賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

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文 / 王子承

當全球出版業因市場萎縮，正值一片哀鴻之際時，在日本擁有超過70年歷史的角川集團，早已在6年前，由現齡76歲的集團會長角川歷彥親自指揮，啟動集團數位轉型大計，期間除透過整併旗下多家子公司外，也與日本網路公司「多玩國（Dwango）」合併，加速集團數位轉型。

今年10月15日，會長角川歷彥為了與台灣網路遊戲公司遊戲橘子（Gamania）合作專程來台，接受《今周刊》記者專訪時預告，公司若持續朝著原定計畫走，3年後將成為日本最大的內容提供者（Content Provider）。

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根據日本出版科學研究所去年統計指出，2018年日本出版界營業額下滑6.4％，剩下1兆2800億日圓，較一七年減少約九百億日圓，但是角川集團的本業並未受到影響。角川歷彥在記者問起公司出版業務時，驕傲地回答說：「去年是公司數位轉型後，電子書、實體出版比率改變最大的1年。」

平台串聯吸金

《解憂》熱潮夯到中國

根據角川集團去年財報（18年4月至19年3月）顯示，整體銷售額為2086億日圓，相比前一年成長0.9％，營業利益為27.1億日圓、下降13.9％；但是角川出版部門去年銷售額達1159．五億日圓，成長2.9％，營業利益為72.5億日圓，成長高達20.9％，在出版、網路、遊戲三大部門中，出版部門可說是角川集團的當紅「金雞母」。

從70多年前的書局開始經營，現在角川出版版圖橫跨漫畫、小說、雜誌以及電子書平台，並能互相串聯，透過旗下源源不斷的IP（智財權）出版品，如《解憂雜貨店》、《你的名字》、《天氣之子》等展現驚人吸金能力。

以《解憂雜貨店》為例，2014年在中國推出小說版本，中國銷量累計達到980萬本，今年可望突破1000萬本，17年小說改編的電影也順利在中國上映，票房為2.23億元人民幣。對比中國本土知名小說《盜墓筆記》全9冊2007至11年間總計賣出1200萬冊，《解憂雜貨店》的威力，可見一斑。

角川集團在年報中提及，未來將以每年出版5000本新書的速度催生新的IP，全力打拚IP產製。關注日本出版業10餘年、台灣友善之地文創開發副總經理黃宏榮分析，日本漫畫界面臨「讀者步調愈來愈快，畫漫畫的速度已經趕不上需求。」角川歷彥在任內因為收購了多家輕小說公司，「輕小說的優點是製作速度比漫畫快很多」，也讓角川順勢有了與日本漫畫3大社（集英社、講談社、小學館）抗衡的本錢。

過去日本的IP發起方通常是由漫畫開始，但角川利用輕小說IP改編成動畫、再回頭製作漫畫，顛覆了日本業界原有的生態。關於內部整合，角川也透過集團的力量，讓一個IP能夠多元發展。台灣資策會產業分析師吳柏羲舉例，「你有可能先接觸到《Overlord》的動畫後覺得有趣，再回頭去看角川出版的同款漫畫、輕小說，很容易造成一個拉一個、相互拉抬的效果。」

轉移粉絲聚焦

關鍵在於「改編成功」

角川歷彥也談到，集團內部已經很少用到「出版」這個名詞，「我們叫作IP創造。」目前角川內部將部門分為IP創造部（輕小說、漫畫、創意寫作、商業／文化）、IP擴展部（動畫、影音、遊戲和海外版權）、數位轉型部以及產品行銷部。

曾任台灣遊戲橘子策略長的「我傳媒」科技總經理陳威光觀察，一個IP走紅之後，拿去拍電影好像順理成章，但是其中「很大的關鍵是中間的改編」，因為輕小說、漫畫以及電影是不同領域，陳威光認為要成功轉移粉絲，「不是一件容易的事情。」除了IP相互串聯，在角川歷彥的擘畫下，公司也積極跨出「國際化」的腳步，他預測，海外市場未來會貢獻集團3分之1的營收。今年發行、以日本武士作為背景的遊戲《隻狼Sekiro》為例，遊戲在全球熱銷400萬套，有300萬套來自日本以外，角川歷彥表示未來將以《隻狼Sekiro》當作進軍海外市場的參考。

《隻狼Sekiro》開發商為角川子公司FromSoftware，在海外市場選擇與美國遊戲發行商動視暴雪（Activision Blizzard）合作，這也是FromSoftware自09年以來第一次與非日本發行商合作，因此被美國遊戲媒體《Gameinformer》形容是該遊戲「最大的驚喜之一」。

雖然出版部門已數位轉型成功，但角川在一四年合併的網路公司「多玩國」，受到網站競爭激烈的影響，去年網路部門銷售額衰退10.9％，為258.5億日圓、營業虧損25.8日圓，「多玩國」旗下主力視頻「彈幕網站NicoNico」付費會員數亦降至180萬人，「多玩國」社長為此辭職負責。角川歷彥不諱言網路部門「最近業績有下滑」，但在公司內部經過改組、裁員後，NicoNico開始單月打平，角川歷彥認為「好的平台需要有好的內容，如果用平台來看，（NicoNico）還算是成功的。」

打造全新地標

盼吸動漫迷前往朝聖

其實角川的挑戰不僅於此，競爭對手不斷從四面八方冒出頭，角川歷彥認為「IP無國界，與我們是競爭關係的包括Netflix（網飛）、騰訊。」此外，國內其餘對手還包括SONY、玩具品牌萬代，也都開始跨界進軍影視業，角川歷彥表示，「這幾年的品牌不是我們原先認識的品牌（指各行業紛紛搶進IP財）。」

擁有日本玩具廠商萬代的萬代南夢宮集團，近期密集加強IP產業布局，10月初更計畫收購擁有鋼彈版權的動畫企畫公司創通，把鋼彈的IP所有權牢牢掌握在手中。SONY集團旗下索尼互動娛樂也在近期正式成立工作室，要將旗下知名遊戲IP改編成為電影、電視劇。

角川如何應對？除了毫不遲疑地加大國際化力度之外，角川還有一個祕密武器，即是斥資399億日圓，將於明年春天完工、位於日本埼玉縣所澤市的動漫文化新地標Sakura Town。角川歷彥表示，這個25000平方公尺的建築中，整合「出版一條龍」設備，未來從印刷、製作、裝訂、物流倉庫等皆藏身於此，並規畫展覽館、動漫博物館及圖書館等，角川歷彥表示，「動漫迷以前會去東京秋葉原，未來去Sakura Town也能了解日本動漫的演進歷史及文化展演。」

76歲仍然孜孜不倦、努力帶領集團華麗轉身的角川歷彥說，最大的夢想是「讓角川成為內容版迪士尼樂園（Content Disney）」，他認為「亞洲文化不輸西方好萊塢，互相制衡。」可以確定的是，3年後，角川集團若能如願成為日本最大的內容供應者，距離實現內容版迪士尼的夢想，就能更近了。

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