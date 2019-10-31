親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

NBA／柯瑞驚傳左手骨折 是否需手術未定

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23今周刊

【文．唐祖貽】

今年適逢4G與5G轉型期，原先並不看好手機的銷售。

但iPhone 11上市意外獲青睞，純度愈高的蘋果概念股，明年業績展望也更加樂觀。

蘋果新機意外熱賣，相關供應鏈業績可望一路旺到年底。攝影/蕭芃凱
蘋果新機意外熱賣，相關供應鏈業績可望一路旺到年底。攝影/蕭芃凱
分享

全球主要國家積極建置5G基礎建設，因此市場普遍預期末代4G手機的銷售恐怕會大幅衰退，不過蘋果 iPhone 11推出後，銷售節節上揚，跌破市場眼鏡。

蘋果的iPhone 11除了是末代4G，因搭配三顆鏡頭的排列方式很突兀，被譏為「三眼怪」，而且創新功能不多，上市前的確不被看好。但上市後為何銷售超乎預期？專家表示，iPhone 11「升級不加價」是吸引消費者的最主要關鍵；其次，三、四年前購買iPhone的用戶，換機臨界點已到。此外，不少消費者寧可等5G環境更成熟再換5G手機，現在買一支高CP值的4G手機，其實是不錯的選擇。

鴻海本益比10倍

長線投資人，可考慮布局

到底賣多好？根據「地表最強蘋果分析師」郭明錤近期發布的報告預估，iPhone 11全系列約出貨七千萬到七千五百萬支，其中最便宜的iPhone 11今年為三千六百至四千萬支，遠高於去年iPhone XR約二千四百萬支。他並預估明年第一季iPhone總出貨量年增率可望達到兩位數成長。另有外資也預估，第四季iPhone 11全系列產量將會比原計畫再增七百萬至八百萬支。

蘋果也因為iPhone 11系列手機銷售強勁，近期股價一路上揚，市值重登一兆美元以上、奪回全球企業市值王寶座。而國內蘋概股跟著慶祝，除了龍頭台積電（二三三○）再創掛牌新高，其他還有不少個股的股價近期也創下今年新高，例如穩懋（三一○五）、康控－KY（四九四三）、欣興（三○三七）、臻鼎－KY（四九五八）等。

不過，這些公司股價未必是因為蘋果新機而漲，要比蘋概股的「純度」，鴻海（二三一七）、可成（二四七四）絕對可以排前三名。

鴻海今年業績與股價表現平平，不過換個角度思考，每年EPS（每股稅後純益）穩定在七至八元、配息四元（二○一八年配息僅二元，但另辦理減資退還股東二元），目前八十元左右的股價，本益比約十倍、現金殖利率也有五％，也許這就是十月以來外資大買超過二十萬張的原因，長線投資人在這裡買，應不會吃虧。

除了鴻海，鴻家軍中的臻鼎－KY，今年股價與市值都創下掛牌新高。法人表示，雖然蘋果新機因為將部分功能整合，需要的軟板片數比以往減少，產值其實不如過往；但iPhone 11系列的MPI天線軟板供應商，原先有臻鼎－KY與中國的東山精密兩家，供貨比重各半，然而東山精密由於產品未通過蘋果認證，訂單全數轉至臻鼎－KY。

受惠於這個轉單效應，臻鼎－KY創下歷年第三季營收新高紀錄，季增率也有五成以上，且毛利率、營益率也逐季攀升。隨著蘋果新機銷售優於預期，公司對第四季營運也很樂觀。不過，臻鼎－KY股價已大漲，現階段不適合追高，可等拉回到月線附近再買進。

可成周線頭肩底似成形

穩健型投資人，布局優選

至於另一檔同屬PCB軟板的台郡（六二六九），雖然第三季營收也創下歷史次高，且公司已積極布局另一種手機天線軟板規格：LCP天線，但近期有外資卻不看好明年LCP天線在5G手機的占有率，調降台郡投資評等。這種電子零組件規格，其實一直在變動中，現在就下定論未免太早，所以建議投資人與臻鼎－KY一併觀察。

另一檔高純度蘋概股，且值得長線追蹤的是可成。可成第三季營收季增率達七三％，也是歷年第三季最高；本季受iPhone追單所賜，營收季增率可望增逾一成。此外，從公司自結九月與第三季獲利顯示，第三季營益率從第二季的九．一％，大舉升至十六％，法人認為，新iPhone出貨量擴增，對可成營益率復甦大有助益，認為公司營運最低潮已過。

展望明年，法人認為可成表現將更加亮眼，主因iPhone 預期在下半年推出5G機種，由於天線數量增加，且散熱需求高，導致機殼設計與製造難度提升，可成的金屬邊框單價有調漲空間；另外，還有機會接到iPhone不鏽鋼邊框訂單，這些都可望推升整體毛利率。

可成股價沉寂已久，周線上「頭肩底」的型態似乎已形成，隨著蘋果手機銷售加溫，對明年展望樂觀，加上近年來配息狀況也不錯，投信近期頻頻加碼，是穩健型投資人不錯的選擇。

分享

分享

延伸閱讀》

跌破市場眼鏡》iPhone新機銷售和5G建置進度出乎預期　相關概念股逢低要買

5G再等等　2020年智慧手機還有啥亮點？　這四大趨勢將領風騷

iPhone把瀏覽資料偷傳給騰訊？ 蘋果正式回應了！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 12:56

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

「上網｣沒什麼了不起！你一定得「上鏈｣！跨國做生意、就醫後病歷帶著走、保險理賠兩周變3天…

2019-10-23 13:09

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

為何台積電、鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 13:09

搖滾30年！伍佰：不是在比較大的地方唱就比較偉大！

2019-10-16 13:08

美國神秘肺病隨「電子煙」悄悄瀰漫開來...這種「危險」台灣為何管不動？

2019-10-16 13:04

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

張忠謀三度「出國比賽」 為何總統常找企業家代表台灣去APEC？

2019-10-16 08:58

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:17

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:12

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:02

不怕全球股市烏雲密布！三贏家親授「高耐震投資組合」教你聰明賺

2019-10-08 13:02

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:02

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02
看更多

熱門文章

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

就用ETF賺透透！ 搶短 套利 存股技巧大公開

2019-10-25 11:21

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

瑞芳山城的紡織機冠軍 佰龍董座：去了中國 全球3大輪不到我

2019-10-25 08:49

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-25 16:02

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

蘋果＋股神的啟示 價值股2020投資新王道

2019-10-25 11:21

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股

2019-10-25 11:21

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 15:50

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

食出人生味 日本國寶級料理家飲世之道

2019-10-25 09:02

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top