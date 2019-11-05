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光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18今周刊

【文．許雅綿】

我們與退休的距離還有多遠？很多民眾認為，退休後「有勞保、勞退就夠了啊！」但真的足夠嗎？

達志
達志
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以小林現年40歲，預計在60歲退休，平均投保薪資4萬元，年資30年的案例來試算，退休後勞保加上勞退1個月約可領2萬8423元；不過，根據主計總處最新家庭收支調查顯示，2018年我國家庭平均年消費支出81萬1359元，以每戶平均3.05人來計算，相當於每人每月消費支出2萬2168元。

若沒有事前規劃準備退休金，想光靠勞保、勞退度日，以大林的例子來看，勞保、勞退金扣掉單純食、衣、住、行消費支出，每個月僅剩不到7000元，而這筆錢還要支應可能的醫療費用、家庭責任支出費用等，根本不足夠。

老後最容易變窮的兩個原因：對政府退休金過度依賴、退休準備行動力不足

根據富邦投信委託中華經濟研究院進行的「國人安心樂活享退問券調查」顯示，多數民眾因「現階段沒有多餘閒錢」的影響，對於未來的退休規劃準備普遍不足，在退休財務上需求上產生高度的不安全感，而這也導致民眾對於政府提供的勞保、勞退有著「過度依賴」。

不過，在高齡化和少子化議題的催化下，民眾退休意識有逐漸高漲的趨勢，但實際執行上，多數人仍處於「想得太多、做得太少」的狀態。

保德信投信今〈2019〉年10月就透過網路進行退休準備調查，結果顯示有7成民眾認為，退休金至少要1千萬才夠用，但6成目前準備的退休金還不到300萬元，距離自己理想退休金仍有一大段距離。

在中國信託銀行樂活享退論壇，中華民國退休基金協會理事長王儷玲提出對國人準備退休金的看法。她說，現在國人大多把錢放在銀行或是拿去買類定存的保單，但在負利率時代，民眾要找的是長期資金，「改變自己的投資行為模式，除了及早開始投資，還要把投資的時間變長。」

投資時間長短，對於退休金累積的影響到底有多大？若預計60歲退休，活到85歲，中間25年的退休生活，想要每個月有3萬元可花用的話，以每個月定期定額的方式投資，從下列的圖表可得知，越早開始投資、準備期越長，每個月需要的投資金額就越少，民眾也能較從容的準備。

若到了50歲才開始準備，準備期僅有10年，即便找到7%報酬率的投資標的，每個月要投入超過5萬元才能達成退休金目標，是一筆不小的數目。

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累積退休金前，先學4個理財好習慣

然而，清楚認知到退休金準備越早越好之後，該如何靠自己理財存到一筆退休金？

在基富通舉辦的「全民樂活、輕鬆享退-退休樂活論壇」中，知名理財作家夏韻芬建議：「累積退休金前，要先學『賺、存、省、滾』4個好習慣，學會後不僅是退休理財，對於個人理財幫助也會很大。」

夏韻芬說，第一個理財好習慣「賺」，指的是賺錢，要先專注本業拚加薪，累積第1桶金；第二個是「存」，是改變存錢公式，即每次拿到一筆收入後，要先存錢、再花錢，即「收入-〈儲蓄+投資〉=支出」。

第三個理財好習慣是「省」，要永遠比現況低一階，甚至是兩階的生活，建議存錢比率30%起跳，也就是每個月的收入至少能存到3成，例如3萬元就至少存9000元；第四個「滾」，是定期定額投資，讓複利發威，可透過七二法則〈詳備註〉計算本金翻倍所需的時間。

備註：所謂的七二法則，是複利估算的方式。計算公式以「72除以投資標的年報酬率」，就可算出本金投資翻倍所需的年數。例如投資年報酬率10%的商品，用七二法則計算，為72除以10%等於7.2，就可知道10%報酬率的工具，大概要花7.2年的時間，才可以幫你把本金翻倍。

而若照著存錢比率30%，30歲開始，預計60歲退休，準備期30年，將每月3萬月薪存下9000元，再將這筆錢拿來定期定額投資7%到8%年報酬率的標的，退休前就能滾出一筆千萬退休金。

至於很多人會透過儲蓄險來準備退休金，她認為儲蓄險買6年、10年，可能只賺一點點，很多人沒有想到的是，若這6年、10年的時間，若拿來做其他投資，本金是有可能翻一倍的！所以建議年輕人可以「積極」做準備。

光靠保險如何準備退休金？四大帳戶教你存錢買保障

台灣人偏愛買保險，觀察國內多家金融機構所做的退休金準備調查，發現國人準備退休金的工具，除了定存、基金、股票之外，保險也是多數人會使用的工具。確實，除了投資商品之外，民眾也可透過「保險」來轉嫁退休後的醫療、長照風險，並規劃退休後的現金流。

但市場上保險商品眾多，該怎麼買？富邦人壽副總廖俊禎認為，可從4個退休帳戶來規劃，包括：養老帳戶、責任帳戶、長照帳戶和醫療帳戶。

所謂的養老帳戶，指的是維持基本生活所需的費用，若以保險角度來規劃，可以透過還本型終身保險或是利變年金保險，來創造每年的固定現金流。

至於責任帳戶，用來實現自我目標，例如兒孫娛樂費、朋友聚會、環遊世界等，這部分則可規劃外幣保單或是利變增額保險，以退休後領回一桶金的方式，把資金變大，讓這筆錢可支應自己想要的樂活人生。

醫療帳戶則是用來規劃退休後可能的醫療支出，保險部分可規劃重大傷病保險、癌症險、日額型醫療險和實支實付型醫療險等；長照帳戶可用來支付老了之後，可能需要的長期看護費用，這部分則可規劃失能扶助保險。

整體而言，越早開始行動且透過積極理財管道，就越容易達成心目中的理想退休金目標，想要有本錢提早啟動第二人生，現在就開始行動吧！

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。

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