走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

文 / 陳亭均

我們家的小朋友很會交朋友喔！」李心潔像在感嘆什麼似地說著話。她今年43歲了，卻仍習慣睜著一雙滴溜溜的大眼睛，露出比小女孩還燦爛的笑容，瞳孔裡的大眼珠子滾過來、滾過去。

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談起那對雙胞胎寶貝兒子，她的神色又更靈動了些，「我們家有一個院子，屋裡屋外都有很多螞蟻，有人說螞蟻會咬人，但是我兒子從來沒被咬過，因為他們最喜歡跟螞蟻、蝸牛交朋友。」

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「有一次，兒子同學的家長送了他們幾隻毛毛蟲。」母子3人便成日盯著毛毛蟲看。過了一陣子，軟軟的蟲子變成了硬硬的蛹；又過了一陣子，蛹裂了開來，毛毛蟲不見了，幾隻新生的蝴蝶緩緩張開牠們溼透的翅膀，「我對他們說，這個就是幸福的力量喔！」

「蝴蝶在羽化時，看起來卻很掙扎，沒有人能幫忙牠們。在一次又一次的掙扎過程中，翅膀才會慢慢變硬，才能飛。」李心潔笑道：「我想這就是成長吧，那是毛毛蟲的一種韌性！」

「等待毛毛蟲變成蝴蝶的時刻，那就是幸福的力量，是金錢買不到的東西。」母親對兩個兒子這麼說。她又露出天真的笑容：「愛和溫暖，希望兒子們可以學會，如何去愛所有的事物。」

自從幾年前懷孕、生子，李心潔足足有3年時間在螢幕前銷聲匿跡，然而她卻一口答應了導演林書宇的邀約，演出電影《夕霧花園》，最近將上映。17年前，李心潔就以《見鬼》奪下金馬影后，「鬼后」這個稱號接著便如影隨形地跟了她許多年，「十多年來，許多邀約都是找我演類似的角色。」

演好女性角色 刻畫大馬的時代悲歌

走過20、30、40歲，這個女人卻依然不想被定型，她認為，累積了人生和歲月的歷練，「我想演出馬來西亞的故事，也想要演好一個女性的故事。」

《夕霧花園》就是她在等的劇本，這部戲改編自大馬作家陳團英的同名小說，獲選第六屆英仕曼亞洲文學獎。故事是很深沉悲傷的，就像許許多多亞洲國家，馬來西亞也經歷過一段日據、英國殖民、馬共和人民共同交織出的時代悲歌，《夕霧花園》和李心潔，則決定凝視二戰時活生生劃在故鄉上的傷痕，今年她更靠著這部片，再次入圍了金馬影后。

從小在馬來西亞鄉村成長的李心潔，對那片土地的情感很深，「小時候，我並沒有聽到很多那個時代的故事，但外婆告訴我們，日本人打來時，他們有多害怕，要怎麼躲藏。」她輕嘆：「後來我看了許多那個時代的紀錄片，慢慢更知道人們遭遇的創傷。戰爭時，太多人變成受害者、犧牲品，無論是要離開、或是要繼續存活，都必須背負著那些東西活著。」

現實是殘酷的，直到現代也沒例外。李心潔在馬來西亞創建「小黃花教育基金會」搞慈善。前陣子有一位原住民老人家去世，幾位好友聽到便著手為亡者籌備喪葬費用，李心潔還到了老者的故鄉。

「到了那裡，我非常驚訝！那裡離首都吉隆坡不遠，是個原住民村落。」然而相隔短短的距離，那裡卻是個與世隔絕、貧窮至極的地方，「有個18歲女孩，甚至不知道吉隆坡是馬來西亞的首都。」

結婚前1年，她獨自前往印度旅行，在那個國家，富貴與貧窮的距離更短，「天堂與地獄那麼近。我走過黑暗，才能得到幸福。」她那時候寫下這麼一段話，就像毛毛蟲匍匐、化蛹、羽化、掙扎的過程，李心潔很清楚無論對個人、或對整個世界而言，要走下去都得穿越黑暗。

即使看到辛苦人們的生活，但李心潔不認為人們面對宿命，只有莫可奈何一途，「要有正能量！從小我就想成為天使，帶給大家笑容！」

她談起自己成長的馬來西亞家庭，「我爸爸、媽媽是相親結婚的，婚前根本不認識對方，互相不了解，就睡在一起了。」從小老爸老媽的磨合，就像在演「台灣8點檔」，「情緒非常濃烈、很戲劇性，吵架的時候很激烈，快樂、悲傷、痛苦全表現出來。」

身為長女，「我覺得我7歲的時候就已經長大了，我覺得我必須保護弟弟和家人。」李心潔笑說訣竅就是，「用精神、時間去愛人，去認識他們、去認識自己。」這番話又是正面得不可思議，可是她眼神透露出的信念，又像是不容質疑。

靠父母給的愛 撐過事業、婚姻低潮

「他們雖然吵，但是付出的愛卻很多！」她說自己的爸媽，從互相埋怨到接受、釋懷、放下，這一路也走了快數十個年頭，「因為這些愛，我度過很多低潮。」

當年李心潔不到20歲，就被導演張艾嘉挖掘來台灣走星路，「我人生中，只有唯一一次想過要放棄，就是當時。我第一張唱片，賣得非常慘，那時有很大很大的挫敗感。隔年過年回家，家裡好安全，讓我一度不想再回台灣。」她又大笑：「但是啊，我只猶豫了2秒鐘喔！」

李心潔說，父母雖然吵吵鬧鬧，卻是全世界給她最多愛的人，「我爸做摩托車生意，他以前老是跟我說，『如果發展不順利，那就回來，我會把你訓練成馬來西亞摩托車界的第一把交椅。』」李心潔只要生病，無論身在世界的哪裡，家人都會衝去相陪，「一次突然盲腸炎，動手術，爸媽兩個人一起飛過來！」

「我爸爸70歲時，我又替他們兩個人辦了一場婚禮，」老爸在台上對著媽媽表白，緩緩念出：「我李綽森娶你黃燕莉為我的妻子，而這是我對你的承諾，我將對你忠實……，我們將共度順境、逆境，直到地老天荒。」母親忍不住流下眼淚。

最近媽媽老是要李心潔幫她找塔位，「以後要跟爸爸葬在一起。」這可能就是她心裡頭情感最真誠的表現了。

李心潔幾年前嫁給導演彭順，彭順曾出軌外遇，她沒有特別迴避這個問題，但她又開朗大笑說：「剛面對挫折，智慧不夠的時候，會很迷失，應不應該堅持，而且很低落、很低潮都會有。但人生只能選一條喜歡的路走！」

在《夕霧花園》裡，李心潔飾演的女性曾被關入戰俘營，後來卻與男星阿部寬飾演的日本園藝師產生了情感，愛與恨、無常，「終究都還是要回到一顆人性的內心。」才有辦法和解，並且從黑暗裡，再向前邁步；而她說的「愛」，可能就是使力點，就像毛毛蟲化為蝴蝶那樣。

李心潔站起身，在誠品行旅套房裡的電影背板前拍照，她大笑，「我好像在拍證件照喔！」跟攝影師胡扯了起來。

她迷上畫畫很多年了，有一幅藍色的畫叫作《心之光》，上頭金色的線條像貝殼那樣層層疊疊，鋪滿畫面，左上角則有一天藍得像海的色塊，「我想潛到心裡面的海裡，看看很多黑暗的部分，面對它，處理它，應該反而能看到什麼喔！」

李心潔

出生：1976年

現職：演員、歌手

代表作： 唱片《自由》、《裙襬搖搖》

電影《見鬼》、《想飛》、

《20、30、40》、《夕霧花園》等

成績單： 第39屆金馬獎影后、

馬來西亞十大傑出青年

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