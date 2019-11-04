定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」
【文．林信男】
美國聯準會（Fed）於台灣時間10月31日凌晨2點，宣布降息1碼，是今年以來第3度降息；而定存族最擔心的，就是台灣央行跟進他國腳步，採取降息措施，使本就微薄的利息，變得更少；究竟，央行會如何因應？或許可從以下內容看出端倪。
Fed決議降息1碼（0.25個百分點），使聯邦資金利率區間下調至1.50%到1.75%；不過，Fed在本次決策聲明中，刪除了「將採取適當行動」延續經濟擴張的措辭，外界解讀，Fed此舉是在暗示，之後將暫停降息。
除Fed外，為了拉抬通膨，歐洲央行（ECB）已於9月，將存款利率進一步降至負0.5%，並於11月1日啟動新一輪量化寬鬆（QE）措施；接下來，新任ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）會如何定調貨幣政策方向，備受各界關注。
亞洲方面，日本銀行（央行）於10月31日決議，維持貨幣政策不變，但調整了前瞻指引措辭，日銀稱，「央行預期，短期和長期利率，將維持在當前或更低水準」；市場解讀，前述內容暗示，日銀未來很可能採取降息措施。
台灣央行跟不跟？
議事錄、經濟數據找答案
各國央行陸續祭出降息、寬鬆措施，台灣央行跟不跟？這個問題的答案，可從央行10月31日發布的第3季理監事聯席會議議事錄，以及近期經濟數據，窺知一二。
央行於9月19日宣布，維持政策利率不變、「連13凍」，觀察議事錄內容可得知，此一決議，獲得全體理事贊同，主要原因在於，台灣通膨展望溫和穩定，且經濟表現並不差。
議事錄寫道，「當前國內通膨和緩，今明兩年產出缺口仍呈微幅負值，通膨展望溫和穩定。本年1至8月CPI平均年增率為0.53%；本行預測本年及明年CPI年增率分別為0.70及0.88%。」
由主計總處10月5日發布的資料可得知，今年1至9月CPI（消費者物價指數）年增率為0.51%，與前8月落差不大，仍符合央行「通膨和緩」的認知。
全年GDP可望上修
淡化降息必要性
另，央行議事錄稱，「有位理事指出，儘管未來不確定性高，但預期國內短、中期投資動能仍佳，可望支撐經濟成長」；「另位理事則指出，雖然經濟前景存諸多不確定性，惟台灣經濟表現相較其他國家並不差，故無須因他國降息而降息。」
央行召開第3季理監事聯席會議時，主計總處對全年國內生產毛額（GDP）年增率預測值為2.46%；10月31日，主計總處提出第3季GDP概估，年增率為2.91%，若第4季預測不變，今年GDP成長率，將進一步上修至2.53%。
GDP有望上修、台股創29年新高，但通膨維持和緩，9月景氣對策信號，仍停留在代表轉向的黃藍燈；整體來看，相較於上一季，當前台灣經濟情勢，讓央行更找不到降息的理由，接下來，最有可能採取的措施，就是4字訣—「按兵不動」，利率幾乎篤定走向「連14凍」。
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