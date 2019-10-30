喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

文 / 勵心如

60％、70倍、2700家，3個關鍵數字，揭示了菲律賓現在生意有多火熱！目前門市逾2700家、市占率破6成，把Ministop、FamilyMart、Lawson等對手拋在後頭，穩坐當地連鎖超商龍頭寶座；在菲律賓掛牌上市的菲律賓，目前股價約140元菲律賓披索，與16年的6、70元相比，3年股價漲幅約一倍，最新本益比超過70倍。

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它能拉開與競爭對手差距的關鍵布局，就是2012年從馬尼拉所在的呂宋（Luzon）地區，向南延伸至第2大城市宿霧所在的維薩亞斯（Visayas）地區。很難想像，菲律賓銷售成績最好的店王，就在宿霧。「我們一決定進軍維薩亞斯，就設立辦公室、倉庫，就是要一步到位。」說這話的，是維薩亞斯區總經理梅迪納（Francis Medina）。

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在馬尼拉出生的梅迪納，正是菲律賓過去10多年持續擴張的關鍵推手。1名當地台幹透露，梅迪納之前擔任展店部門主管，負責全菲律賓展店業務。「等於是扮演火車頭角色，今天菲律賓2000多家門市，就是他帶領展店部門同仁開出來的。」

雖然持股52％的統一超商是大股東，但其實菲律賓相當在地化，逾3200名員工之中，僅7位是台灣人，其中3位還是到菲律賓受訓。05年至今，總經理也一直由當地人帕特諾（Jose Victor Paterno）擔任。而梅迪納，正是他親自從競爭同業挖角，至今一待14年，是帕特諾倚重的左右手。

消費潛力驚人

1棟大樓就養活1家門市

維薩亞斯地區消費潛力大的原因，除了有人均收入全國第2高的宿霧、海外旅客人次多之外，其實很多歐美企業看準菲律賓人力成本較低、英文水平不錯等優勢，將客服中心遷到菲律賓，除了馬尼拉，密集地就在宿霧；一棟客服中心大樓約有4、5000個座位，24小時3班制不休息，一棟大樓就滿足一家超商需求量。

例如，日營業額破25萬元菲律賓披索（約15萬元新台幣）、月營業額達450萬元新台幣的菲律賓「店王」，就在宿霧！這家門市鄰近中國人經營網路博弈的大樓，最暢銷的商品是中國品牌「怡群」香菸，中國消費者都是一條一條買回去。

維薩亞斯目前門市389家，今年就要超過400家。「未來一定持續展店。」梅迪納說，也會持續提升物流配送、機台維修等後端服務效率。今年第4季還要首次推出地區特色商品，包括稱為「Chorizo」的西班牙香腸和BBQ烤雞，梅迪納觀察，這都是地區熱門小吃，菲律賓人對家鄉情感特別濃厚，相信推出後會大受歡迎。

對於在維薩亞斯拓展的挑戰，他坦言物流是最困難的地方。最早在維薩亞斯物流配送採外包，為了提升效率，現在全部自己經營。菲律賓共有13座倉庫，其中有超過2000家門市的呂宋區共有五座倉庫；而維薩亞斯雖然僅有389家門市，但同樣有5座倉庫。為了強化物流配送效率，明年在宿霧還要再新增一座倉庫。

產業成長空間大

「複合式商店」提供新體驗

其實菲律賓的連鎖超商產業，還有很大成長空間。以流通零售市場來看，全國4成消費還是來自傳統雜貨店，4成來自超市，超商占比不到2成。「隨著菲律賓經濟持續成長，對於便利商店需求會愈來愈高。」梅迪納信心滿滿說。而菲律賓的取經對象，無疑是產業競爭激烈，市場成熟、服務和產品更精細的台灣成功經驗。

每年，菲律賓總經理和梅迪納等高階幹部，都會到台灣進行交流，他不諱言，團隊對台灣印象是：非常方便、什麼商品都有，提供一站式購足的服務。台灣統一超商的熱門產品「現煮咖啡」，正是菲律賓看好、準備積極複製到當地的重點明星商品。今年的「日」、7月11日，在馬尼拉開了第一家咖啡複合店，結合了咖啡廳、超商的功能，店內還導入近年台灣相當流行的「氮氣咖啡」。

目前菲律賓，超過2000家店導入咖啡，不僅每年銷售店數持續增加，單店咖啡銷售成長速度每年超過10％。咖啡之外，由於菲律賓人愛吃炸雞，路上隨處可見炸雞店，炸雞則是咖啡之外，也會積極進軍的亮點商品。

隨著菲律賓經濟持續成長，菲律賓持續擴張，不僅在當地消費市場扮演更重要角色，未來為台灣統一超帶來的獲利貢獻也值得期待。

2代掌店》餐飲業商機滾燙，「台味」攻占菲人味蕾

26歲接棒台式火鍋 新開店半年就回本

宿霧市中心一條巷弄內，店家招牌難得出現熟悉的繁體中文，「Red House紅樓火鍋Taiwan Sha-bu Sha-bu」，這是宿霧第一家台式火鍋店，從2008年創立至今，一直為當地許多台商帶來懷念的家鄉味。

採訪這天周一晚上，宿霧知名購物中心Ayala Malls附近的紅樓火鍋，晚間六點半用餐高峰期，店外停車位全部停滿，不僅有客人已先預約店內座位，門口也有散客等待候位。

「像今天這樣的人潮還算普通，有時候人更多。」剛好帶朋友到這用餐、在宿霧待了約30年的台商黃重義觀察說，紅樓火鍋能夠成功，一是宿霧較多港式火鍋，台式火鍋能做出區隔；2是紅樓主打台灣味，吸引到過台灣、對台灣有好印象的觀光客與本地人品嘗。

而最早的紅樓創業團隊，現已退居2線，僅參與重要決策，因為年輕一代已經接棒經營紅樓火鍋。

好口碑、地點便利是成功關鍵

1989年出生的曹可辰，4年前來到宿霧。在台灣念中華大學日文系的他，對餐飲有濃厚的興趣，畢業後在台灣的日式料理店學料理手藝。

「紅樓做得不錯，你去看看吧！」2015年，父親這樣跟他說。紅樓火鍋由曹可辰父親的好友創辦經營，而父親是股東之一。回想當時，曹可辰沒有想太多，只是想看看在宿霧有哪些機會，大約1個月後就出發至當地。

那時紅樓火鍋已做出口碑，在宿霧有兩家直營店，曹可辰投資100萬元台幣入股，負責當時紅樓火鍋的新事業：台式便當店。1年後，這家便當店就收攤。

「1個便當165菲律賓披索（約99元台幣），但1個月店租就超過5萬菲律賓披索（約3萬元台幣）。」等於一個月至少要賣300個便當，數量雖不大，但加上人事等成本，一直無法獲利。一年後，他們決定改為紅樓火鍋在宿霧的第3家直營店。

紅樓火鍋長年來的好口碑，是這家新開店成功的基礎。為了宣傳新店開張，曹可辰也構想各種行銷方案，包括設計折價券，顧客在舊店消費可在新店享有折扣；也開設臉書粉絲專頁，和遊學代辦、語言學校合作，把這家老牌火鍋店介紹給來宿霧遊玩、念書的年輕一代。開店半年後就穩定獲利，「有達到我們當初設定的目標。」曹可辰說。

對於宿霧餐飲市場，曹可辰分析，菲律賓人沒有儲蓄的習慣，只要是喜歡的產品，就願意一直消費，餐飲就是最主要的開銷，且當地大眾運輸不發達，多數人是開車，所以地點要交通便利之外，最好也要有停車位。

「以餐廳來說，紅樓火鍋經營時間相對久，也做得較好。」宿霧台商協會副會長呂學致說，只要是在宿霧的台灣人，一定都知道紅樓火鍋。曹可辰不僅接棒父執輩的火鍋店，也投資新事業、開創自身生意，包括投資入股朋友經營的手搖飲店Formosa，日前第二家店才在宿霧開幕，促銷期間每日可賣出超過八百杯珍珠奶茶。

外行領域別踩 計畫周全優先

對於近年許多台灣年輕人留在宿霧當地創業或工作，曹可辰觀察，很多人念完語言學校、對當地環境熟悉之後，就想留下來當導遊、代辦或是創業，他以自身的經驗建議可以多方嘗試、謹慎規畫，但不要投資自己不懂的領域，像他也曾投資過風帆、螃蟹船，但最後認賠出場。

另外，在異鄉創業除了要能適應當地生活環境外，和當地人合資也要謹慎。在菲律賓，外資不能獨資開設餐飲店，所以台灣人在當地創業，需要找能信任的當地人合作，他曾經看過，有台灣女生和菲籍男友合資開餐飲店，結果分手後，整個事業股權被菲籍男友拿走的慘痛案例。

其實，曹可辰一直懷有在台灣開餐飲店的創業夢，早就存好了創業基金，只是在找尋合夥人；沒想到，他的夢想反而先在菲律賓實現。目前紅樓火鍋正持續擴張中，不只宿霧，馬尼拉的新加盟店也剛開幕，隨著菲律賓消費商機持續滾燙，他的創業夢，也正在當地愈長愈大。

遊子逐夢》做別人不敢做的，有時更靠近成功

刺青器材結合酒吧 小頭家「南漂」當龍頭

夜店、酒吧、賭場等，Mango Square是菲律賓宿霧熱鬧夜生活之處。這裡，有一家台灣人開的酒吧Inkspire，並販售手作蛋餅，不少到宿霧念語言學校的台灣學生，下課後總會來喝幾杯，點上些許充滿家鄉味的台式蛋餅。

其實酒吧只是這家店的副業，它的主業是販售刺青器材，且售價居全菲律賓之冠。從2016年6月開業以來，每個月現金流都是正的，8成以上營收來自器材販售，透過店面、郵寄、線上銷售至菲律賓各地。

引進國際品牌 創作繪圖更精細

過去，菲律賓刺青器材售價僅約五百至兩千菲律賓披索（約300至1200元台幣），Inkspire獨家代理引進美國品牌T2，最便宜也要一三七五○菲律賓披索（約8250元台幣），遠超過市場行情。Inkspire怎麼敢在菲律賓賣如此貴的器材，且還能成為領先廠商？

3年前，當時24歲的蔡詠竣到宿霧念語言學校，發現很多當地人刺青，比台灣認同刺青文化。蔡詠竣的朋友刺青後，認識了想展店的刺青師傅，3人決定合資開店。蔡詠竣兩人負責器材販售，刺青師傅則負責刺青工藝。

在台灣刺青器材龍頭「美麗紋」負責人張浩銘協助下，蔡詠竣引進近年在台持續拓展的美國新興品牌T2，「T2價位位於中高端，但跟品質差不多的品牌相比價格更低，CP值相當高。」蔡詠竣相信，在充斥廉價刺青器材的菲律賓市場中，可用國際品牌殺出一條路。

蔡詠竣花費了3、4個月的時間，與美國總部聯絡往返後，總部設下一個年銷售額標準，蔡詠竣必須先買下一定數量的庫存，才能拿到菲律賓獨家代理權，「在這之前，沒有人向總部談過菲律賓，所以他們也很樂意有人要代理。」雙方協定的庫存量對蔡詠竣來說，是壓力、也是必須達到的銷售目標。

半年後，蔡詠竣兩人與刺青師傅對於經營方向有分歧，決定拆夥，「我們自己租1個小房間、聘請一位員工做網購。」這是他們在當地最低潮的時期。眼看手上還有大量庫存，為了讓營運事業重返軌道，他們只好尋找新店面。

Mango Square半徑3公里內，至少有約50家刺青店，是宿霧刺青產業聚集地，雖然看上的店面空間大於販售器材所需，但他們堅持不放棄，並擴增了經營項目，新增一間刺青工作室、聘請兩位刺青師傅，其他空間則改為酒吧。

身心融入當地 誓言搶當第1名

菲律賓人因平均收入普遍較低，過去沒有人看好當地人願意買中高價刺青器材，但Inkspire做別人沒做過的事，獨家引進國際品牌，反而打進全新市場。「Inkspire打開了這個市場，引進專業耐用、乾淨衛生的國際品牌。」張浩銘觀察，Inkspire也善用臉書行銷，放上酷炫美照，他透露，「現在菲律賓是T2亞洲銷售市場的前3名。」

蔡詠竣觀察，一個刺青師傅不只擁有一個器材，過去菲律賓的刺青師傅幾乎接觸不到國際品牌，器材價格雖高，卻可用上好幾年，也能創作更精細的繪圖。「其他國際品牌檢測維修時間動輒一個月，T2可以當天直接換新，或在3至4天內完成維修。」好的產品加上售後服務，吸引許多當地客戶。第一年的銷量比預期更好，熱銷款販售一空，Inkspire也藉此了解到市場喜好；並與美國總部完成第二年的訂單，調整到更符合市場現況需求的器材型號與款式。

關於在宿霧經營事業的困難之處，蔡詠竣提醒，即使與員工簽約，還是經常遇到發薪日隔天員工就曠職的情形；店內裝潢方面，工班效率不高，也不會設想使用情境，因此Inkspire後續又再做了3次細節裝修，才把吧枱、刺青工作室隔間改建成符合使用習慣的設計，有意創業的小頭家，必須要有心理準備。

從產品代理、店內裝潢、聘請員工加上預備金，Inkspire準備了逾500萬元台幣創業基金，這1年多來，業績持續攀升，即使尚未獲利，但蔡詠竣有信心刺青市場才正要成長，他們已搶先一步卡位，成為當地刺青器材領頭羊。

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