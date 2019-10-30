三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

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撰文‧今周刊編輯團隊

如果把手機微處理器市場過去20幾年的競賽，比喻成一場漫長的拳賽，那麼，聯發科董事長蔡明介彷彿是拳壇的洛基．馬西安諾（Rocky Marciano）：總是在居於劣勢下，給予逆轉的一擊！

靠著一顆5G手機單晶片問世，即使還沒正式出貨，卻被市場寄予厚望，聯發科今年迄今股價大漲70％。但股價風光的背後，卻有著不足為外人道的心酸與深重的危機感。

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手機晶片市占40％掉至11％

聯發科力拚三度逆轉

根據產業報告蒐集網站Statistica資料顯示，2018年，聯發科在全球手機微處理器市占率已落至11％，與昔日的40％市占率相去甚遠。在4G時代，聯發科前有高通大軍壓制，後有海思鐵甲追兵，兩相夾殺下，部分分析師甚至認為，聯發科手機部門在去年某些季度可能已出現赤字。

然而，這已經不是聯發科第一次被對手擊中倒地。外界預言手機晶片部門將「出局」，在聯發科成立22年的短短歷史中，至少出現過3次！

聯發科如何從一個資本額2億元、員工僅20餘人，在22年間歷經數度險境，茁壯成全球排名第4、亞洲第1的IC設計王者？

蔡明介20多年的老友、聯發科上市前就參與投資的華誠資本董事長楊邦彥說：「蔡明介並非一個強勢果斷的領導者，他是富謀略書生型的，而且願意傾聽別人的意見。」「缺點是，聯發科決策速度較慢；優點是，他的決策，不能說沒錯過，但正確居絕大多數。」

聯發科一位研發部門員工表示：「聯發科管理風格一言以蔽之，就是鬆中帶緊，緊中帶鬆。」「要不要加班，主管不會勉強你；想加班的話，加班費不會管你報多少。」據了解，聯發科不僅是少數不採責任制，而是照時數給加班費的台灣高科技公司，員工平均年薪270萬元，高居IC設計產業之冠。

一向低調的聯發科，在今年9月19日，罕見地開放媒體參訪竹科研發總部，不僅宣示該公司絕不會因4G手機晶片吃癟退出市場，反而將以更大的能量，傾注在5G研發上。

2.5G時代虧五年險收攤

他以公版模式翻身山寨王

2015至2018年，4G手機成為主流，卻是聯發科的低迷期。這4年營收停滯，每年平均獲利比起14年高峰時不到一半水準。但這4年低潮期，聯發科卻累計投入2200億元研發經費（約2018年營收92％）。

而一向低調，這幾年連法說會都不參加的蔡明介，在研發總部對外曝光當日罕見地接受媒體聯訪，並捧著由壓克力封裝起來、聯發科最新研發的5G單晶片，秀出這4年的研發成果，企圖透過媒體向對手們發出一道無言的戰檄：我還沒被擊倒，我還要戰！

蔡明介頑強的鬥志，讓騰旭投資的投資長程正樺心有戚戚焉：「他們1999年就跨入手機晶片，自此之後，聯發科手機晶片部門連年虧損。」「虧3年、虧4年、虧5年，蔡明介繼續堅持下去，直到第6年終於賺錢！」「很少高科技公司能忍受一個部門虧3年以上的，他的毅力與耐力可見一斑。」

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