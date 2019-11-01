達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

【文．林依榕】

你有這種經驗嗎？當出國搭飛機快到用餐時間，心裡難免會浮現「這家航空飛機餐點是否美味」的疑問，然後拿起前方置物籃的菜單端詳，幻想餐點的樣子。有民眾在PTT分享自己從香港回台中，看到超難下嚥的雞肉麵，直接整碗退回給空姐，因而詢問鄉民「最難吃的飛機餐八卦」，不料意外釣出一名網友，分享20多間航空公司的餐點，甚至包括已絕版的美味，該網友也因此被戲稱為「機餐王」。

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「機餐王」在PTT八卦版表示，自己吃過最好吃的是從日本名古屋出發的國泰航空餐點，最難吃的則是菲律賓航空，即便是從日本出發提供的餐，一樣吞不下去。

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菲律賓航空的台式黑胡椒雞肉飯，讓「機餐王」覺得難以下嚥。（圖片來源：翻攝自PTT八卦版） 分享 facebook

不過他也指出，飛機餐只是為了讓客人不挨餓，並非以「好吃」為主要目的，加上機艙氣壓會導致味覺遲鈍，再美味的餐點也會索然無味，因此飛機餐通常都重口味、又油又鹹。「機餐王」認為，經濟艙餐點只要比超商微波食品好，就可以算是好吃等級了。

依「機餐王」個人經驗，除了餐點本身品質外，機組人員烹飪的功力也會影響口感；他說自己每週搭虎航吃一樣的排骨飯，不同組員控制烤箱的功力，從飯盒中就可以明顯「看」得出來，有的烤到太乾，飯粒直接變成鍋巴、青菜「一副死掉的樣子」宛如乾燥花化身，簡直是失敗極致。

「機餐王」在PO文中洋洋灑灑地條列20多間航空業者的餐點及評比，並附上照片，其中包含了他極推薦的國泰航空「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」，附餐的哈根達斯更是亮點，以及被他形容為「外表看似普通，但一入口，雞腥味衝腦難下嚥」的菲律賓航空「台式黑胡椒雞肉飯」，另外，「機餐王」還分享了樂桃「大阪燒」、華航「醬燒魚肉飯」、虎航絕版的「三明治沙拉」等餐點。

「機餐王」覺得最好吃的飛機餐，是國泰航空的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」，附餐的哈根達斯更是亮點。(圖片來源：翻攝自PTT八卦版) 分享 facebook

看完「機餐王」的文章後，網友也紛紛留言PO照分享各國航空餐點，「芬蘭航空的斯堪地那維亞套餐才可怕」、「我覺得聯合航空才是難吃中的難吃」，甚至還有人PO出頭等艙整隻龍蝦「趴」在飯上的壯觀景象，更有人爆料自己做過航空空廚，稱大廚都只是掛名，實際上都是外勞在炒的。

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