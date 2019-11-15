「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

▲示威者在暢運道及漆咸道南交界與港警對峙 分享 facebook 【撰文 黃健誠】

「校門口堆滿雜物，手無寸鐵的學生只能用身邊找到的東西頑強抵抗港警的催淚彈、橡膠子彈。」就像遭遇戰亂一樣地連夜撤逃，這是鄭同學離開當天晚上看到的場景，只是沒想到這樣的場面竟然在香港的大學校園中上演。想起他的朋友們，鄭同學嘆了一口氣說：「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了。」

食物愈來愈少

中大臺生返臺前面臨的生存壓力

香港從反對《逃犯條例》到現在已經五個多月，示威活動不但未有降溫之勢，反而還越演越烈，抗議活動甚至蔓延至大學校園內，警方在香港中文大學、香港城市大學及香港大學內與示威者發生衝突，讓原本在示威活動範圍外、學生的避難所裡，汽油彈、催淚彈及橡膠子彈橫飛。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

就讀香港中文大學的大四留學生鄭同學前天(11月13日)晚上搭乘華航班機，就像逃難般倉皇離開香港，從決定回家到真的搭飛上飛機過程只有10小時。他在凌晨12點30分返抵國門，但是，回到臺灣的當下卻不如以往開心，反而像有塊大石頭，重重地壓在心頭上，他用「五味雜陳」形容自己當時的心情。

▲香港警民衝突場面越演越烈。(圖片來源：取自 香港大學學生會校園電視臉書) 分享 facebook

「那天下午，我看到陸委會包車前往機場的訊息已經五點多了，但發車時間是四點半。」錯過發車時間的鄭同學，只能獨自拎著一卡大行李箱，想一路橫跨廣大的中大校園，從後山前往校門口，儘管路程可能要走上一小時，但他已經別無他法。

走不到一半，幸運的他遇上學生自發組成的巡邏隊，巡邏隊用學校物業管理處的車子載他到了校門口，他被眼前的景象震懾住了，「看著為了阻擋警察而用雜物堆成的工事及磚頭做的路障，彷彿學校已自成一國，我不知道學校什麼時候已經變成這個樣子了。」

出了校門口，鄭同學走在中大聯外的主要公路上，步行大概一、兩公里後，遇到一個圓環，這裡已是聯外車輛想前往中大校園最後可通行的地方，當時很多車都塞在此處，他隨手招了一輛車，想前往九龍搭乘機場快線，而車上同樣有另一名想前往太子的女學生，鄭同學心裡盤算著「等到了太子，再轉搭計程車到九龍的機場快線。」

在離開宿舍前，他明明已經先上網確認機場快線仍正常營運且站站都會停，但直到在太子轉搭計程車時，司機才告知他機場快線已暫停營運，最後他是花上數百港幣的計程車資，才順利到達機場。

「我離開學校的狀況已經稱得上幸運了，如果其他人想靠自己的力量離開學校，真的很不容易，而且當時情況危急，時間越晚，受到的阻礙恐怕只會愈來愈大」歷經12日中大校園爆發嚴重衝突的鄭同學這麼說著。

鄭同學還說，中大相當仰賴聯外交通所運進來的物資，當他要離開時，宿舍內的食物已經愈來愈少，愈來愈多的，只有廚房散發臭味的垃圾，以及聯外交通不便引發的生存壓力。

愛香港卻遇見抗暴景象

臺生：「香港人沒其他選項了」

歷經波折後抵達香港機場的他，心中沒有一絲返鄉放假的欣喜感，取而代之的卻是「這個城市可能沒有未來了」，同時也為香港的朋友們感到憂心，喜歡香港卻看到這座城市面臨這番景況，他內心不免蒙上了一層灰。

鄭同學來香港唸書三年多的時間，深刻地愛上這塊土地，從學了廣東話之後，一改以往對香港人冷漠的印象，反而覺得香港人其實跟臺灣人很像，看到香港人另一種熱情的樣態，「你怎麼會不喜歡這裡呢？」鄭同學說。

但他所愛的香港，在反送中行動爆發的這幾個月來變了調，香港的氛圍愈來愈嚴肅，學校的同學似乎也因此變得較情緒化，雖然並不全然認同以暴力手段抗爭，但他相當支持香港人爭取民主自由，「面對政府的不作為、不回應，香港人似乎沒有其他選項了」，沒想到警察又選擇用以暴制暴的方式壓制，最後只是加大反彈力道，讓事情變得更嚴重。

社群媒體充斥朋友「不自殺聲明」

民主貴在「自己掌握未來」

他有些朋友是屬於抗議者中的「勇武派」，經常著全身裝備，拿起棍子與警察對抗，想起他們最讓人心疼的是，明明聽見他們互相提醒著要注意安全，卻有人不幸先被警察逮捕，而這些被警察逮捕的人，在被警察架走、拿下口罩，雙手遭反綁腰後之際，會先大喊自己的名字，並強調自己不會自殺，若是之後有人發現他們的屍體，那表示他們是被人害死的。

▲香港理工大學為孫中山銅像戴上口罩。(圖片來源：取自 香港大學學生會校園電視臉書) 分享 facebook

這類發表「不自殺聲明」的影片，不斷地在鄭同學的社群媒體上流傳，看到愈多，無力感就愈重，現在他唯一能做的就是在自己的臉書或IG上盡力轉發香港正在發生的事情，讓更多人看見。

「很多人覺得香港不應該有這麼多暴力衝突，因為香港是世界的香港，可是，香港人覺得自己的未來、自己的城市要掌握在自己手上，這些行動已不只是『反送中』，而是『抗暴』」。鄭同學說，回到臺灣才深切感受民主的可貴，所以臺灣人更應該好好把握，趁還能投票時候決定自己的未來。

至於香港的未來，鄭同學還是期待紛擾能夠盡早停歇，他還是期盼有天能回到香港繼續完成學業、找工作，「雖然學校公布明年1月6日開學，但看看現在香港的情勢，好像一切變得沒有這麼確定了。」

在搭機離港時，雖然有種死裡逃生的感覺，但想起香港人持續與政府對抗，他仍覺得心裡相當不踏實，就好像虧欠了香港這塊士地，雖然知道自己就算留在香港，也沒辦法做什麼，但心裡總是迴盪著一個聲音「他們還在奮鬥，我卻離開了」。

分享 facebook

延伸閱讀》

外資錢多多 9月以來狂買台股不罷手 這10檔營收成長股可望再攀高峰

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商踩剎車 暫緩出貨尖端設備給中國

台大電機碩士去「拉保險」浪費了？破解「保險業務就是出張嘴」的迷思

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】