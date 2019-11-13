房市10年後會如何？專家：六都若治理不夠理想 恐難逃「此困境」

【文．蘇君薇】

現在房價高到讓人難以買房，房市景氣不如以往，未來10年房子是否會更搶手或是滯銷？房市專家胡偉良從三個面向分析，表示房子是否會滯銷很難預測，「但肯定不會變得比現在更搶手。」

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房市專家胡偉良在《胡偉良的房產觀點》中說明，以目前的趨勢來看，可從未來房地產的需求、未來城市群的分佈，以及房地產市場的「金融模式」變化來分析。

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首先，從未來房地產的需求來看，台灣未來的房地產需求，大致上會下降，只是速度快慢的問題，且根據預測，台灣的人口將逐年減少，2030年至2035年，每年人口減少幅度將高達960萬人，而消失的勞動力人口，意味著長期的購房需求也會消失，由此可見，房子會不會滯銷很難預測，但肯定不會變得比現在更搶手。

再來，從未來城市群的分佈來看，假設是住在人口、教育、醫療、商業資源高度集中的城市群，即便非核心城市，10年後房子依然搶手，若是住在交通不便、人口常年流出，或是處於城市群邊緣地帶，房子供過於求，未來房子必定滯銷，更直白的說，六都以外的都市定會面臨此困境，甚至六都治理不夠理想的城市也難逃此困境。

最後，從房地產市場的「金融模式」變化來看，胡偉良說，長期以來，借貸最重要的抵押品就是房地產，這些年來，房子就是最好的信用抵押物，資金優先流入房地產當中，讓房產的保值增值屬性凸顯，但房子的金融性加上高槓桿，雖然剛開始增長很快也不可能持續下去，未來房產的抵押品屬性可能會降低。

綜合上述三大面向，胡偉良說，未來房地產市場無論怎麼變，「房子要再想像以前那樣搶手，已經不現實了。」他也呼籲，若購房者手裡略有積蓄，可買間套房或換間更舒適的房子自住，但若想把手中的閒錢都換成房子，甚至還想加槓桿囤房，還是早點清醒較好。

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