為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

【文．林依榕】

台灣國民飲料珍珠奶茶，在全球掀起了一波「人手一杯珍奶」的熱潮，日本人甚至利用珍珠，研發出各種獵奇餐點，例如珍奶飯、珍奶關東煮、珍珠麻婆豆腐、珍珠壽司、珍珠蛋包飯等令人超乎想像的「暗黑料理」；不過日前有網友好奇地詢問「珍珠，各國不能自己做嗎？幹嘛跟台灣買？」引起一陣熱烈討論。

達志 分享 facebook

該名網友在PTT「八卦板」po文指出，珍珠奶茶裡的珍珠，主要成分為澱粉，通常由太白粉，即木薯及竹芋澱粉、馬鈴薯澱粉、蓮藕粉及果膠等凝結成分混合所製成直徑5～10公厘的澱粉球，並添加水、糖及香料，其顏色、口感依成分不同而有差異。如此簡單的備料及製作過程，讓他不禁好奇為何非得跟台灣買「外國難道會製不出來嗎？」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

po文一出，眾多網友回應「台灣海底珍珠蘊藏量世界第一啊」、「台灣食品加工世界第一」、「台灣做的比較Q彈吧？」、「便宜啊！一斤煮一鍋，幹嘛自己做」，也有人表示「中國有在賣，而且還會標榜台灣做的」、「可能出產台灣關係，原料標TW有賣點。」

其中，有內行網友點出關鍵原因「台灣物價已經很便宜，品質也不差，自己做還要承擔風險」、「自己做還要找點設廠還要機台，前置成本超高的欸，這波潮流過去後像葡式蛋塔那樣不就死光，傻了才自己弄。」

更有人在留言區底下認真分析「葡式蛋塔會倒的原因除了跟風外，另一個最大原因是台式蛋塔改良，一個十元跟一個三十元，吃起來差不多，傻子也會選台式。珍珠沒這問題，因為本身就是低價競爭財，這就跟日本的真鮭魚卵永遠不會被假的打趴一樣道理。」

不過，台灣國民飲品珍珠奶茶的熱潮，能不能持續在國際間發燒，其他網友建議「工藝和好名聲才是賺錢的附加價值，台灣廠商不好好鑽研更好更有趣的珍珠，只想一招半式賣一輩子，50年後搞不好所有人會認為最好的珍珠來自日本。」

分享 facebook

延伸閱讀》

「喝珍奶」成年度流行語！日本人最愛的台灣味還有這些

厲害的不只珍奶！「這款台灣味」熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

日本瘋台灣珍奶！珍珠粉圓近9成來自台灣

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】