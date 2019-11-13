商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

撰文‧今周刊編輯團隊

十月底的台北街頭已經很有秋意，敦化南路二段上，一整排的台灣欒樹迎風，是屬於台北獨有的風景。

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倚著欒樹叢邊的一棟大樓，從這裡走出來的臉孔卻很不台北，有印度、美國、英國、加拿大、香港、新加坡等十多個國家的人，集合在這裡上班。這裡是戴爾科技集團（Dell Technologies）的台灣分公司。

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包下整棟樓還不夠

戴爾每二個月多租半層樓

「戴爾科技集團對台北的辦公樓需求很嚇人，他們開出的需求是，差不多每2、3個月就要擴充半層樓。」一位大型商仲負責人說。

敦化南路二段上的「台北國際大樓」分A、B兩棟，各二十八層樓，A棟除了僅剩國泰集團零星的子公司外，幾乎已整棟被戴爾包下，早已是既成事實的「戴爾科技大樓」。而B棟今年以來也被戴爾陸續進駐，一如商仲負責人所說，如今已有6個樓面都是戴爾租下。

「戴爾科技在台灣共有1600多人，其中有超過1500名都是研發工程師。」戴爾台灣分公司企業溝通部門經理邱德智說明戴爾在台灣的布局。戴爾深耕台灣，台灣早已是戴爾全球研發與人才培育的重鎮，並幾乎一肩扛起集團主要產品的研發大任。

微軟在台擴增AI研發

蘋果、臉書、亞馬遜也搶進駐

其實，不只戴爾悄悄地加速在台擴張、安靜卻狂猛地擴增辦公大樓使用面積；同一時間，微軟也表示，未來5年內，要在台灣增加至少200名以上AI研發工程師。目前微軟是位在忠孝東路五段上的「國泰置地廣場」最大房客，如果增加人力的計畫落實，微軟在這個頂級商辦裡，可能還得更擴大辦公室面積了。

事實上，不只以上兩位外商大咖提高對台灣的投資，前年底才剛落成的台北南山廣場，如今已吸引臉書、亞馬遜與蘋果等全球A咖級的網路科技業者，紛紛搬遷於此。

這些大咖對自家辦公室面積、甚至於坐落位置，向來都三緘其口，但消息終究傳出，「FAA（FB、Amazon、Apple合併簡稱）每家搬進南山（廣場），辦公室面積都陸續擴充了一倍以上，現在至少都租下一整層樓以上（蘋果是兩層），顯然要在台灣大展手腳。」不只一位商仲負責人證實。

101慘澹10年才滿租

南山廣場1年就達標

2003年正式落成、跨進台北A級商辦市場的101金融大樓，當時商辦市場一路慘澹，不只進駐率遲遲無法拉升，甚至一度市場傳言每坪租金可能「破2」，也就是每月每坪租金不到2千元，幾乎要跌破全球摩天大樓裡的最低價格。

這樣的慘況足足走了10年，直到2013年，6萬坪的辦公大樓面積才突破9成的招租率。緊接在後，2015年推出的「國泰置地廣場」，擁有2.5萬坪的辦公室面積，當時創下不到3年時間就突破9成招租率，已經引發市場驚喜；沒想到2017年底接棒的台北南山廣場，創下短短不到1年時間就已突破9成招租率，正式拉出台灣商辦市場一根長紅棒，宣告久違的春天來了！

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