台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」
撰文‧今周刊編輯團隊
股價與市值迭創歷史新高的台積電，令投資人很嗨，但在台積電的管理階層之中，卻有一股焦慮暗中湧動，因為劉德音正面臨擔任董事長16個月以來，最難拆解的一道難題……。
台積電要不要去美國投資設廠，不只是成本計算的財務問題，而是一道牽涉美、中兩國國力權謀棋局的政治經濟學課題。
場景先拉回四個多月前，即6月10日至12日間，在美國華府舉辦的「選擇美國投資高峰會」（Select U.S.A Investment Summit）會場。這場由美國商務部舉辦的招商會，本屆台商參加踴躍，人數甚至比韓國團多，計有台積電、台電、中油、中鋼、研華、英業達、訊聯、藥華藥等公司。
這個招商會每年舉辦一次，今年卻因劉德音親自出席而格外受矚目。有媒體指出，台積電因繼續對華為供貨遭到美方關切，商務部為此特別邀請劉德音前來參加峰會。當時駐美副代表兼經濟組組長陳正祺受訪時，否認美方關切。
豈料時隔3個半月，10月28日的《紐約時報》出現一篇報導，寫著：美國國防部近來積極地與晶片製造業者溝通，鼓勵他們在美國本土建造新的半導體生產線，確保軍事用的先進晶片供應無虞。文中點名台積電是美國國防部亟欲說服去美國本土投資設廠的對象之一。
優先拉攏對象
7奈米以下製程大廠：僅台積電、三星
擁有7奈米以下製程的晶片製造廠，放眼全球僅台積電與三星電子兩家，所以這兩大廠能否成為美國可信賴夥伴，加入「美國隊」，是確保美國未來高科技、軍事優勢的重要變數。
一位產業專家指出，為築起足夠的技術保護高牆，美國要求台積電到美國設廠，最可能的內容是：要求先進製程要在那裡「試產」，也包括要有研發團隊。將來試產過程中產生的專利，就算是美國的。
他分析，未來，世界會分成兩派供應鏈，一派以美國為主，一派是中國。台積電是大家公認，可通吃兩邊的台灣企業。這點美國很清楚，所以美國必須認真布局，讓未來的台積電不得不選擇美國。台積電也必須審慎面對未來局勢，究竟能繼續中立，還是必須選邊站？
透過媒體放重話
蘿蔔與棍子齊下 劉德音陷兩難
11月4日，英國《金融時報》報導：過去一年來，美國政府一直設法說服台灣政府，希望能管制台積電為華為代工製造晶片。《金融時報》引述一位華府官員向台灣外交官員說的話：「台積電為華為代工製造的晶片，被直接用在瞄準台灣的飛彈上！」
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