親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

韓國瑜遭爆買豪宅 高美蘭：洩資遂行政治目的者應受檢視

敲定了！ 林志玲遭爆選這天回台南大婚

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09今周刊

【文．黃健誠】

日前，嘉義市一名江姓地主賣掉手中土地時，成交價格為1600萬元，但卻和買方及地政士等人串通，以原本成交價格2倍、3200萬元數字，登載上實價登錄，最後包括地主、地政士及買方等4人皆依「使公務員登載不實文書罪」，依法處以拘役20至40日不等，可易科罰金繳納5到8萬元罰金。

分享

這起事件再次引起民眾對實價登錄價格是否反映真實房價的疑慮，屋比房屋總經理葉國華對此則列舉幾起常聽聞的「實價登錄欺瞞手法」，希望政府可重視並改善實價登錄漏洞，讓買房民眾得以從實價登錄獲得真實數字，不讓有心人士有做假空間。

欺瞞手法一

假人頭銀行詐貸

葉國華說，在市況不好的情況下，建商要賣房子相對不容易，如果有心人士真要賣房，有可能會用假人頭方式進行假交易，而背後就是一套「養套殺」流程。假設有某位有心人士要賣一間一千萬房子，他可先用一個假人頭開戶，開戶後可能先存進50到100萬，再去辦信用卡，這樣就製造與銀行往來的互動紀錄了，接著再買下原本那間一千萬的房，但合約以3千萬成交，再透過銀行內部人員配合將估價金額估到3千萬，藉內神通外鬼再貸款6成、1800萬，如此一來，便向銀行詐貸得到購屋款1千萬及額外多賺800萬。最後這間房子因是用假人頭，被列為呆帳，房子再落入法拍市場。

欺瞞手法二

買房送裝潢.家電

民眾買房時，常碰到號稱送裝潢、家電及傢俱，這也很有可能是建商作價手法之一。葉國華解釋，因建商不太可能在房市景氣不好時，讓一間原本每坪60萬房子，降價到50萬來賣，但如果餘屋很多、建商又急著賣出，常會打出送裝潢、家電，例如原本有個新建案某一間房成交價是1700萬，但房市景氣不好，市價可能只有1500萬，在這種情況下，假設民眾談好成交價格1500萬，建商會將合約價格作價到1700萬來拉高每坪單價，中間200萬可能改以送裝潢、家電來補足，甚至要民眾拿發票來退這200萬，如此一來，建商便可以不讓價格跌下來，也是常見的固價手法之一。

欺瞞手法三

「停車位」作價

葉國華也提到，還有另一種方式是用「停車位價格」作價，假設有一間35坪房子，每坪50萬，車位單價是200萬元，這樣算起來總價約1950萬，但建商可能在實價登錄上將車位單價從原本200萬調整至100萬，房子本身扣除停車位後價格就變成1850萬，以此計算，每坪單價就從50萬拉高到52.86萬元。

欺瞞手法四

買方自備款不足與建商合意作價

還有一種常見買賣雙方合意作價方式，假設有間40坪、總價2千萬元房子，銀行給的貸款成數為7.5成（1500萬），自備款只有400萬，仍不足1百萬元，但建商配合將成交價改為2200萬，買方因此可貸得1650萬，較原先多貸了150萬，因此也不用再多籌出100萬也可以買下房子，而且成交單價從每坪50萬提高到55萬，除買房民眾樂意配合外，建商也因此得以多賣一間房，但後續接手買方可能就會被不實的實價登錄價格欺騙了。

分享

延伸閱讀》

買房實戰》「出價從七折殺起，真的買得到嗎？」　專家教你用這幾招撿便宜

買房要買頂樓還是次頂樓？ 有錢人一定這樣買

如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

相關新聞

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 13:37

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 12:56

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

「上網｣沒什麼了不起！你一定得「上鏈｣！跨國做生意、就醫後病歷帶著走、保險理賠兩周變3天…

2019-10-23 13:09

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

為何台積電、鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 13:09

搖滾30年！伍佰：不是在比較大的地方唱就比較偉大！

2019-10-16 13:08

美國神秘肺病隨「電子煙」悄悄瀰漫開來...這種「危險」台灣為何管不動？

2019-10-16 13:04

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02
看更多

熱門文章

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 08:49

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:33

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

只睜一隻眼 怎看得清美中虛實

2019-11-01 14:57

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

2019-11-01 08:58

別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 12:56

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 15:50

臨美麗日月潭湖畔景緻 晨曦夕照雲霧相伴

2019-11-04 16:09

台股看回不回 軋空股 外資壓寶股接棒衝

2019-11-04 08:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top