25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

撰文‧今周刊編輯團隊

10月下旬一個週五傍晚，基隆某高中老師憂心忡忡地找上媒體，「我學校的孩子該怎麼辦？」他說話語速極慢，但話語間都透出不平的怒氣，「如果108課綱要這樣對接大學入學，那偏鄉小校學生只會更偏鄉，我們教育要這樣嗎？」

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讓他如此憂心，急著找立委、媒體訴說解釋，都因大學招生委員會聯合會在8月31日公布的「大學參採學習歷程項目內容」草案。這份草案中將高中生的多元選修課對應18學群。這一對應，就讓家長解讀成「是否我孩子沒修到財經學群的選修課，就不能申請進入財經系？」

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這位來自基隆的高中老師就是這樣解讀：「有學校根本開不滿18學群選修課，那學生進大學的機會是不是就比別人少？」至於什麼學校開不滿18學群選修課？大家第一時間就想到「偏鄉」。

時代力量立委鄭秀玲早在9月20日質詢行政院長蘇貞昌，她以北一女開課數與屏東枋寮高中相比，前者開了45門選修課，後者開23門選修課，落差不小。鄭秀玲認為，「大學參採學習歷程項目內容」草案中，在學習歷程中，多元選修與18學群連動，以及多元表現中要求高中生提出學習計畫與執行成果，將迫使偏鄉更偏鄉。

教育現場看新課綱

高中、大學校長各有考量

《今周刊》11月初針對全國高中與大學校長（含校長指派代表）發出問卷，高中回收了67份、大學回收35份，針對多元選修與大學個人申請連結一事，高中端認為凸顯城鄉差距加劇者，贊成比例約75％，大學端比例為66％。

針對指考比例下降問題，高中端與大學端呈現截然不同的態度。高中端有近6成贊成教育部應設定指考比例，大學端則僅23％贊成；進一步問，「請問你認為，各系所的指考比例應維持在什麼水準才合理？」高中端選擇「教育部不須規定，由大學自行決定」者僅28％，大學端則逼近6成。

至於是否要提高學測鑑別度，因應今年學測採計分數從五科下調為最多四科，導致同級分增多的情況？高中端贊成有45％，大學端則近6成，這也顯見大學端選才與高中端立場截然不同。

調查結果已指出大家最在乎的還是「城鄉差距加劇」的程度。

招聯會召集人賀陳弘坦言：「變動的時候，偏鄉得到資源不會少於都會，但應變速度是比較慢的，所以效果難免會7折8扣。」所以教育部一直加大力度去彌補偏鄉資源的不足。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，「已經進行約60多場說明會宣導，明年選修學分開設沒有問題，且針對偏鄉有也提供相關配套措施。」其中關鍵的師資問題，包括可邀請社區大學、專業人士開課外，跨校修課或者線上選修等等，教育部都有提供補助。

教育部長潘文忠強調，距離111學年度大學入學還有2年多，而且高一生大部分要上的是必修課，選修會安排在高二、高三，所以教育部會把握時間積極解決教學現場的問題。以選修課不足的學校來說，教育部鼓勵跨校合作，學生可跨校選修，或老師跨校開課等，「現在就有很好的合作案例。」潘文忠說。

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