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「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56今周刊

【文．黃健誠】

許多人花了大半積蓄、甚至揹上二、三十年的貸款買了一個家，在房價越來越高的年代早已不足為奇，但在看房、買房過程中，總算找到一間理想房子，卻因價格談不攏而告吹的例子也經常可見，好不容易走到了出價這一步，但其中卻有不少「眉角」需要注意，究竟該如何價格怎麼出才能「聰明買」，實現成家的夢想？

達志
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曾有房市專家建議，出價時，可從實價登錄價格打七折出起，甚至還有用六折、五折砍起，不過，如果真的這樣出價，恐怕會碰一鼻子灰。日前網路上有自稱房仲網友指出，出價時要思考的是「如何更便宜買到房子」，而不是「逼屋主跳樓」，這樣才能搶得便宜又有機會成交，因此最好方式是照標的物「價值」出價，每個物件狀況都不同，僅用「開價幾折來出價」，並不能得到標準答案。

在出價過程中，究竟開如何「出好價、搶便宜」，住商不動產企研室經理徐佳馨認為，重要的是「有所本」，除參考實價登錄及各大房仲公司網站查成交資料外，一旦買房進入出價階段，還是有些技巧可以掌握。

徐佳馨舉例，像出價時，得要先扣車位單價與車位坪數，才可以知道真正單坪價格，例如一間40坪含車位、開價1200萬元的房子，若車位有10坪、價格150萬，真正單坪價格35萬(註：(1200萬-150萬) / (40坪-10坪)=35萬/坪)，而不是1200萬除以40坪所得出的30萬元，因此會發現開價並不如想像中便宜，這是不少人第一次買房時會忽略的細節。

另外，真的要殺價時，可從每坪單價開始殺起，因殺單價容易出現尾數，尾數又可順便砍掉，一來一往間就等於殺了兩回，例如，有間42坪的房子開價1500萬，換算下來單價為35.7萬，如果買家用32萬出價，總價則是1344萬，這時有機會可跟屋主砍去44萬，或小殺個4萬也不錯。

徐佳馨提到，如果買家與屋主談判時氣氛不錯，也能順便將車位殺個價，就算不行，也可詢問屋主是否可保留冷氣、櫃子等有價家俱，且在契約中註明，增加保障。

想要「有所本」的出價，除屋主本身出價會是第一個參考值，實價登錄及房仲公司的成交資料交叉比對，更能掌握較新的價格行情。當買家心裡決定一個價格後，可向銀行詢問該物件「鑑價金額」及「貸款條件」，最後依房市氣氛是多頭、空頭。決定往上加、還是往下減。

徐佳馨也透漏，有時出價就像打一場心理戰，議價過程可適時加入感性訴求，像跟屋主說會好好愛惜房子，或有些屋主看到買方家庭狀況，想到自己年輕時打拼過程，也有可能因屋主對買家產生好感而願意在價格退讓，適時真誠上演苦肉記、奮鬥記，有時也有可能有感降價。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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