使用Android TV、Google Play、YouTube，甚至愛奇藝、LINE TV等。

迪士尼在19年11月12日的轉型，肯定會成為企業管理教科書中，不斷被提起的經典教案。過去數10年，迪士尼每年的獲利有40％都來自有線電視用戶，發展網路串流等於是要摧毀原本的獲利，重新追尋新營運模式的企業革命。這不只是穿著西裝改西裝，而是拆掉豪宅蓋豪宅，而且必須一切如常運作。

「破壞式創新」（Disruptive innovation）在產業發展歷程中屢見不鮮，大多是新進的競爭者以全新的營運模式、新技術或新產品來取代舊的產業龍頭；但是，艾格這次Disney+的營運轉型，卻是在企業內部進行破壞式創新，還同時進行多次高風險的企業併購。

迪士尼去年營收將近600億美元，獲利126億美元，這樣規模的企業，擁抱自我毀滅的破壞式創新，絕對是史無前例。

台灣股票上市上櫃公司超過千家，過去30年也培養出台積電、鴻海、宏碁等世界級企業，但多數至今都是「一代拳王」。迪士尼從1支8分鐘的米老鼠卡通起家，經歷多次徹底營運轉型的考驗，高齡91歲的米老鼠毫無疲態，能夠完成內部破壞式創新，破繭而出，永保青春活力，這種功力與企圖，才是美國企業稱霸全球、美國國力百年不墜的最佳保證。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

分享 facebook

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1196期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE