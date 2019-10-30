親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

太陽花學運濺血驅離 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00今周刊

分享

撰文‧今周刊編輯團隊

如果把手機微處理器市場過去20幾年的競賽，比喻成一場漫長的拳賽，那麼，聯發科董事長蔡明介彷彿是拳壇的洛基．馬西安諾（Rocky Marciano）：總是在居於劣勢下，給予逆轉的一擊！

靠著一顆5G手機單晶片問世，即使還沒正式出貨，卻被市場寄予厚望，聯發科今年迄今股價大漲70％。但股價風光的背後，卻有著不足為外人道的心酸與深重的危機感。

手機晶片市占40％掉至11％

聯發科力拚三度逆轉

根據產業報告蒐集網站Statistica資料顯示，2018年，聯發科在全球手機微處理器市占率已落至11％，與昔日的40％市占率相去甚遠。在4G時代，聯發科前有高通大軍壓制，後有海思鐵甲追兵，兩相夾殺下，部分分析師甚至認為，聯發科手機部門在去年某些季度可能已出現赤字。

然而，這已經不是聯發科第一次被對手擊中倒地。外界預言手機晶片部門將「出局」，在聯發科成立22年的短短歷史中，至少出現過3次！

聯發科如何從一個資本額2億元、員工僅20餘人，在22年間歷經數度險境，茁壯成全球排名第4、亞洲第1的IC設計王者？

蔡明介20多年的老友、聯發科上市前就參與投資的華誠資本董事長楊邦彥說：「蔡明介並非一個強勢果斷的領導者，他是富謀略書生型的，而且願意傾聽別人的意見。」「缺點是，聯發科決策速度較慢；優點是，他的決策，不能說沒錯過，但正確居絕大多數。」

聯發科一位研發部門員工表示：「聯發科管理風格一言以蔽之，就是鬆中帶緊，緊中帶鬆。」「要不要加班，主管不會勉強你；想加班的話，加班費不會管你報多少。」據了解，聯發科不僅是少數不採責任制，而是照時數給加班費的台灣高科技公司，員工平均年薪270萬元，高居IC設計產業之冠。

一向低調的聯發科，在今年9月19日，罕見地開放媒體參訪竹科研發總部，不僅宣示該公司絕不會因4G手機晶片吃癟退出市場，反而將以更大的能量，傾注在5G研發上。

2.5G時代虧五年險收攤

他以公版模式翻身山寨王

2015至2018年，4G手機成為主流，卻是聯發科的低迷期。這4年營收停滯，每年平均獲利比起14年高峰時不到一半水準。但這4年低潮期，聯發科卻累計投入2200億元研發經費（約2018年營收92％）。

而一向低調，這幾年連法說會都不參加的蔡明介，在研發總部對外曝光當日罕見地接受媒體聯訪，並捧著由壓克力封裝起來、聯發科最新研發的5G單晶片，秀出這4年的研發成果，企圖透過媒體向對手們發出一道無言的戰檄：我還沒被擊倒，我還要戰！

蔡明介頑強的鬥志，讓騰旭投資的投資長程正樺心有戚戚焉：「他們1999年就跨入手機晶片，自此之後，聯發科手機晶片部門連年虧損。」「虧3年、虧4年、虧5年，蔡明介繼續堅持下去，直到第6年終於賺錢！」「很少高科技公司能忍受一個部門虧3年以上的，他的毅力與耐力可見一斑。」

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1193期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體，2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎（SOPA）等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步，備受各界肯定。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 12:56

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

「上網｣沒什麼了不起！你一定得「上鏈｣！跨國做生意、就醫後病歷帶著走、保險理賠兩周變3天…

2019-10-23 13:09

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:14

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

為何台積電加碼1200億元擴產 對明年展望超級樂觀？原因是這個

2019-10-18 10:10

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:18

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

為何台積電、鴻海都在乎？不懂ESG小心被大股東與投資人投「反對票｣

2019-10-16 13:09

搖滾30年！伍佰：不是在比較大的地方唱就比較偉大！

2019-10-16 13:08

美國神秘肺病隨「電子煙」悄悄瀰漫開來...這種「危險」台灣為何管不動？

2019-10-16 13:04

30年統戰成果毀於一顆籃球 中國為何不敢對NBA下重手？

2019-10-16 13:02

他用8元買下瀕臨破產航空 18年後翻身840億營收亞洲廉航霸主

2019-10-16 12:59

張忠謀三度「出國比賽」 為何總統常找企業家代表台灣去APEC？

2019-10-16 08:58

外送員不用怕成「勞保孤兒」！專家指點「這2險種」不可不保！

2019-10-15 10:17

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:12

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:02

不怕全球股市烏雲密布！三贏家親授「高耐震投資組合」教你聰明賺

2019-10-08 13:02

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:02

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31
看更多

熱門文章

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

就用ETF賺透透！ 搶短 套利 存股技巧大公開

2019-10-25 11:21

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

台股上萬一要怎麼撿便宜？14檔好股名單出列

2019-10-23 13:01

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:08

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

瑞芳山城的紡織機冠軍 佰龍董座：去了中國 全球3大輪不到我

2019-10-25 08:49

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

「尤達大師」變身「莉亞公主」林之晨率領台灣大衝鋒陷陣200日

2019-10-23 13:04

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 14:38

卡西歐發聲明挺「一中原則」 還有哪些品牌也曾表態？

2019-10-24 11:11

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-25 16:02

傳JR東日本將點亮六福皇宮 日企在台拼命開飯店背後的盤算是什麼？

2019-10-21 09:09

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

蘋果＋股神的啟示 價值股2020投資新王道

2019-10-25 11:21

不敢隨便退休？別想著「存」退休金，要用「賺」的

2019-10-30 13:01

抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股

2019-10-25 11:21

歐洲人趨之若鶩！他把台灣鹹酥雞攤與速食店廢油變鈔票

2019-10-18 07:22

斷頭女屍 泡水頭顱皆出她手...《返校》特效化妝師這麼說

2019-10-23 08:51

很難再靠買屋賺錢？ 建設公司老董：5跡象顯示台灣房市已走到夢醒時分

2019-10-18 10:06

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

食出人生味 日本國寶級料理家飲世之道

2019-10-25 09:02

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 15:50

如何夾縫中生存？ 菲國阿雅拉CEO與中磊舵手的對談

2019-10-25 08:58

台股新萬一時代

2019-10-24 12:18

拋開二元對立舊思維 柯文哲要打造清廉、高效的台灣

2019-10-24 13:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top