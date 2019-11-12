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台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40今周刊

【文．林宏文】

近來有關台積電與三星在晶圓代工產業競賽上，台積電顯然占了上風，不論製程技術、良率及量產規模都遙遙領先，也因此搶下蘋果、華為、超微、高通等國際大廠肥單。台積電因為產能滿載，因此資本支出大增，市值衝破八兆，排名又擠入全球前二十強，確實是風光無比，達到台灣企業無人能比的境界。

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但是，所有美好遠景背後，總有一些令人揮之不去的隱憂。最近國際間發生幾件與台積電相關的大事，從美國限制台積電替華為代工、希望台積電赴美設廠，到許許多多要求台積電在美中兩國間「選邊站」的聲音，都已變成台積電無法迴避議題，這些事情若沒有好好處理，很可能對台積電造成致命一擊。

而且，展望未來十年，只要美中貿易戰持續進行，這些煩人的議題仍會揮之不去，三星與台積電的競賽，也將從技術、良率及服務等產業上的競爭，變成與大國合縱聯盟、政治遊說等不同戰場的比賽。

換句話說，台積電與三星的戰場，將從現在的「產業經濟學」，延伸到未來的「政治經濟學」。尤其是要如何在美中兩大國中求取平衡發展，甚至必需適時的選邊站，將是這場世紀之鬥的決勝關鍵，也會嚴格考驗兩家公司高層的決策智慧。

三星「抓耙仔」作法

靈活操作趁勢崛起

在這個充滿政治角力與利害關係的新戰場，台積電是白紙一張，有如剛進社會的新鮮人，但若攤開三星過去的發展歷史，卻可以發現三星永遠都可以在複雜的大國關係中，找到機會趁勢崛起。台積電必須謹慎因應、小心處理的議題，剛好就是三星最熟練、最凶狠，還屢次成功打擊對手的優勢。

舉一個大家都還記憶猶新的例子。2010年，歐盟裁定五家亞洲面板廠聯合壟斷價格，並祭出嚴厲的處罰，被處罰金的有友達、奇美、華映、彩晶等四家台商，另外還有一家韓商樂金，其中奇美罰款高達新台幣120億元。

當時，三星是全球最大的面板供應商，卻不在處罰名單中，關鍵原因是三星在調查前期，選擇成為污點證人，將大家聚會談話的內容等機密資料交給歐盟，讓歐盟得以循線取得證據並做出懲處判決。

三星這種被台灣企業稱為「抓耙仔」的作法，許多國內企業及政界人士都相當不以為然，其中最生氣的人當屬奇美（如今已改名群創）大股東的鴻海創辦人郭台銘，他甚至對著媒體破口大罵告密者三星才是價格操控的累犯。

但是，同樣是三星當污點證人這件事，國內許多法界學者與專家則抱持不同看法。很多法界人士認為，台灣在法務人才與相關研究投入不足，三星對國際法的研究深入，遠超出台灣企業甚多，也因此三星更能熟悉運用及靈活操作這些知識與工具，這是三星得以全身而退的原因。

韓國緊抱美國大腿

日本半導體黯然出局

這裡再舉一個遠一點的例子。80年代日本DRAM產業達到高峰，但因為市占率一舉超越美國，把許多美國企業逼到虧損裁員，美國產業界因此遊說政府祭出各種手段對付日本，而當時正打算全力發展半導體的韓國，就趁著這個大好機會，緊抱美國大腿，與美國密切合作，給日本致命一擊。

當時，三星很清楚所有的貿易摩擦問題，都需要靠政治解決，因此三星創辦人李健熙聘請許多國際說客，在美國政界與國會到處穿梭遊說，當時他們強調必需讓三星加入競爭，才能阻止日本廠商進一步擴張，有效讓記憶體價格降下來，美國企業才能買到便宜的晶片。

結果，後來三星DRAM產品取得美國認證，日本產品則被排除在企業採購之外，另外美國訂出的反傾銷稅率，對日本記憶體產品高達100%，但三星只有0.74%，這麼懸殊的比例，等於直接判日本死刑。三星趁著美日大戰加入實力更強大的美國陣營，趁機奪取日本的位置，重組了全球供應鏈，也讓日本半導體黯然出局。

三星從原本無名小卒到如今雄霸一方，80年代美日這場大戰是關鍵一役，三星趁著混亂時刻，助美國一臂之力，又在日本背後捅了一刀，還趁勢將自己推向國際舞台。三星借力使力、趁勢崛起的這段歷史，再次展現三星不僅產業投資很厲害，政治投資也很高明。

對比三星的見縫插針、老謀深算，台積電顯然火候差了許多。美中貿易戰讓世局更加混亂，但台積電依然只用一招，走中立自主的路線，這種態度顯然會引來老大哥美國的不滿;至於一向會在亂世中找到縫隙的三星，這次到底會怎麼做，就很值得細細拆解分析。

其實，若對比台積電的中立角色，可以看出當下的三星，也是選擇偏向與美方站在一起。以三星目前在美國的布局，就可以看出三星與台積電的不同之處。

從美國的角度來看，目前全球最領先的三大半導體企業是英特爾、三星及台積電，其中英特爾是美國公司，美國可以完全掌控，因此如何把三星與台積電都納入「美國隊」，變成是美國最重要的任務。

三星積極加入「美國隊｣

台積電走中立自主路線

不過，記憶體大廠三星，目前加入美國隊的動作顯得更加堅定一些。在產業聯盟中，三星目前最尖端的技術是與IBM、格芯三方聯盟，因此美國已有掌握三星的自信，但台積電在技術上選擇獨立開發，接單上也走中立自主路線，確實有可能讓美國覺得「放心不下」。

若比較三星與台積電在美國的投資，兩者程度也有差別。三星在2010年於美國德州蓋了一座十二吋廠，美國為了這個投資案，給了三星許多優惠條件，至於台積電則是在二十多年前到華盛頓州投資一座八吋廠，多年來這座廠房的技術及產量都沒有明顯提升，兩相對照，台積電對於「投資美國」的積極程度，確實比不上三星。

此外，在美中兩大國的科技戰中，中國在投資半導體上不遺餘力，除了晶圓代工外，大筆資金更重壓在記憶體產業，這對全球記憶體市占率最高的南韓三星及海力士衝擊最大，加上近來華為竄出，直接擠壓的是產品與業務都最類似的三星。中國崛起其實承受壓力最大的是南韓，也讓中韓之間形成緊張敵對的態勢，更逼得三星只能往美國更靠近一些。

另外還有一點很微妙，近來台積電被美國要求不能供貨給華為，但類似傳言卻似乎很少及於韓商，這到底透露出什麼訊息，我並非專家，但這中間微妙的變化，顯然值得再深究。

因此若大膽推測，過去美國在打擊日本時，三星緊抱美國大腿，一邊協助打壓日本，另一邊趁機搶進DＲＡＭ產業;如今台積電崛起，與中國敵對的三星，會不會再度靠向美國，一方面協助美國打中國，阻止中國記憶體崛起，另一方面也趁機牽制台灣，讓自己的晶圓代工事業坐大。這幾個可能的發展路徑，都是未來觀察三星與台積電競爭時很重要的觀察指標。

因此，循著這個邏輯假設來判斷，未來觀察台積電的重點就是，台積電會不會「贏在產業、輸在政治」。

過去，台積電與三星的競賽在半導體技術、研發、生產及資本支出等，但未來除了這些領域外，還會出現更重要的戰場，包括對美國政府的溝通與遊說、對國際法令的研究與對策，還有對美國與中國客戶的平 衡照顧等，這些都將是兩家公司最重要的決戰項目。

因此，在面對這個新局面與新挑戰時，後張忠謀時代的台積電雙首長制，如果說總裁魏哲家對內要把研發、技術與營運等工作做好，負責對外的董事長劉德音角色將會更吃重，因為如何與美國政府、國會及產業聯盟做好溝通，台積電法務團隊如何確保台積電中立自主的技術不被竊取及濫用，甚至要如何將技術與生產做二個系統的切割等，這些對台積電的重要性，顯然都比傳統的企業營運更重要。台積電要避免「贏在產業，輸在政治」，這將是未來十年與死敵三星決戰的關鍵。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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