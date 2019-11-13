「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

文 / 陳柏樺

新制勞退基金收益與報酬率近期皆創新高，但自行提繳的勞工比率僅8％。有媒體揣測，自提率低是因為低薪，但許多調查結果都指向勞退能否提供自選投資方案，才是影響自提意願的關鍵。

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勞動部日前公告今年前9月各基金管理績效，其中，與多數上班族關聯最大的「新制勞工退休基金」，前九月報酬率達8.47％，收益金額1948.6億元，雙雙改寫歷史新高。不過，這亮眼的成績也引發關於勞退新制「自提比率偏低」的討論。

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目前的勞工退休金制度，除了屬於社會保險的「勞保年金」之外，尚有第二層退休金保障，即個人帳戶制的「勞工退休金」，資金來源為雇主強制為員工提撥薪資的6％，勞工還可自主提撥1％至6％進入個人退休金帳戶。由於雇主每月已為員工提撥，因此勞退基金操盤績效必能「雨露均霑」，只不過因為自提率低，雨露均霑的程度也就無法有效放大。

自提率偏低 不全因低薪

的確，勞退新制實施14年以來，參加自提的勞工始終不多，至今年9月底約僅8.46％。事實上，參加現制勞退自提的好處不少，包括節稅——即自願提繳退休金的薪資，可從當年度個人綜合所得總額中遞延至未來領取勞退金時再行計算；另外，自提勞退金當然也能加碼分配勞退新制基金的投資收益。

自提條件不差，但參與者寥寥的情形，有媒體歸因於「低薪」，因從提繳者的薪資級距來看，薪資愈低，自提比率愈低；反之，薪資愈高，自提比率愈高。但這樣依數據做的簡單推論，符合實情嗎？綜觀近年由不同民間機構所做的調查可發現，「錢不夠用」確實是原因之一，但並非唯一因素。

如中華民國退休基金協會與本刊在去年9月合作的「勞退開放自選投資平台意向調查」，「薪資太低、錢不夠」是未自行提撥的原因首位，占三1.5％，然而「不知道可自行提撥」者的占比也不遑多讓，高達31％。

再看2016年6月，同樣是中華民國退休基金協會與本刊合作的「退休規畫投資態度調查」，未提撥的前三大理由包括「政府投資收益太差」、「薪資太低」、「不知道可自行提撥」，分別占26.9％、23.9％及23.4％，接著則是「無法自主投資」的18.1％。

上述理由中，「低薪」確實是政府須嚴肅面對的長遠課題，而「不知道可以自提」則與政策宣導有關，至於「對政府操盤沒信心」、「無法自主投資」等，實際上可透過制度設計來改變。更關鍵的是，從歷次調查結果來看，勞工能否自主選擇投資方案，確實會大幅影響勞工自提的意願。

依據本刊去年9月的調查，7成1的勞工支持勞退制度「開放自選投資標的」，愈年輕的勞工，支持度愈高，且若開放自選，有6成3勞工願意自行提撥，並承擔「盈虧自負」風險。相似的結果也呈現在施羅德投信去年七月的調查中，若推動自選投資制度，勞工願意增加自行提撥的比率達62.9％。

進一步分析各年齡層的態度，勞工自選投資標的，年輕族群的接受度最高，在16年的「退休規畫投資態度調查」當中，15到39歲族群的贊成比率達7成，但是贊成比率也明顯隨年齡層增加而下滑。

年輕族群傾向自主投資

自主投資對年輕人的吸引力高過年長者，這樣的結論不令人意外，畢竟現行勞退基金，不分社會新鮮人或屆退族群，全都採用同一套投資方案，對勇於承擔風險、追逐高報酬的年輕人來說，當然會覺得受到束縛。

事實上，同樣是以前九月的績效來看，有區分「保守型」、「穩健型」、「積極型」等三種投資策略的「私校退撫儲金」，穩健型與積極型的累積報酬率分別達到12.98％、15.55％，表現比「創歷史新高」的勞退基金還優異。私校退撫金為民營退休金管理機制，特性為自主選擇、自主管理、自主提撥，自由度較高，投資績效也不差。

如此的績效表現，一方面顯示出勞退基金若能導入自主投資機制，有助於整體績效的拉升，另一方面，也顯示開放自選投資，更有機會以績效為訴求，提高年輕族群自提勞退金的意願。不過同時也得強調，即使勞退開放自選投資，仍必須保留「交給政府穩穩操盤」的選項，對應保守型、穩健型參與者的選擇。

此外，由基富通網路基金銷售平台主辦、被定位為「勞退自選實驗平台」的「好享退」退休投資專案，已於十月首度扣款。計畫雖未提供稅負優惠，但目前仍有4.1萬人參與定期定額扣款；其中，選擇保守型基金方案者僅占21％，積極型、穩健型方案者合計則占79％，由此亦見「自選投資」對於勞工加碼參與勞退的吸引力。

過去幾年來，全台超過600萬採用勞退新制的勞工中，自主提撥勞退金的人數有緩步增長，從去年底52萬人，依最新統計，已來到58萬人，比率也從去年底的7.68％提高到8.64％，但比率仍偏低。而無論是為了持續推升績效，或加強民眾自提的誘因，開放勞退自選，都是合情合理且有效的解方。

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