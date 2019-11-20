親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

當祖母了！台東美魔女老師 撿到「空中飄來的錢」將全捐

香港是自由世界的「新柏林」！美參院強通過「護港兩法」

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47今周刊

撰文‧今周刊編輯團隊

10月下旬一個週五傍晚，基隆某高中老師憂心忡忡地找上媒體，「我學校的孩子該怎麼辦？」他說話語速極慢，但話語間都透出不平的怒氣，「如果108課綱要這樣對接大學入學，那偏鄉小校學生只會更偏鄉，我們教育要這樣嗎？」

分享

讓他如此憂心，急著找立委、媒體訴說解釋，都因大學招生委員會聯合會在8月31日公布的「大學參採學習歷程項目內容」草案。這份草案中將高中生的多元選修課對應18學群。這一對應，就讓家長解讀成「是否我孩子沒修到財經學群的選修課，就不能申請進入財經系？」

這位來自基隆的高中老師就是這樣解讀：「有學校根本開不滿18學群選修課，那學生進大學的機會是不是就比別人少？」至於什麼學校開不滿18學群選修課？大家第一時間就想到「偏鄉」。

時代力量立委鄭秀玲早在9月20日質詢行政院長蘇貞昌，她以北一女開課數與屏東枋寮高中相比，前者開了45門選修課，後者開23門選修課，落差不小。鄭秀玲認為，「大學參採學習歷程項目內容」草案中，在學習歷程中，多元選修與18學群連動，以及多元表現中要求高中生提出學習計畫與執行成果，將迫使偏鄉更偏鄉。

教育現場看新課綱

高中、大學校長各有考量

《今周刊》11月初針對全國高中與大學校長（含校長指派代表）發出問卷，高中回收了67份、大學回收35份，針對多元選修與大學個人申請連結一事，高中端認為凸顯城鄉差距加劇者，贊成比例約75％，大學端比例為66％。

針對指考比例下降問題，高中端與大學端呈現截然不同的態度。高中端有近6成贊成教育部應設定指考比例，大學端則僅23％贊成；進一步問，「請問你認為，各系所的指考比例應維持在什麼水準才合理？」高中端選擇「教育部不須規定，由大學自行決定」者僅28％，大學端則逼近6成。

至於是否要提高學測鑑別度，因應今年學測採計分數從五科下調為最多四科，導致同級分增多的情況？高中端贊成有45％，大學端則近6成，這也顯見大學端選才與高中端立場截然不同。

調查結果已指出大家最在乎的還是「城鄉差距加劇」的程度。

招聯會召集人賀陳弘坦言：「變動的時候，偏鄉得到資源不會少於都會，但應變速度是比較慢的，所以效果難免會7折8扣。」所以教育部一直加大力度去彌補偏鄉資源的不足。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，「已經進行約60多場說明會宣導，明年選修學分開設沒有問題，且針對偏鄉有也提供相關配套措施。」其中關鍵的師資問題，包括可邀請社區大學、專業人士開課外，跨校修課或者線上選修等等，教育部都有提供補助。

教育部長潘文忠強調，距離111學年度大學入學還有2年多，而且高一生大部分要上的是必修課，選修會安排在高二、高三，所以教育部會把握時間積極解決教學現場的問題。以選修課不足的學校來說，教育部鼓勵跨校合作，學生可跨校選修，或老師跨校開課等，「現在就有很好的合作案例。」潘文忠說。

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1196期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

1通電話叩回48億投資！「歐吉桑部長」助攻 讓台灣在貿易戰中撿到槍

2019-11-20 11:15

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

為何迪士尼不讓米奇老鼠「安享天年」 還能讓大家愛到死心塌地？

2019-11-20 12:45

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:39

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

別人熄燈他展店！他靠一招進軍美國衝出80％住房率

2019-11-13 13:11

走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

2019-11-13 13:09

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 13:37

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 12:56

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52
看更多

熱門文章

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

不要侮辱我的美！美國女高音diss德國樂評

2019-11-19 11:38

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:39

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

2019-11-13 13:09

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:29

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

印度主廚 蔬食生活家

2019-11-15 11:16

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 15:46

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

別人熄燈他展店！他靠一招進軍美國衝出80％住房率

2019-11-13 13:11

這家飯店鄰近全台最大紅樹林保護區 為旅人打造美好旅遊經驗

2019-11-14 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top