想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

【文．張弘昌】

「選擇一檔股票，不管時間點和股價，只要有資金就定期買進，然後將每年領到的股息再持續投入，讓持有股票數量不斷增加，等到累積一定張數、每年股息足以支付生活日常開銷時，就告訴全世界：我要退休了！」

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很多人懷抱著財富自由的夢想，於是開始進行如上所述的存股4步驟——挑股票、不間斷買進、股息再投入、每年領股息退休。尤其存股達人這幾年一個個冒出來，不但出書寫下自己如何從谷底翻身，還多次上節目分享成功的經驗，吸引不少散戶群起效尤。

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然而，這樣的情況有兩個盲點。

第一個盲點是，成功經驗無法完全複製。以最近一位暢銷書作者為例，他在金融海嘯期間因為桿槓融資，結果慘遭滅頂，在痛定思痛後，從2015年1月開始買進第一金（2892），當作存股的出發點。

這位作者初期先投入120萬元買了60張股票，接下來的4年（至2019年）又陸續加碼到313張，由於第一金每年都有配發股息（2015-2019年共配了4.75元），因此持有成本愈來愈低，加上股價一路走升，不僅賺回之前短線操作的虧損，未來預期每年還可以繼續領到股息。

這樣逆轉勝的故事，讓讀到的人全身熱血沸騰，忍不住想立刻跳進去買第一金當做存股標的。但根據作者自己的說法，當初買進第一金的成本是18.6元，在不斷加碼和股息再投入後，現在平均成本只剩12.8元，對照第一金股價已來到22.75元（2019/11/7），已經不可同日而語。

再者，把第一金的週線圖打開後會發現（如下圖一），這位作者開始存股後，股價大部份時間是低點愈墊愈高的多頭走勢，在持股成本不斷降低下，未實現的資本利得（股票價差）也相當可觀，足以賺回過去胡亂投資的損失，但未來4年第一金能否一樣維持多頭格局，產生同樣效果，恐怕還有問號。

（圖檔來源：Goodinfo!台灣股市資訊網） 分享 facebook

歷史走勢無法倒帶

但存股成功原則可以學習

類似的故事也發生在另一個存股達人身上。這位達人在2002年開始定期買進亞泥（1101），用8年的時間存了300多張股票，而且存到第6年時，第一年買進的成本已經「歸零」。

從週線圖來看（下圖二），2002年時亞泥的股價不過10多元，也就是達人開始介入的價位，由於第一年存股成本不高，只要領6年股息就幾乎零成本。

接著隨著中國「鐵公基」（鐵路、公路、機場、水利等重大基礎設施建設）如火如荼展開，對水泥需求大振，亞泥股價也一路水漲船高，最高來到61.3元（2008/5/30，不含權息），不但賺了股息，還一路不停地賺進龐大的價差。很快地，這位存股達人將經驗寫下來，同樣成為暢銷書。

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金融海嘯之後，中國的基礎建設高峰期過去，水泥需求不若過往，因此亞泥股價在25-40元之間波動，不過每年股息仍有1-2元的水準，今年更是配發了2.8元，不過由於新的存股成本較高，要幾年內就達到零成本已經不可能，更無法期待有巨額的股票價差。

雖然存股達人的成功經驗無法百分百複製，但從上面兩個故事可以帶出前兩個原則（其他兩個後面詳述），一是存股的價位很重要，如果成本夠低，很快就會拿回本金，之後領的股息都是多賺的。

另一個是存股的標的很重要，如果買錯股票，不是多頭走勢（代表公司營運每況愈下），要等到開花結果恐怕時間會拉很長，甚至是愈套愈深。

再觀看其他個股的歷史走勢，就可以體會買錯股票的「遺憾」。中鋼和亞泥一樣，2000年之後受惠中國鐵公基建設，股價從最低11元（2001/9/28）一路漲到最高54.4元（2008/5/30），由於鋼鐵景氣實在太熱絡，當時很多所謂的專家都推薦中鋼可以當作存股的標的。

中鋼股息殖利率一度來到7%

吸引許多散戶在景氣高點存股

此外，還有新聞說有股民因為買了中鋼，日常生活消費都靠股息「買單」（2005-2007年平均股息3.3元），報導一出來又羨煞多少旁人。在專家背書和存股達人的動人故事下，許多散戶奮不顧身在景氣高峰時跳下來買中鋼，卻忘掉了鋼鐵是景氣循環產業。

從下圖三就可以清楚，中鋼在2008年見到高點後，一路呈現空頭走勢，如今只剩23.75元（2019/11/7），倘若當時受到「鼓舞」、不小心追高在50元（2008年公司宣布配息3.5元，換算股息殖利率7%，對很多人極具吸引力），扣除接下來2009-2019年的股息合計10.64元，即使用股息再投入，到現在還是處於套牢狀態。

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值得一提的是，儘管中鋼近10年股價和業績乏善可陳，散戶卻一直「緬懷」昔日的風光，死抱著不放。2012年，中鋼成為台灣第一家突破百萬名股東的上市公司，其中持有股票5張以下的就高達72萬人。如今（2019年）股東人數仍然維持100.5萬人。

台積電和聯電也是很明顯對比的例子，如果挑錯存股對象，長期下來報酬率是天壤之別。

從下圖四和圖五可以看出，2000年之前，台積電和聯電的股價是不分軒輊，當時還有「晶圓雙雄」之稱。2000年當年，台積電營收1692億元，EPS為5.71元；聯電營收1035億元，EPS為4.57元，兩者在伯仲之間。

然而隨著經營策略的不同，現在台積電是台股第一大權值股，占大盤近23%，不但股價突破300元關卡，市值也來到8兆元，近三年每年配息至少8元，即使2000年不小心追買在222元高點，還原權息還有獲利約5、6倍。

同為晶圓代工的聯電，權值占大盤僅有0.48%，股價連15元都不到，近三年平均配息只有0.6元，倘若和台積電一樣，買在網路泡沫的高點，至今還倒貼67%。

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上市櫃公司陣亡率高達2成

提防選錯股票變壁紙

至於第二個盲點，則是「倖存者偏差」。按照維基百科的解釋，就是過度關注在「倖存了某些經歷」的人事物，而忽略那些沒有倖存的（可能因為無法觀察到），最後造成錯誤的結論。

2016年12月，《工商時報》有一則新聞「消失的企業、20年逾400家」在金融圈炸開了鍋，裡頭寫道，根據近20年統計資料，台灣資本市場「消失的企業」已逾400家，比例高達2成。換句話說，買上市櫃公司的股票，有2成的機率會變成壁紙。

在這些消失的企業裡，有一檔股票值得提出來，因為「包裝」的太完美，讓投資人鬆懈，它就是雅新（2418）。

雅新本來是從事印刷電路板，後來又陸續跨進電源供應器，並取得如LG、Sony等國際大廠的訂單，2000-2006年期間，雅新每年平均都可以配發3元以上股利，股價卻一直在30、40元之間走動，換算殖利率相當高，吸引不少人買來存股。

但2007年突然爆出積欠供應商貨款，雅新瞬間被打回原形，股價連續20根跌停，最後因假帳而下市，6萬名股東財富化為烏有，連法人也不能倖免。

目前書店架上的存股達人故事，都是分享成功的經驗，如果是買到雅新的投資人，即使有版稅可以領，大概也拿不出勇氣來出書，也因此造成一個普遍假象——只要依樣畫葫蘆，隨便挑一檔股票存股就會成功，卻忽略了倖存者偏差所造成的過度樂觀！

長期投資是複利的重要元素

但最難的是「堅持」

破除了兩個盲點（成功經驗不一定能複製、倖存者偏差的誤解），以及篩選出兩個存股原則（挑對股票、成本要低）後，接下來要談談剩下的兩個存股原則——長期投資和複利不能中斷。

說到長期投資，大家第一時間聯想到巴菲特，不管股市多空，他老人家的核心持股都不為所動，這裡要提另一個故事，是由中國知名價值投資人但斌所寫，他在股價兩位數時就大喊貴州茅台可以長期存股，如今茅台股價1200元人民幣，是中國股市的股王。

但斌在著作《時間的玫瑰》提到，如果在1896年5月26日道瓊工業指數第一次發佈成份股時開始買進（當時是12檔股票，不是現在的30檔），每一檔股票投資1000美元，總共花費1.2萬美元，接下來的一百多年，雖然有幾家企業被併購、下市、汰換成份股，但在複利效果下，投資資產仍會高達47億美元。

47億美元的金額很驚人，在台灣財富排行絕對榜上有名，然而但斌話鋒一轉，這百年時間會經歷什麼樣的「折磨」呢？1914年到1918年的第一次世界大戰，股市下跌後並一度關閉了5個月；1929到1933年美股跌了89%；還有二次大戰的珍珠港事件、朝鮮戰爭、石油危機….等等。

「這些利空你能夠忍受嗎？投資最難的就是『堅持』。」這就是但斌要告訴長期存股投資人的答案。

還有一個跟道瓊工業指數成份股類似的故事。一位美國人名叫Grace Groner在畢業後進入亞培（Abbott）工作，她在1935年花了180美元（約5400元台幣）買進3張、每張60元的公司股票，之後股票歷經分割、股利再投入。

2010年1月19日過世時，她捐給母校超過7百萬美金（約2.1億台幣）捐款。此時外界才發現，75年間這筆投資翻了快4萬倍，年複合報酬率15%，巧合的是，她也經歷了二次大戰、朝鮮戰爭、石油危機、金融海嘯….，最後都堅持下來了。

存股標的要能穩定配息

長江實業就是最佳範例

台股存股觀念是這幾年流行起來，不少投資人尚未歷經空頭的考驗，屆時能不能維持「初衷」，需要時間證明。然而，從Grace成功的經驗中，除了她挑到好股票、成本不高、長期持有外，還有最後一個重要因素，也就是第4個原則，複利不能中斷。

複利也就是利用股息再投入，不停去利滾利，因此投資標的最好能持續獲利、穩定配息，才能讓複利發揮最大效果。亞培成立於1888年，一百多年來公司大部份時間都在賺錢，讓Grace可以股利再投入，透過複利放大財富。而另一個有名的範例，就是2018年退休的香港首富李嘉誠。

如果投資人在1972年長江實業上市時，用3元港幣買進，並將歷年股息再投入，46年來報酬率高達5000倍，年化報酬率20%。李嘉誠曾經自豪表示，一生最大的驕傲，就是創業以來，從來沒有虧損紀錄，而「沒有虧損」這件事，讓股東不斷享有複利效果，尤其是李嘉誠本人，他存的股票就是長江實業！

回到文章第一段，存股4步驟看似簡單，但背後的投資哲學卻不簡單，需要具備4原則——挑對股票、成本要低、長期投資和複利不中斷；另外，兩大盲點——成功故事可以學習觀念，但不要誤以為可以複製相同經驗，以及了解倖存者偏差、提防存錯股票的風險。如此就能當個快樂的投資人！

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