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香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08今周刊

【文．許依函】

香港局勢深陷泥淖，交通癱瘓、資金外逃，連續5個月的抗爭行動與警民衝突，眾人都在問抗爭運動的終點在何方？港府與抗爭者能否對話？

今周刊攝影組
今周刊攝影組
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香港特首林鄭月娥今（19）日的發言，再搭配中國國家主席習近平日前的談話，兩者搭配下，其實已隱隱點破牽動香港未來的關鍵。

「非常希望和平地解決理工大學的事件，但『主導權不在當局』手上，如果『暴徒』採取非常致命的攻擊，他們便難以達到和平解決事情的目標…」香港行政長官林鄭月娥今天出席行政會議前會見記者，拋出這段富饒興味的談話。

值得注意的點是，林鄭月娥為何拋出「主導權不在當局手上」這句話，主詞指的到底是誰？

這或可理解成是「示威者」，是示威者的行動，牽動港府與港警的判斷措施。但從香港中文大學、香港理工大學連續遭到警方圍堵，便能得知，此方的主導權，並非指的是示威者。

關鍵1：主導權不在港府　習近平態度才是指標

時間回推到11月4日，習近平首度在香港示威行動後，面見林鄭月娥，拋出「高度信任且充分肯定她的工作表現」後，隔一周後的11月11日，港警主動包圍多間大學校園，尤其以中文大學校園衝突最高。

緊接著，來到11月14日，習近平於巴西參加金磚國家峰會，選擇在國際場合前，大談「香港問題」，定調「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」

隔不到一周的11月18日，港警再度發動包圍理工大學，爆發嚴重衝突之餘，更是揚言「不排除使用實彈還擊」。

這一來一往，便說明了—— 習近平的態度，正是左右港府、港警執法態度的關鍵。

實際對比兩次習近平對香港局勢談話的措辭，「止暴制亂、恢復秩序」的形容，從「最重要的任務」變成了「最緊迫的任務」。

顯然地，習近平選在國際場合表態，就是對國際社會表態「無須插手管中國內政」，另一方面也是在向港府、港警下指導棋，以「強硬手段」控制失控局面。

關鍵2：習定調「以暴制亂」　港警將更加毫無顧忌執法

令人感到疑惑的是，為何抗爭的戰場從「街頭」轉移到了「校園」？

實際而言，港府頒布「禁蒙面法」，這項措施的目的，便是要打擊前線示威者的士氣，難以再和平上街訴求，而這樣就能率先分化出「和理非派」、「勇武派」出來。

（編按：前線示威者主要分為兩路線，其一是從雨傘運動開始，強調「和平、理性、非暴力」的「和理非」派，另一則是「勇武抗爭」的「勇武派」。）

由於主戰場不再是街頭，這使得前線示威者的族群明顯少去「和理非」派的支持。

少去支持的「勇武派」，儘管持續在街頭上發動訴求，但港警目標不只是要「打擊士氣」，而是「全數擊敗」，於是港警選擇轉移目標到校園，主動發動起包圍戰，試圖全數拿下僅存的「勇武派」。

《孫子兵法．軍爭篇》曾提到「圍師必闕」，意思是大軍圍城時，必定會留一個活門，以便敵人逃生；倘若全圍，敵人便會以「死」相拚。

港警包圍理工大學的手法，一度令人擔憂警方不祭出任何活路，但隨後又同意允許紅十字會人員入校救治傷患，又有多名校長入內帶領學生離開校園，很顯然地，港警並不打算使出最後手段，主要圍城的用意是要持續裂解前線士氣，藉此消弭示威勢力。

關鍵3：鷹派接任警隊、中國人大否定香港法院釋憲... 未來局勢恐更「緊縮」

然而近期的幾則消息，一再顯示北京當局對香港局勢的手段，逐漸加大力道「緊縮」。

屆齡已滿退休門檻的盧偉聰，自2015年出任處長以來，評價不高，尤其反送中運動爆發後，遭批態度軟弱；由於香港行政長官林鄭月娥的提名和建議，中國國務院決定任命鄧炳強為警務處處長。

走馬上任的鄧炳強，被視為是香港警隊的鷹派代表，過去多月曾親自到前線與警員溝通，更曾表明不再需要總部許可即可決定使用武力。

引人非議的是，鄧炳強曾遭指與黑社會的元朗地方人士交往甚密，尤其日前韓國KBS電視台訪問到一位匿名警員，坦承721元朗襲擊事件，是「警方高層刻意安排的時間差」，讓市民感受到需要警察保護的迫切性，不免引人猜疑指示的高層，便是鄧炳強。

與此同時，令人深感不安的局勢出現了。

香港高等法院儘管指出《禁蒙面法》牴觸《香港基本法》，裁定該法違法，但握有法律最終解釋權的中國全國人民代表大會在今天發布談話，直接插手干預。

「香港特別行政區法律是否符合香港基本法，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出判斷和決定」，此番話語無疑是推翻了香港一個兩制特有的「司法獨立性」。

「港人治港，高度自治」的司法基礎之下，才得以建構出「一國兩制」的框架，但隨著《逃犯條例》撤回、港民要求的五大訴求背景下，框架卻越來越被淡化。

很顯然地，港人想要的，港府給不起，在無法對話的空間下，北京當局的緊縮手段，只會出現「自己人打自己」的局面，將香港推向難以解套的困局。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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