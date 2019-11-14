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12強／抗美防長打 中華隊推側投吳昇峰先發

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18今周刊

【文．劉煥彥】

在美中貿易戰及全球產業結構位移的背景下，鴻海集團海外佈局正在變化。鴻海副董事長李傑首次公開提到，在美國威斯康辛州、以面板六代廠為主的百億美元投資智慧製造園區，未來不會只單純生產面板，還會有軍民兩用、航空業、汽車業及智能化的應用。

鴻海董事長劉揚偉（右）與副董事長李傑出席法說會。攝影唐紹航
鴻海董事長劉揚偉（右）與副董事長李傑出席法說會。攝影唐紹航
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鴻海董事長劉揚偉則表示，隨著世界工廠的概念變成區域製造中心，印度及東南亞等地都是鴻海海外佈局的重點，「像越南、墨西哥都是熱點，鴻海都將不落人後」。

鴻海今（13）日在新北市土城總部舉行法說會，上百位中外法人踴躍出席，在台灣的外國媒體也幾乎到齊，顯示鴻海集團受到各方關注的程度愈來愈高。

鴻海副董事長李傑在法說會中回覆法人提問時，提出了上述說法，但並未對此多做說明，惟不久前才傳出美國政府希望台積電赴美設廠，因此鴻海今天說法頗讓外界有想像空間。

2016年鴻海入主的日本百年家電大廠夏普，曾在2012年發布新聞指出，夏普透過長期合作的美國航空電子設備大廠Rockwell Collins（現名為Collins Aerospace），打進了美國波音公司供應鏈。Rockwell Collins採用夏普的LCD面板，開發出新一代的「玻璃駕駛艙」（Glass Cockpit）航電設備，並且獲得波音公司採用，作為波音下一代主力產品、787夢幻客機的駕駛艙設備。

不僅如此，夏普從1991年就與Rockwell Collins在航電設備上合作，因此在航空業市場有豐富經驗。

劉揚偉：威州投資案進行中

無規模縮小情事

對於美國威斯康辛州投資案進度，鴻海董事長劉揚偉澄清，目前持續進行，並非外傳的規模縮小。

他說：「市場會有外在變化，所以項目調整是自然現象。我們不是政府機關或研究機關，研究機構可以提研究計畫是十年不變的，但我們ㄧ定要隨著市場改變而調整。」

副董事長李傑則說明，威州投資案要做到三個B，第一是Building（建築），例如威州廠規劃的最大廠房已經在上個星期封頂（安裝屋頂）；

第二是Body，就是人才。鴻海透過「富士康未來菁英人才」計畫，與普渡大學、西北大學、喬治亞理工學院、威斯康辛大學、密西根大學、伊利諾大學香檳分校等美國ㄧ流大學合作，招募美國的應屆畢業生成為鴻海集團在美國的儲備幹部；

第三是Business（業務），未來威州廠不僅是做智能製造，還要做智能製造的服務、5G、資料中心、高性能運算等新業務。

印度及越南佈局

對鴻海都有戰略意義

在其他海外佈局上，財務長黃德才說明，東南亞及印度都按計畫佈局，且之前劉揚偉曾提過，印度及越南對鴻海集團「都有戰略意義」，產能建置會根據客戶需求而逐步展開。

根據鴻海過去公告，近兩年鴻海對越南的投資金額是63億元台幣，對印度投資金額是110億元台幣。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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