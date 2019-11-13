親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

檢仔聊齋：拋棄法律專業，載歌載舞的檢察「秀場」

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16今周刊

撰文‧今周刊編輯團隊

十月底的台北街頭已經很有秋意，敦化南路二段上，一整排的台灣欒樹迎風，是屬於台北獨有的風景。

分享

倚著欒樹叢邊的一棟大樓，從這裡走出來的臉孔卻很不台北，有印度、美國、英國、加拿大、香港、新加坡等十多個國家的人，集合在這裡上班。這裡是戴爾科技集團（Dell Technologies）的台灣分公司。

包下整棟樓還不夠

戴爾每二個月多租半層樓

「戴爾科技集團對台北的辦公樓需求很嚇人，他們開出的需求是，差不多每2、3個月就要擴充半層樓。」一位大型商仲負責人說。

敦化南路二段上的「台北國際大樓」分A、B兩棟，各二十八層樓，A棟除了僅剩國泰集團零星的子公司外，幾乎已整棟被戴爾包下，早已是既成事實的「戴爾科技大樓」。而B棟今年以來也被戴爾陸續進駐，一如商仲負責人所說，如今已有6個樓面都是戴爾租下。

「戴爾科技在台灣共有1600多人，其中有超過1500名都是研發工程師。」戴爾台灣分公司企業溝通部門經理邱德智說明戴爾在台灣的布局。戴爾深耕台灣，台灣早已是戴爾全球研發與人才培育的重鎮，並幾乎一肩扛起集團主要產品的研發大任。

微軟在台擴增AI研發

蘋果、臉書、亞馬遜也搶進駐

其實，不只戴爾悄悄地加速在台擴張、安靜卻狂猛地擴增辦公大樓使用面積；同一時間，微軟也表示，未來5年內，要在台灣增加至少200名以上AI研發工程師。目前微軟是位在忠孝東路五段上的「國泰置地廣場」最大房客，如果增加人力的計畫落實，微軟在這個頂級商辦裡，可能還得更擴大辦公室面積了。

事實上，不只以上兩位外商大咖提高對台灣的投資，前年底才剛落成的台北南山廣場，如今已吸引臉書、亞馬遜與蘋果等全球A咖級的網路科技業者，紛紛搬遷於此。

這些大咖對自家辦公室面積、甚至於坐落位置，向來都三緘其口，但消息終究傳出，「FAA（FB、Amazon、Apple合併簡稱）每家搬進南山（廣場），辦公室面積都陸續擴充了一倍以上，現在至少都租下一整層樓以上（蘋果是兩層），顯然要在台灣大展手腳。」不只一位商仲負責人證實。

101慘澹10年才滿租

南山廣場1年就達標

2003年正式落成、跨進台北A級商辦市場的101金融大樓，當時商辦市場一路慘澹，不只進駐率遲遲無法拉升，甚至一度市場傳言每坪租金可能「破2」，也就是每月每坪租金不到2千元，幾乎要跌破全球摩天大樓裡的最低價格。

這樣的慘況足足走了10年，直到2013年，6萬坪的辦公大樓面積才突破9成的招租率。緊接在後，2015年推出的「國泰置地廣場」，擁有2.5萬坪的辦公室面積，當時創下不到3年時間就突破9成招租率，已經引發市場驚喜；沒想到2017年底接棒的台北南山廣場，創下短短不到1年時間就已突破9成招租率，正式拉出台灣商辦市場一根長紅棒，宣告久違的春天來了！

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1195期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

別人熄燈他展店！他靠一招進軍美國衝出80％住房率

2019-11-13 13:11

走過老公外遇、事業低潮…入圍金馬影后李心潔的生命課

2019-11-13 13:09

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 13:37

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 12:56

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

「上網｣沒什麼了不起！你一定得「上鏈｣！跨國做生意、就醫後病歷帶著走、保險理賠兩周變3天…

2019-10-23 13:09

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

家族帶失智基因她卻沒事 女子被發現有能抵抗阿茲海默症的基因突變

2019-11-12 15:38

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:04

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 13:37

女兵上戰場

2019-11-06 13:41

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

2019-11-13 10:28

面對死別的勇氣與抉擇

2019-11-07 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top