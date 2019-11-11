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空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29今周刊

【文．程子威】

對很多台灣民眾來說，買房是個遙不可及的夢想，弔詭的是，其實台灣空房越來越多，但真正有剛性需求的人卻依舊買不起房，對於如此矛盾的現象，品嘉建設董事長胡偉良認為可歸結為所得、利益這2個原因。

pixabay／tingyaoh提供
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胡偉良於《胡偉良觀點》專欄指出，所得部分，牽扯到政府的攻策制定、宏觀視野及施政能力；至於利益方面，很多人雖然已經有房子，但看到房價在短期內暴漲，依舊有如餓虎撲羊，不管手上是否有錢，仍會去爭搶這塊大餅。

正因為如此，所以出現了不少炒房暴發戶，而當一個人占用很多住房資源，這些房產又呈現空置狀態時，就會使得住房資源分配不均，增加供需間的矛盾，推動房價上漲，而房價的嚴重虛高，將造成房地產泡沫被進一步吹大。

另外，胡偉良提到，有些人認為可藉由徵收「空屋稅」來調控房市矛盾，他也認同這種想法，但主管機關覺得空屋難以認定，因此不採行，所以又有人建議課徵「囤房稅」，甚至主張不這麼做，就是在鼓勵炒房。

但胡偉良分析，民眾炒房是由於預期房價會上漲，可是現今台灣的情況其實不缺房屋供給，缺少的是購買力，因此往後幾年房價再漲的機會很小，而房價每年上漲幅度若不到3％，囤房幾乎就算是賠本生意，所以他研判接下來不會有太多買房、囤房的人，「如果政府再大費周章，耗費資源去在囤房稅上著手，我認為是可笑的。」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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