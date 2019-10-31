iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

【文．唐祖貽】

今年適逢4G與5G轉型期，原先並不看好手機的銷售。

但iPhone 11上市意外獲青睞，純度愈高的蘋果概念股，明年業績展望也更加樂觀。

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蘋果新機意外熱賣，相關供應鏈業績可望一路旺到年底。攝影/蕭芃凱 分享 facebook

全球主要國家積極建置5G基礎建設，因此市場普遍預期末代4G手機的銷售恐怕會大幅衰退，不過蘋果 iPhone 11推出後，銷售節節上揚，跌破市場眼鏡。

蘋果的iPhone 11除了是末代4G，因搭配三顆鏡頭的排列方式很突兀，被譏為「三眼怪」，而且創新功能不多，上市前的確不被看好。但上市後為何銷售超乎預期？專家表示，iPhone 11「升級不加價」是吸引消費者的最主要關鍵；其次，三、四年前購買iPhone的用戶，換機臨界點已到。此外，不少消費者寧可等5G環境更成熟再換5G手機，現在買一支高CP值的4G手機，其實是不錯的選擇。

鴻海本益比10倍

長線投資人，可考慮布局

到底賣多好？根據「地表最強蘋果分析師」郭明錤近期發布的報告預估，iPhone 11全系列約出貨七千萬到七千五百萬支，其中最便宜的iPhone 11今年為三千六百至四千萬支，遠高於去年iPhone XR約二千四百萬支。他並預估明年第一季iPhone總出貨量年增率可望達到兩位數成長。另有外資也預估，第四季iPhone 11全系列產量將會比原計畫再增七百萬至八百萬支。

蘋果也因為iPhone 11系列手機銷售強勁，近期股價一路上揚，市值重登一兆美元以上、奪回全球企業市值王寶座。而國內蘋概股跟著慶祝，除了龍頭台積電（二三三○）再創掛牌新高，其他還有不少個股的股價近期也創下今年新高，例如穩懋（三一○五）、康控－KY（四九四三）、欣興（三○三七）、臻鼎－KY（四九五八）等。

不過，這些公司股價未必是因為蘋果新機而漲，要比蘋概股的「純度」，鴻海（二三一七）、可成（二四七四）絕對可以排前三名。

鴻海今年業績與股價表現平平，不過換個角度思考，每年EPS（每股稅後純益）穩定在七至八元、配息四元（二○一八年配息僅二元，但另辦理減資退還股東二元），目前八十元左右的股價，本益比約十倍、現金殖利率也有五％，也許這就是十月以來外資大買超過二十萬張的原因，長線投資人在這裡買，應不會吃虧。

除了鴻海，鴻家軍中的臻鼎－KY，今年股價與市值都創下掛牌新高。法人表示，雖然蘋果新機因為將部分功能整合，需要的軟板片數比以往減少，產值其實不如過往；但iPhone 11系列的MPI天線軟板供應商，原先有臻鼎－KY與中國的東山精密兩家，供貨比重各半，然而東山精密由於產品未通過蘋果認證，訂單全數轉至臻鼎－KY。

受惠於這個轉單效應，臻鼎－KY創下歷年第三季營收新高紀錄，季增率也有五成以上，且毛利率、營益率也逐季攀升。隨著蘋果新機銷售優於預期，公司對第四季營運也很樂觀。不過，臻鼎－KY股價已大漲，現階段不適合追高，可等拉回到月線附近再買進。

可成周線頭肩底似成形

穩健型投資人，布局優選

至於另一檔同屬PCB軟板的台郡（六二六九），雖然第三季營收也創下歷史次高，且公司已積極布局另一種手機天線軟板規格：LCP天線，但近期有外資卻不看好明年LCP天線在5G手機的占有率，調降台郡投資評等。這種電子零組件規格，其實一直在變動中，現在就下定論未免太早，所以建議投資人與臻鼎－KY一併觀察。

另一檔高純度蘋概股，且值得長線追蹤的是可成。可成第三季營收季增率達七三％，也是歷年第三季最高；本季受iPhone追單所賜，營收季增率可望增逾一成。此外，從公司自結九月與第三季獲利顯示，第三季營益率從第二季的九．一％，大舉升至十六％，法人認為，新iPhone出貨量擴增，對可成營益率復甦大有助益，認為公司營運最低潮已過。

展望明年，法人認為可成表現將更加亮眼，主因iPhone 預期在下半年推出5G機種，由於天線數量增加，且散熱需求高，導致機殼設計與製造難度提升，可成的金屬邊框單價有調漲空間；另外，還有機會接到iPhone不鏽鋼邊框訂單，這些都可望推升整體毛利率。

可成股價沉寂已久，周線上「頭肩底」的型態似乎已形成，隨著蘋果手機銷售加溫，對明年展望樂觀，加上近年來配息狀況也不錯，投信近期頻頻加碼，是穩健型投資人不錯的選擇。

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