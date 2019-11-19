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150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01今周刊

【文．黃健誠】

在買房、看房時，除了看房屋格局等基本條件外，經常有人將有無停車位納入重要考量裡，因為若住在人口稠密的都會區裡往往停車不易，否則就是要每個月花個幾千元租車位。

達志
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買房順便買車位動輒多花上百萬

但「以租代買」真的省很大？

但買房時連同車位一起買，往往多花上一百多萬，不少精打細算的民眾，可能會認為若省下這一百多萬可以在附近的停車場租下幾十年的車位，還不如把購買停車位的錢省下來，但有專家建議，除了要考量自身荷包以外，其實有無車位也會影響到未來的轉手性。

對於小資民眾而言，買房看重的是「高CP值」，要把每一分錢都花在刀口上，因此若是房子附近有停車場的話，可能認為買車位變成一件可有可無的事，不買反而還總價較低，若以一個車位150萬元計算，附近停車場月租三千元計算，若省下這150萬元可以在停車場租下41年的車位，實在省了不少。

不過，住商不動產企研室經理徐佳馨表示，雖然不買停車位，改為「以租代買」，看起來可以「省很大」，但是一味講求CP值，可能會為往後的生活帶來不便，例如，有些社區周遭禁止臨停，若是適逢雨天時，出外採買及接送小孩，停好車後，手上大包小包，還要推小孩，一路從停車場走回家，這時心中恐怕就會感到相當不便。

買車位是加值還是毒藥？

專家：可用房型判斷

另一個買不買車位的考量重點則是「會不會影響轉手性」，徐佳馨說，買車位雖然主要考量的是自身預算及有無停車需求外，但車位也可能會成為房子的「加值投資」或「票房毒藥」，影響未來轉手性。

有些市區內的套房社區，住戶往往是年輕上班族或小夫妻，通常較為倚賴大眾運輸工具，不需要停車位，若是這種套房產品加了車位，總價一拉高確實會影響日後的轉手性，成為「票房毒藥」。

但是，若民眾買的是一般的二或三房型產品，社區看起來車位有限，周遭又不好停車的區域，這時就會建議連同車位一起買下，雖然多付了一點錢，不過對未來的轉手性而言，卻是一項「加值投資」。

不過，徐佳馨也說，若是房子附近好停車、且沒有停車費問題的話，那也可以考慮將買車位的預算省下來，另外，停車位售價一般都加在房屋總價裡，建議民眾買房前，先問清楚車位幾坪、區域行情多少錢，將房屋總價扣掉停車位售價後，算出來的房屋單價比較準確。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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