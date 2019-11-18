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韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:39今周刊

【文．黃健誠】

國民黨總統候選人韓國瑜上周遭爆料，曾於2011年時買進南港價值7200萬元的豪宅，引發外界對於韓國瑜自稱「庶民」的質疑，但是，在豪宅事件餘波盪樣之際，這星期又被媒體指稱曾買進板橋豪宅及內湖工業宅，讓整起風波越演越烈。

今周刊攝影團隊、Google街景
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上周，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡在回答外界質疑韓國瑜買進南港豪宅一事時，曾提到韓國瑜與李佳芬夫妻倆，在買進南港房產前，先處份內湖的房子，但據媒體追查，卻發現韓國瑜夫妻在買進南港豪宅前處份的內湖房產，疑似就是總價約3千多萬的工業宅建案「新潤峰哲」，甚至還扯出貴婦炒房團，不過面對諸多質疑，韓國瑜則以「之後會一次說明」回應，也讓外界始終像是「霧裡看花」，更加深不少疑問。

工業宅房價便宜2成以上

小資族可進場撿便宜？

不過，整起事件引發民眾對於工業宅的好奇，而工業宅房價會低於周遭房價二到三成的「優勢」，是否能成為買房預算不足的民眾考量的方向之一？住商不動產企研室經理徐佳馨指出，所謂的工業宅，全稱是「工業用地事務住宅」，指的是原本應該做為廠房、廠辦之用的建築改為住家使用，在法律規定之下，有遊走法律邊緣的問題，但房價低了兩到三成，確實有吸引人之處，不過還是有些缺點。

徐佳馨解釋，工業宅在購買時，貸款成數較低，而價格便宜的原因主要是因為取得土地成本較低，自然會反映價格上。另外，工業宅本身有其不便之處，像是因為遊走法律邊緣，因此或多或少要承受違規使用的取締風險，甚至有些地方政府可能會用拉高房屋稅的方式抑制市場性，因此購買工業住宅產品前，一定要審慎評估。

「管不著鄰居要幹嘛」

工業宅雖便宜卻要注意這些事

而在工業住宅本身就是工業用地的情況下，雖然可以申請自用住宅享有自用稅率優惠，水電也能比照一般住宅的費率，不過，缺點就是不能辦理政府優惠房貸，入住時也不能管「鄰居要幹嘛」。徐佳馨舉例，就算鄰居要開工廠，其他住戶也管不著，像是假設住工業宅的鄰居開了麵包工廠，讓整個社區天天充滿麵包味，雖然香歸香，但聞久了恐怕成為惡夢一場。

另外，因為工業區的標準較住宅區寬鬆，若是因鄰居製造噪音或是排放污染源而被侵擾，最後也只能無可奈何，咬牙忍受。目前工業宅除了有部分自住客外，也有不少投資客看準價格便且的優勢進場，出租的投報率較佳，雖然未來的轉手性可能受大環境影響，卻仍有不少人願意進場撿便宜。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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