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別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 12:56今周刊

文 / 黃家慧

它是第一個到歐洲設立食品工廠的台灣企業，在美食荒漠英國殺出「台式料理」的市場。3年的努力，從英國單一據點，已經擴及歐洲六個國家。

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所謂地獄，就是廚師是英國人、技師是法國人⋯⋯」這個流傳已久的笑話，點出英國料理在歐洲人眼裡是出了名的乏味。不過，被稱為美食荒漠的英國也因此成了異國料理爭相角逐的天堂，成為台灣美食嶄露頭角的新舞台。

「台灣除了南向之外，還有一個選擇是大西進，英國是一個機會。」來自雲林的漢典食品創辦人兼總經理鍾紀銘這麼認為。他是台灣食品業開拓英國市場的先鋒，2016年，他獨資在英國成立第一家台資食品工廠，賣牛肉麵、小籠包等冷凍料理包⋯⋯，17年營運生產，至今產品除了英國，也銷售到德國、義大利等其他五個歐洲國家。

夢想台灣牛肉麵征戰海外

漢典食品成立22年，專攻冷凍調理食品，它的產品賣進台灣2000多家餐廳，還幫知名大型量販店代工，在冷凍食品市場擁有自己的一片天。去年過年檔期，光一款東北酸菜白肉鍋，就賣了超過20萬套。14年獲得台北國際牛肉麵節最佳美味及最佳人氣獎的紅燒牛肉麵，至今仍是暢銷款，一年銷量超過百萬套。

13年，漢典旗下品牌螺情奪下台北國際牛肉麵創意組全國冠軍，隔年又奪下最佳美味及最佳人氣獎。一連串的肯定讓鍾紀銘起了征服海外的念頭，「大家講到拉麵會想到日本，我期待講到牛肉麵會想到台灣。」他說。

14年，一位來自英國的陸資企業人士邀他到伯明罕設廠，雖然沒談成合作，卻讓他看見英國市場的潛力。「我女兒在英國念書，當時我觀察英國已經8年，他們對異國料理包容，再加上在地華人愈來愈多。」鍾紀銘表示，冷凍食品簡化料理製作流程，能克服英國餐廳人力短缺的困境，種種條件顯示台灣冷凍料理包有進軍英國市場的機會。

鍾紀銘不貿然進攻，花2年時間走訪當地市場，透過參展、觀展結識當地人脈，摸透市場需求，確認牛肉麵在當地通吃亞洲與白人市場，小籠包、香腸等各有需求等，並前後辦了20場試吃會，確定商品在英國當地有發展潛力，才在16年前往設廠。

身為在英國設立食品廠的台灣第一人，鍾紀銘獨資設廠，得摸著石頭過河。他一開始選擇承租廠房，省去不少設廠雜事，但進口原料、買設備都得符合當地法規，得從頭摸索。鍾紀銘透露，光是為了協助供應商的13支調味料輸入英國，前後文件申請就耗時半年，從籌備到投產花了2年時間。

漢典在當地賣牛肉麵、鹽酥雞等台灣食品冷凍調理包，在充斥中國食品的英國華人市場具獨特性，因此拓展迅速，已透過代理商賣進8成華人超市。鍾紀銘表示，目前冷凍牛肉麵為暢銷款，在歐洲每年銷量約60萬盒。雖然數字尚不及台灣市場，但他對於剛起步的成績還算滿意，而且這還只是他多方通路步局的其中一塊版圖。

為了擴大經濟規模，鍾紀銘搶進餐飲通路，產品除了賣進當地150家餐廳，甚至自己開餐廳，擴大餐飲通路版圖。他在當地成立公司齊力，分別與當地兩家集團合資成立兩個餐飲品牌BUY&BITE及Azhuma，前者在倫敦有1個據點；後者7月底在香港開出第1家店，預計今年將在倫敦、荷蘭再開設3個據點。

鍾紀銘透露，專賣香腸、滷肉飯等台灣小吃及日式蛋包飯的BUY&BITE，平均每日上門185人次，月營收達五萬英鎊（約200萬元新台幣），第2家據點也將在11月開幕。他對即將在倫敦開設專賣小籠包、牛肉麵的Azhuma很有信心。「我們最近在泰晤士河畔旁的華人小吃街試賣，4000顆小籠包2天半賣完、牛肉麵一天更賣到600碗。」鍾紀銘興奮地表示。

家鄉味解饞 台企員工搶購

鍾紀銘在英國的第3塊版圖，則是被業界逼出來的團購市場。漢典是當地唯一的台資食品工廠，也讓當地懷念家鄉味的台灣企業與政府機構員工爭相搶購，例如華航、長榮航空在地員工、中華民國僑務委員會外派公務人員，都反映有團購需求，因此又催生了團購公司OOLios，在11月開始營運。

鍾紀銘不只想把漢典帶進英國，還想將整個台灣食品產業鏈帶進英國市場打群架。

福祿壽酒廠因為是漢典米酒原料供應商，而間接挺進英國市場，總經理張慈惠對鍾紀銘開發台灣及英國市場的積極印象深刻。長年與漢典合作的國內知名麵廠點線麵總經理白宸語更是豎起大拇指，認為鍾紀銘有執行力、毅力。上述兩家企業，及賣進全家便利商店的台灣地瓜第一品牌瓜瓜園、台灣最大人造肉製造商弘陽，都陸續有產品透過漢典代理，賣入英國當地餐飲通路。

「我期待台灣餐飲業者能夠抱團取暖，一起大西進。我能從研發、生產製造、倉儲、物流等方面搭建一個平台，讓台灣餐飲業者往英國、歐洲發展。」目前，漢典承租的倫敦廠房僅168坪，設廠、開店等投資金額超過五百萬英鎊（約2億元新台幣）。鍾紀銘還打算購入土地，自建廠房、物流產業鏈等，他要做的，不只是在英國打造個人王國，而是要引領台灣食品產業鏈到當地落地生根。

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今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
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