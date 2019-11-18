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為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50今周刊

【文．林依榕】

台灣國民飲料珍珠奶茶，在全球掀起了一波「人手一杯珍奶」的熱潮，日本人甚至利用珍珠，研發出各種獵奇餐點，例如珍奶飯、珍奶關東煮、珍珠麻婆豆腐、珍珠壽司、珍珠蛋包飯等令人超乎想像的「暗黑料理」；不過日前有網友好奇地詢問「珍珠，各國不能自己做嗎？幹嘛跟台灣買？」引起一陣熱烈討論。

達志
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該名網友在PTT「八卦板」po文指出，珍珠奶茶裡的珍珠，主要成分為澱粉，通常由太白粉，即木薯及竹芋澱粉、馬鈴薯澱粉、蓮藕粉及果膠等凝結成分混合所製成直徑5～10公厘的澱粉球，並添加水、糖及香料，其顏色、口感依成分不同而有差異。如此簡單的備料及製作過程，讓他不禁好奇為何非得跟台灣買「外國難道會製不出來嗎？」

po文一出，眾多網友回應「台灣海底珍珠蘊藏量世界第一啊」、「台灣食品加工世界第一」、「台灣做的比較Q彈吧？」、「便宜啊！一斤煮一鍋，幹嘛自己做」，也有人表示「中國有在賣，而且還會標榜台灣做的」、「可能出產台灣關係，原料標TW有賣點。」

其中，有內行網友點出關鍵原因「台灣物價已經很便宜，品質也不差，自己做還要承擔風險」、「自己做還要找點設廠還要機台，前置成本超高的欸，這波潮流過去後像葡式蛋塔那樣不就死光，傻了才自己弄。」

更有人在留言區底下認真分析「葡式蛋塔會倒的原因除了跟風外，另一個最大原因是台式蛋塔改良，一個十元跟一個三十元，吃起來差不多，傻子也會選台式。珍珠沒這問題，因為本身就是低價競爭財，這就跟日本的真鮭魚卵永遠不會被假的打趴一樣道理。」

不過，台灣國民飲品珍珠奶茶的熱潮，能不能持續在國際間發燒，其他網友建議「工藝和好名聲才是賺錢的附加價值，台灣廠商不好好鑽研更好更有趣的珍珠，只想一招半式賣一輩子，50年後搞不好所有人會認為最好的珍珠來自日本。」

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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