成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

【文．黃健誠】

日前，嘉義市一名江姓地主賣掉手中土地時，成交價格為1600萬元，但卻和買方及地政士等人串通，以原本成交價格2倍、3200萬元數字，登載上實價登錄，最後包括地主、地政士及買方等4人皆依「使公務員登載不實文書罪」，依法處以拘役20至40日不等，可易科罰金繳納5到8萬元罰金。

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這起事件再次引起民眾對實價登錄價格是否反映真實房價的疑慮，屋比房屋總經理葉國華對此則列舉幾起常聽聞的「實價登錄欺瞞手法」，希望政府可重視並改善實價登錄漏洞，讓買房民眾得以從實價登錄獲得真實數字，不讓有心人士有做假空間。

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欺瞞手法一

假人頭銀行詐貸

葉國華說，在市況不好的情況下，建商要賣房子相對不容易，如果有心人士真要賣房，有可能會用假人頭方式進行假交易，而背後就是一套「養套殺」流程。假設有某位有心人士要賣一間一千萬房子，他可先用一個假人頭開戶，開戶後可能先存進50到100萬，再去辦信用卡，這樣就製造與銀行往來的互動紀錄了，接著再買下原本那間一千萬的房，但合約以3千萬成交，再透過銀行內部人員配合將估價金額估到3千萬，藉內神通外鬼再貸款6成、1800萬，如此一來，便向銀行詐貸得到購屋款1千萬及額外多賺800萬。最後這間房子因是用假人頭，被列為呆帳，房子再落入法拍市場。

欺瞞手法二

買房送裝潢.家電

民眾買房時，常碰到號稱送裝潢、家電及傢俱，這也很有可能是建商作價手法之一。葉國華解釋，因建商不太可能在房市景氣不好時，讓一間原本每坪60萬房子，降價到50萬來賣，但如果餘屋很多、建商又急著賣出，常會打出送裝潢、家電，例如原本有個新建案某一間房成交價是1700萬，但房市景氣不好，市價可能只有1500萬，在這種情況下，假設民眾談好成交價格1500萬，建商會將合約價格作價到1700萬來拉高每坪單價，中間200萬可能改以送裝潢、家電來補足，甚至要民眾拿發票來退這200萬，如此一來，建商便可以不讓價格跌下來，也是常見的固價手法之一。

欺瞞手法三

「停車位」作價

葉國華也提到，還有另一種方式是用「停車位價格」作價，假設有一間35坪房子，每坪50萬，車位單價是200萬元，這樣算起來總價約1950萬，但建商可能在實價登錄上將車位單價從原本200萬調整至100萬，房子本身扣除停車位後價格就變成1850萬，以此計算，每坪單價就從50萬拉高到52.86萬元。

欺瞞手法四

買方自備款不足與建商合意作價

還有一種常見買賣雙方合意作價方式，假設有間40坪、總價2千萬元房子，銀行給的貸款成數為7.5成（1500萬），自備款只有400萬，仍不足1百萬元，但建商配合將成交價改為2200萬，買方因此可貸得1650萬，較原先多貸了150萬，因此也不用再多籌出100萬也可以買下房子，而且成交單價從每坪50萬提高到55萬，除買房民眾樂意配合外，建商也因此得以多賣一間房，但後續接手買方可能就會被不實的實價登錄價格欺騙了。

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