1通電話叩回48億投資！「歐吉桑部長」助攻 讓台灣在貿易戰中撿到槍

【文．林信男】

10月下旬，經濟部發布新聞稿，稱電子五哥之一的英業達，將斥資逾新台幣48億元，在台擴增產能，使「歡迎台商回台投資方案」，總投資金額更上層樓；而促成此事的關鍵，是經濟部長沈榮津的一通電話。

經濟部長沈榮津。劉咸昌攝影 分享 facebook

「我一定要打這個電話」，被經濟部臉書小編暱稱為「拚經濟歐吉桑」的沈榮津，在談到美中貿易戰對台商的影響時，加重語氣強調，「電子五哥在大陸生產的這些ICT產品，若想進入美國市場，得繳25%關稅，他們一定會檢討生產基地的問題。」

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「和這些企業都是老朋友了，這種時候，我都會親自打電話」，沈榮津指出，廠商已感受到，現階段，與其將生產線移往其他國家，不如回台投資，避免出現接單空窗期。

美中大打貿易戰

台灣成了受惠者

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）報告顯示，受貿易戰影響，2019上半年，中國輸美商品大減逾25%（約350億美元），導致美國物價上漲，雙方皆蒙受損失，台灣則從中受惠，上半年對美出口，增加42億美元。

近期，美中貿易爭端，暫時進入停火期，且可望簽署第1階段貿易協議，是否會影響台商返台投資意願？沈榮津毫不猶豫地答道，「不會改變」，主因在於，台商已感覺到，企業在中國營運的風險有所提升，因此，台商回台投資、分散生產基地，應會成為長期趨勢。

「25%的關稅還在！」沈榮津說，有意回台投資的廠商，「還有2、30家在排隊待審」，甚至部分原考慮「新南向」的業者，也決定回台。

台商回流拉抬經濟

明年成「投資高峰年」

這波台商回台投資，產業涵蓋伺服器、網通、自行車、汽車零組件，以及汽車電子；沈榮津稱，「這次回來的產業，具備高階、高附加價值優勢，讓台灣被重新定位為『全球高階製造中心』，產業聚落一形成，外商就跟著來了。」

台商回台投資創造的成果，何時會反映在經濟表現上？沈榮津斷言，「明年就會爆發了」，經過1年「暖身」，2020可望成為投資高峰年，成效會更明顯。

據經濟部統計，「台商回台」投資方案，總投資金額達6971億元，估可創造就業人數逾5萬6000人，預計今年底前，到位金額近2256億元。

「根留台灣」方案總投資金額約494億元，估可創造就業人數近3500人，年底前到位金額約56億元；「中小企業」方案總投資金額約304億元，估可創造就業人數約2500餘人，年底前到位金額約53億元。

「投資台灣三大方案」成效（截至11月14日），金額單位為新台幣。（資料來源：經濟部，記者林信男整理） 分享 facebook

2020台灣GDP勝今年

經長樂觀看待

根據主計總處預估，2019年，國內生產毛額（GDP）年增率，可達2.46%，優於香港、南韓、新加坡，明年則上看2.58%；沈榮津分析，明年經濟成長勝今年，主要來自台商回台投資、轉單效應，以及擴大內需等3項因素，「我們樂觀看待（GDP）」。

至於台灣參與區域經濟整合的進度，沈榮津並未鬆口，僅稱產業界已把這件事的重要性「聽進去了」，接下來，除了政府努力之外，外在環境也很重要，台灣是貿易導向國家，市場一定要開放，「（開放）去換個大市場，何樂不為，對不對？」

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