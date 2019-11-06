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台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35今周刊

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文 / 唐祖貽

台股近期可說是氣勢如虹，加權指數從8月起漲，至今已上漲超過1000點，不但突破2018年以來的大箱型區間，更創下29年來新高。探究原因，美中貿易戰可能緩和、美國聯準會連續三次降息且恢復購債等，應是主因。而台股又有台商資金回流與轉單效應等貿易戰特有紅利，所以表現又比全球多數股市強勢。

但相較疲弱的經濟數據，這波漲勢是全球熱錢主導，基本面似乎並未全面跟上，也因此，部分景氣狀況已領先復甦的產業或個股，相對更容易成為資金追捧標的，這也就是大多數資金集中在少數類股或個股的原因。

電子績優股》

營運有亮點 逢低可布局

附表就是我們整理出基本面不俗、且近期還原權值後股價至少創下2018年以來新高，但與大盤整體本益比相去不遠的公司。

這些個股有好業績護身、本益比又不算高，對於現階段很多「居高思危」的投資人，應該是相對安心的選擇。

其中新普（6121）以往是以NB、手機等消費性電子產品的電池為主力產品，但隨著產品進入成熟期，雖然市占率仍居龍頭，但毛利率卻已不如以往。

為了提升整體獲利，新普近年來轉攻非消費電子產品的利基型電池市場，其中，電動自行車（e-bikes）與資料中心電池備援電力模組（BBU）的成效陸續發揮，整體毛利率已逐漸回升。

進入產業旺季，新普9月與第3季營收，分別創下單月與單季新高，預計第3季單季獲利也可望創下歷史新高。而董事長宋福祥在近期法說會中表示，第4季旺季效應延續，樂觀看待明年業績。而摩根大通最新關於新普的研究報告，也認同新普的營運方向，並預估19年至21年獲利年複合成長率上看15％。

除了業績穩定成長，新普股利政策也頗大方，近年來每年現金殖利率都有四％以上水準，目前本益比也不高，值得長線持有。

群光（2385）早年以鍵盤為主，產品線較為單一，近年來切入影像、電源等新領域有成；今年上半年非PC產品占營收比重已超過5成，其中又以智慧家庭相關產品如智慧門鈴、無線網路攝影機等成長速度最快，另外遊戲機、電競等相關的電源供應器，也成為公司主力產品。

轉型成功，帶動鍵盤、影像、電源三大產品線全面成長，群光今年進入豐收期，上半年稅後EPS（每股純益）4.26元，比去年同期成長超過一倍。9月與第3季營收又創下單月與單季歷史新高，法人評估全年EPS有機會挑戰6.5元以上，本益比還在合理範圍內。近期公司將舉辦法說會，投資人可留意公司最新說法，逢低布局。

台表科（6278）是一家以SMT（表面黏著技術）為主的公司，SMT廣泛應用於各種電子產品。

公司原本業績穩定，但去年由於美中貿易戰開打，記憶體大廠美光（Micron）來台設廠，移轉部分產能給台表科；另外中國面板廠客戶積極擴產，都使得營運出現轉機，公司並於印度擴充新產線，股價也隨之大漲。

台表科上半年EPS就已超越去年全年，第3季營收突破100億元，是近5年單季新高，前3季EPS已有4.82元，也是近年來的最佳成績，而且今年以來毛利率、營益率都逐季上升。法人認為台表科第四季營運仍可維持高檔，全年EPS 6元以上應可順利達成。股價近期大漲、突破100元，可等拉回再買進。

金融領頭股》

銀行業今年獲利優異

表中還有幾檔是銀行或以銀行為主體的金控；今年銀行業的獲利普遍優於以往，其中玉山金（2884）前三季自結稅後純益年增率高達18％，獲利再創新高，EPS 1.36元。

玉山金獲利轉強主因在於加速整合海內外分行與推動跨境服務，帶動海外分行獲利成長，外幣存、放款餘額大幅增加，另外在財富管理及信用卡領域也持續成長。

玉山金長期以來就是金控中的資優生，近5年配息加配股都在1元以上，不過股價漲幅已大，殖利率不如以往，空手投資人目前已不適合追高，可等拉回並留意公司股利政策再布局。

新普近年來轉攻非消費電子產品的利基型電池市場有成，提供成長新動能。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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